Đi chúc Tết rồi gặp nạn, 3 người trong nhà tử vong

Thiên Trang |

Trên đường đi xe máy từ Đắk Lắk sang Lâm Đồng chúc Tết người quen, hai vợ chồng và 1 con nhỏ va chạm với ô tô và tử vong thương tâm.

Ngày 18/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tại thôn 3 Bảo Lộc thuộc xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng ) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng 1 con nhỏ tử vong.

Các nạn nhân tử vong sau khi va chạm với ô tô. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Thông tin ban đầu, khoảng 14h45 cùng ngày, anh N.V.T. (46 tuổi, ngụ xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị L.T.H. cùng con trai đi từ Đắk Lắk sang khu vực huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng cũ) để chúc Tết .

Trong lúc di chuyển qua thôn 3 Lộc Bảo thì xảy ra va chạm với ô tô do tài xế H.H. (30 tuổi, ngụ phường B’lao, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo hướng từ xã Bảo Lâm 5 đi xã Quảng Khê.

Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh T. tử vong tại chỗ; bé L. bị thương rất nặng, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng xã Bảo Lâm 5 đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

