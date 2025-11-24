Đi công tác, nam nhân viên rút thăm trúng thưởng 11 triệu đồng, đồng nghiệp ép phải chia phần: "Nếu rút trúng phiếu phạt 200 triệu, anh có nộp thay tôi không?"

Tham gia hoạt động trúng thưởng

Theo Baidu, Tiểu Kim là thực tập sinh tại 1 công ty ở Thượng Hải (Trung Quốc), mới vào làm từ cuối tháng 8.

Ngày 14/11, anh được công ty cử đến Tô Châu tham dự 1 buổi roadshow do NVIDIA tổ chức. Tại sự kiện, ban tổ chức đã triển khai hoạt động “thu thập dấu mộc – bốc thăm trúng thưởng” dành cho khán giả tại hiện trường. Thể lệ ghi rõ: hoạt động chỉ dành cho khách tham quan có mặt tại chỗ, mỗi người chỉ được nhận 1 thẻ thu thập dấu và phải gom đủ 9 con dấu từ các gian hàng mới được tham gia rút thăm may mắn.

Trong thời gian nghỉ giữa các phiên, Tiểu Kim có nhận 1 thẻ và tham gia hoạt động. Anh cho biết: “Đồng nghiệp đi cùng không đi thu thập dấu, nhưng có đưa thẻ nhờ tôi đóng giúp.”

Đến buổi rút thăm lúc 18 giờ cùng ngày, Tiểu Kim bất ngờ trúng thưởng 1 chiếc card đồ họa GeForce RTX 5060 trị giá khoảng 3.000 NDT (khoảng 11,1 triệu đồng).

Hình ảnh chiếc card đồ họa trong vụ việc

Đồng nghiệp đề nghị chia giải thưởng

Tuy nhiên, sau khi anh nhận giải, 1 đồng nghiệp đi cùng lại đề nghị bán card để chia tiền. Trước yêu cầu này, Tiểu Kim thẳng thắn từ chối.

Anh cho biết: “Đây là phần thưởng lớn đầu tiên trong đời, tôi muốn giữ lại để lắp vào máy tính cá nhân.”

Thế nhưng tối hôm đó, các đồng nghiệp tiếp tục nhắn tin và gọi điện gây sức ép, khẳng định “bộ phận tài chính đã biết chuyện”. Họ còn lập luận rằng vì Tiểu Kim đi công tác thay mặt công ty và mọi chi phí đều do công ty chi trả, nên phần thưởng anh nhận được đương nhiên là tài sản của doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu anh mang card đến nộp vào thứ hai tuần sau.

Ngày 17/11, khi trở lại công ty, Tiểu Kim đã chủ động tìm đến bộ phận tài chính để xác minh và phát hiện họ hoàn toàn không hề hay biết sự việc. Việc “tài chính đã biết” hóa ra chỉ là lời bịa đặt của đồng nghiệp.

Những ngày kế tiếp, ban lãnh đạo công ty đã can thiệp, tổ chức 2 cuộc họp nội bộ và nhiều lần mời Tiểu Kim lên trao đổi. Dù phía công ty không trực tiếp thu lại chiếc card, nhưng trong buổi làm việc cuối cùng, bên nhân sự đã bóng gió rằng “chuyện đã làm căng quá, sau này khó mà nhìn mặt nhau”, hàm ý khuyên anh nên tìm nơi làm việc khác.

Cho rằng yêu cầu “nộp giải thưởng” là vô lý và bản thân bị đối xử thiếu công bằng, tối 19/11, Tiểu Kim quyết định nộp đơn xin nghỉ việc.

Ảnh minh họa

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm đặc biệt. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ đối với Tiểu Kim, cho rằng công ty hành xử thiếu lý lẽ.

Không ít người còn đặt câu hỏi mỉa mai: “Nếu rút trúng phiếu phạt tiền 50.000 NDT (khoảng 185 triệu đồng) thì công ty có thay nhân viên nộp không nhỉ?”

Một số ý kiến cho biết những tranh chấp tương tự như “đi công tác mua vé số trúng thưởng” hay “trúng thưởng tại tiệc tất niên công ty” từng xảy ra khá nhiều. Trong các trường hợp này, nhiều tòa án và chuyên gia pháp lý đều nhận định rằng giải thưởng mang yếu tố may rủi, phát sinh từ hành vi cá nhân và thuộc quyền sở hữu của cá nhân người trúng, không liên quan đến doanh nghiệp.

Luật sư Đường Thái thuộc Văn phòng Luật sư Xương Vũ (Hải Nam) phân tích rằng: mấu chốt để xác định quyền sở hữu giải thưởng nằm ở việc giải thưởng là “thu nhập mang tính may mắn” hay “thành quả nghề nghiệp”. Nếu nhân viên được công ty chỉ định rõ ràng tham gia rút thăm, hoặc phần thưởng vốn được tặng cho doanh nghiệp tham dự sự kiện, thì giải thưởng có thể thuộc về công ty.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Tiểu Kim, hoạt động bốc thăm được tổ chức công khai cho tất cả khách tham dự. Việc trúng thưởng hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên. Hơn nữa, Tiểu Kim tham gia trong thời gian nghỉ giữa chương trình, không phải nhiệm vụ công ty giao, nên đây được xem là hành vi cá nhân. Vì vậy, chiếc card đồ họa hợp lý mà nói nên thuộc về Tiểu Kim.

Theo Baidu