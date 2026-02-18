HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168

Trang Anh |

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm phạt nguội.

Trong 24 giờ qua (Mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), hệ thống camera AI ghi nhận 79 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm của người đi xe máy trong ngày đầu năm mới.

Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 16/2 đến 12h00 ngày 17/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 50 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 23 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20), phát hiện 01 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 05 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
1 17-02-2026 07:23:44 29P197303 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2 17-02-2026 02:36:04 29A805167 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
3 16-02-2026 22:18:53 29AD73144 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
4 16-02-2026 21:04:31 29P179801 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
5 16-02-2026 20:08:52 29AE37370 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
6 16-02-2026 19:31:52 29BC10275 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
7 16-02-2026 18:30:30 29L532602 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8 16-02-2026 18:10:00 29C151791 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
9 16-02-2026 17:43:14 29BD34591 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
10 16-02-2026 17:43:14 29AE64126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
11 16-02-2026 17:35:33 29BD09947 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
12 16-02-2026 17:29:27 29P95550 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
13 16-02-2026 16:48:55 29L551674 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
14 16-02-2026 16:47:03 29X37520 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
15 16-02-2026 16:45:10 29AD91672 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
16 16-02-2026 16:41:10 29T144152 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
17 16-02-2026 16:39:27 17B712720 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
18 16-02-2026 16:39:17 29G109294 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
19 16-02-2026 16:28:12 29G180539 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
20 16-02-2026 16:02:51 29L197360 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
21 16-02-2026 15:51:39 90B190454 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
22 16-02-2026 15:43:52 29P114375 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
23 16-02-2026 15:32:53 29L188428 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
24 16-02-2026 15:22:31 29K211711 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
25 16-02-2026 15:18:41 29S188298 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
26 16-02-2026 15:03:44 29Z96104 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
27 16-02-2026 15:03:26 29Z95336 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
28 16-02-2026 14:27:05 29C103565 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
29 16-02-2026 14:09:39 29E257084 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
30 16-02-2026 14:06:00 12H111829 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
31 16-02-2026 13:59:00 29BN00963 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
32 16-02-2026 13:48:54 29E130893 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
33 16-02-2026 13:33:17 29B09401 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
34 16-02-2026 13:29:53 29K151643 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
35 16-02-2026 13:22:02 29E141802 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
36 16-02-2026 13:06:48 29AA86959 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
37 16-02-2026 12:56:50 29AD67214 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
38 16-02-2026 12:55:00 29H185036 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
39 16-02-2026 12:53:07 29P199119 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
40 16-02-2026 12:41:57 29E120029 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
41 16-02-2026 12:26:44 29P151047 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
42 16-02-2026 12:09:29 29H227792 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
43 16-02-2026 12:07:44 29V126282 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
44 16-02-2026 11:42:32 29D212473 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
45 16-02-2026 10:54:12 29E266264 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
46 16-02-2026 08:11:30 29T210587 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
47 16-02-2026 08:03:46 29AE64882 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
48 16-02-2026 07:49:03 29T139675 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
49 16-02-2026 07:36:44 29L112428 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
50 16-02-2026 07:31:16 29G109245 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

595 chủ ô tô, xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
