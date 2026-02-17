595 chủ ô tô, xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Công an tỉnh Thanh Hoá mới đây đã thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 47B, Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15, Quốc lộ 45.
Theo đó, từ ngày 16/01/2026 đến ngày 31/01/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 595 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội” theo Nghị định 168.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
- Tuyến Quốc lộ 1:130 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36A-123.89
|
16-01-2026 08:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
81H-020.77
|
16-01-2026 08:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
36H-137.97
|
16-01-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-260.74
|
16-01-2026 08:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-166.97
|
16-01-2026 08:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-020.82
|
16-01-2026 09:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-607.37
|
16-01-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-250.64
|
16-01-2026 09:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-389.84
|
16-01-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-224.45
|
16-01-2026 09:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
67H-037.45
|
16-01-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-478.85
|
16-01-2026 09:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-397.30
|
16-01-2026 09:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-394.17
|
16-01-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-721.45
|
16-01-2026 09:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-579.87
|
16-01-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-280.40
|
16-01-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-170.37
|
16-01-2026 10:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-503.99
|
16-01-2026 10:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-736.35
|
17-01-2026 13:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
92D1-916.49
|
17-01-2026 13:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37B-016.74
|
17-01-2026 13:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-176.10
|
17-01-2026 13:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36AB-453.88
|
17-01-2026 13:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37P7-5000
|
17-01-2026 13:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-073.68
|
17-01-2026 13:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-144.27
|
17-01-2026 13:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-030.73
|
17-01-2026 14:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B671787
|
17-01-2026 14:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36N-2256
|
17-01-2026 14:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35C-165.36
|
17-01-2026 14:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-646.68
|
17-01-2026 14:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-764.60
|
17-01-2026 14:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89C-203.90
|
17-01-2026 15:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30A-859.26
|
17-01-2026 15:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89C-190.54
|
17-01-2026 15:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-482.25
|
17-01-2026 16:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-327.38
|
17-01-2026 16:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-267.79
|
17-01-2026 16:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
17H-032.93
|
17-01-2026 16:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-672.88
|
17-01-2026 16:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-386.83
|
19-01-2026 12:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-389.98
|
19-01-2026 12:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-567.33
|
19-01-2026 13:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36B2-306.57
|
19-01-2026 13:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37C1-025.02
|
19-01-2026 13:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-490.20
|
19-01-2026 13:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-986.26
|
19-01-2026 14:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29A-681.94
|
19-01-2026 14:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-781.18
|
19-01-2026 14:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36AC-860.05
|
19-01-2026 14:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-159.48
|
19-01-2026 14:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36F1-181.40
|
19-01-2026 14:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36AB-268.24
|
19-01-2026 15:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
90D-005.39
|
19-01-2026 15:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-339.17
|
19-01-2026 15:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-797.56
|
19-01-2026 15:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B840706
|
20-01-2026 13:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36E-001.84
|
20-01-2026 13:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-251.54
|
20-01-2026 13:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-137.64
|
23-01-2026 12:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-208.18
|
23-01-2026 13:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-421.58
|
23-01-2026 13:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30L-362.66
|
23-01-2026 14:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36D-037.51
|
23-01-2026 14:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35H-029.41
|
23-01-2026 14:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-918.81
|
27-01-2026 12:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
75A-110.25
|
27-01-2026 12:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-068.61
|
27-01-2026 13:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-804.92
|
27-01-2026 13:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-029.03
|
27-01-2026 13:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-892.67
|
27-01-2026 13:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-264.88
|
27-01-2026 13:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-106.07
|
27-01-2026 13:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-392.99
|
27-01-2026 13:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-026.37
|
27-01-2026 14:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29E-052.06
|
27-01-2026 14:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-065.98
|
27-01-2026 14:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
14K-050.79
|
27-01-2026 14:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29H-594.74
|
27-01-2026 14:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-041.47
|
27-01-2026 14:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-237.80
|
27-01-2026 14:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-426.77
|
27-01-2026 14:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-786.50
|
27-01-2026 14:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
99B-186.19
|
27-01-2026 15:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-876.61
|
27-01-2026 15:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
99C-251.59
|
28-01-2026 12:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
88E-005.58
|
28-01-2026 13:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35A-211.01
|
28-01-2026 13:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19B1-371.01
|
28-01-2026 14:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-450.59
|
28-01-2026 14:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18A-122.10
|
28-01-2026 14:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-753.52
|
28-01-2026 14:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36F1-442.12
|
28-01-2026 14:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36R4-2592
|
28-01-2026 14:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-675.12
|
28-01-2026 15:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-619.96
|
28-01-2026 15:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36BA-001.05
|
28-01-2026 15:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
38B1-143.28
|
28-01-2026 15:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-396.90
|
28-01-2026 16:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37AC17632
|
28-01-2026 16:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B7-085.00
|
28-01-2026 16:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30L-584.67
|
29-01-2026 13:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-616.36
|
29-01-2026 14:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36B6-120.48
|
29-01-2026 14:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B8-833.81
|
29-01-2026 14:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
|
36H-190.67
|
29-01-2026 14:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-475.68
|
30-01-2026 10:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-859.90
|
30-01-2026 10:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
88C-123.36
|
30-01-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-076.31
|
30-01-2026 11:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-167.32
|
30-01-2026 11:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-742.23
|
30-01-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37B-020.95
|
30-01-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
48H-019.23
|
30-01-2026 11:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35A-632.94
|
30-01-2026 11:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-522.64
|
30-01-2026 12:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-989.49
|
30-01-2026 12:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-684.38
|
30-01-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-389.41
|
30-01-2026 12:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36F-011.79
|
30-01-2026 12:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-159.95
|
30-01-2026 12:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-003.47
|
30-01-2026 12:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-259.19
|
30-01-2026 12:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B8-911.41
|
30-01-2026 12:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-362.55
|
30-01-2026 12:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-479.97
|
30-01-2026 12:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-445.15
|
30-01-2026 12:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30E-422.80
|
30-01-2026 13:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-979.69
|
30-01-2026 13:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 292 trường hợp
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian
vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|1.
|
36B-302.67
|
16-01-2026 07:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|2.
|
36K-057.07
|
16-01-2026 07:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|3.
|
80A-007.29
|
16-01-2026 07:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|4.
|
30K-367.71
|
16-01-2026 07:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|5.
|
36A-643.23
|
16-01-2026 07:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|6.
|
89H-102.97
|
16-01-2026 07:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-327.05
|
16-01-2026 07:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
47F-000.53
|
16-01-2026 07:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-547.26
|
16-01-2026 08:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
88A-872.12
|
16-01-2026 08:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-120.36
|
16-01-2026 08:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-168.69
|
16-01-2026 08:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30H-800.72
|
16-01-2026 08:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-249.13
|
16-01-2026 08:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-283.19
|
16-01-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
51H-617.77
|
16-01-2026 08:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-323.44
|
16-01-2026 08:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37RM-02965
|
16-01-2026 09:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-504.02
|
16-01-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-104.05
|
16-01-2026 09:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-539.97
|
16-01-2026 09:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-072.95
|
17-01-2026 07:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30L-623.75
|
17-01-2026 07:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-002.78
|
17-01-2026 08:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-461.17
|
17-01-2026 08:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-169.54
|
17-01-2026 08:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
17C-186.95
|
17-01-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-465.41
|
17-01-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
17C-102.40
|
17-01-2026 08:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-188.25
|
17-01-2026 08:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35H-070.90
|
17-01-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-057.64
|
17-01-2026 08:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36C-477.07
|
17-01-2026 08:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-655.90
|
17-01-2026 09:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
81H-063.05
|
17-01-2026 09:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-073.68
|
17-01-2026 09:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30L-194.05
|
17-01-2026 09:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-540.84
|
17-01-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-760.87
|
17-01-2026 09:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-461.17
|
17-01-2026 09:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30G-135.84
|
18-01-2026 07:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-161.53
|
18-01-2026 07:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-377.90
|
18-01-2026 07:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-125.52
|
18-01-2026 07:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-506.61
|
18-01-2026 08:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-699.95
|
18-01-2026 08:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-344.71
|
18-01-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-543.05
|
18-01-2026 08:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-481.06
|
18-01-2026 08:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-628.17
|
18-01-2026 08:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-027.86
|
18-01-2026 08:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30A-210.09
|
18-01-2026 09:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
14A-324.60
|
18-01-2026 09:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
14A-511.88
|
18-01-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-106.30
|
18-01-2026 09:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-094.73
|
18-01-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29K-086.45
|
18-01-2026 09:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-037.68
|
18-01-2026 09:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-039.62
|
18-01-2026 09:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-376.44
|
19-01-2026 08:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89H-098.82
|
19-01-2026 08:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-516.84
|
19-01-2026 08:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-796.81
|
19-01-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-152.23
|
19-01-2026 08:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-763.23
|
19-01-2026 09:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-620.42
|
19-01-2026 09:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-001.32
|
19-01-2026 09:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-510.26
|
19-01-2026 09:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-047.26
|
19-01-2026 10:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-100.24
|
19-01-2026 10:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-344.47
|
19-01-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
99A-434.51
|
19-01-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-692.87
|
19-01-2026 10:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-607.50
|
19-01-2026 10:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-038.04
|
19-01-2026 10:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
98A-351.42
|
19-01-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-481.19
|
19-01-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-173.80
|
19-01-2026 11:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-313.39
|
20-01-2026 08:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-522.27
|
20-01-2026 08:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-857.26
|
20-01-2026 08:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-644.28
|
20-01-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-058.77
|
20-01-2026 08:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-070.43
|
20-01-2026 09:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19C-221.07
|
20-01-2026 09:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
51L-215.82
|
20-01-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30A-562.81
|
20-01-2026 09:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-116.98
|
20-01-2026 09:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-158.43
|
20-01-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-223.57
|
20-01-2026 10:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30A-653.77
|
20-01-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-279.09
|
20-01-2026 10:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-266.14
|
20-01-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-344.47
|
21-01-2026 08:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-362.35
|
21-01-2026 08:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-727.83
|
21-01-2026 09:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19A-547.20
|
21-01-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-364.92
|
21-01-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-161.21
|
21-01-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
35A-420.85
|
21-01-2026 09:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-075.42
|
21-01-2026 09:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-261.40
|
21-01-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-185.81
|
21-01-2026 10:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-809.99
|
21-01-2026 10:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-761.40
|
21-01-2026 10:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
51M-231.40
|
21-01-2026 11:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18A-492.48
|
21-01-2026 11:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-504.07
|
21-01-2026 11:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-779.13
|
21-01-2026 11:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-109.87
|
21-01-2026 11:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-957.11
|
22-01-2026 07:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-058.92
|
22-01-2026 07:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-141.48
|
22-01-2026 08:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-074.30
|
22-01-2026 08:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-356.76
|
22-01-2026 08:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-788.05
|
22-01-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-168.23
|
22-01-2026 08:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-182.90
|
22-01-2026 08:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
90C-147.97
|
22-01-2026 09:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29C-340.75
|
22-01-2026 09:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-877.77
|
22-01-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h
|
|
36C-416.30
|
22-01-2026 09:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-975.65
|
22-01-2026 09:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30B-133.31
|
22-01-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
90H-009.99
|
22-01-2026 09:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-306.65
|
22-01-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-477.71
|
22-01-2026 10:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
74A-224.29
|
22-01-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-019.15
|
22-01-2026 10:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-162.09
|
22-01-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30A-605.23
|
22-01-2026 10:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35A-329.12
|
22-01-2026 10:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-356.10
|
23-01-2026 11:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37B-016.74
|
23-01-2026 11:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30E-375.15
|
23-01-2026 11:57
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-743.63
|
23-01-2026 12:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37H-124.77
|
23-01-2026 12:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37F-001.57
|
23-01-2026 12:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-435.04
|
23-01-2026 12:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29A-015.26
|
23-01-2026 12:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36CD-00369
|
23-01-2026 12:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37A-507.45
|
23-01-2026 12:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
18C-141.75
|
24-01-2026 08:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30E-123.88
|
24-01-2026 08:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-722.45
|
24-01-2026 08:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-719.33
|
24-01-2026 08:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-116.28
|
24-01-2026 08:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29B-419.55
|
24-01-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-175.42
|
24-01-2026 08:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18A-375.21
|
24-01-2026 09:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-605.20
|
24-01-2026 09:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30M-986.96
|
24-01-2026 09:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-672.53
|
24-01-2026 09:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29A-571.09
|
24-01-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
43C-265.03
|
24-01-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36D-039.37
|
24-01-2026 09:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-443.84
|
24-01-2026 09:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
90H-050.41
|
24-01-2026 09:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29C-875.66
|
24-01-2026 09:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
99A-948.51
|
24-01-2026 09:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-791.60
|
24-01-2026 09:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-620.28
|
24-01-2026 09:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30F-714.42
|
24-01-2026 10:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
99A-930.87
|
24-01-2026 10:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-482.29
|
24-01-2026 10:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-186.61
|
24-01-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-471.75
|
24-01-2026 10:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-113.92
|
24-01-2026 11:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-879.18
|
24-01-2026 11:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
99A-273.31
|
24-01-2026 11:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-892.09
|
24-01-2026 11:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-477.00
|
25-01-2026 08:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36M-9276
|
25-01-2026 08:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-246.20
|
25-01-2026 08:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37A-444.28
|
25-01-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
17F-003.00
|
25-01-2026 08:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-031.91
|
25-01-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-101.23
|
25-01-2026 09:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30H-133.41
|
25-01-2026 09:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-391.03
|
25-01-2026 09:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-190.73
|
25-01-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-588.98
|
25-01-2026 09:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-830.10
|
25-01-2026 09:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
30L-846.52
|
25-01-2026 09:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-951.47
|
25-01-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-063.72
|
25-01-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-067.14
|
25-01-2026 09:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
90H-005.86
|
25-01-2026 09:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-041.18
|
25-01-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-189.43
|
25-01-2026 10:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-278.02
|
25-01-2026 10:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-161.12
|
25-01-2026 10:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29E-471.10
|
25-01-2026 10:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35A-002.78
|
26-01-2026 08:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-254.32
|
26-01-2026 08:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89A-567.35
|
26-01-2026 08:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29D-040.09
|
26-01-2026 08:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-893.85
|
26-01-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-674.72
|
26-01-2026 08:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
34C-415.54
|
26-01-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-412.14
|
26-01-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-498.45
|
26-01-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
18A-710.27
|
26-01-2026 10:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-682.27
|
26-01-2026 10:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-321.22
|
26-01-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36F-008.41
|
26-01-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-099.08
|
26-01-2026 11:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-930.24
|
27-01-2026 08:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29H-662.06
|
27-01-2026 08:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-573.69
|
27-01-2026 08:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-356.68
|
27-01-2026 08:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-501.53
|
27-01-2026 08:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-750.71
|
27-01-2026 08:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-275.68
|
27-01-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37K-336.44
|
27-01-2026 08:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-344.47
|
27-01-2026 09:15
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-581.10
|
27-01-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-794.89
|
27-01-2026 09:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-730.48
|
27-01-2026 09:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-573.69
|
27-01-2026 09:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-357.01
|
27-01-2026 09:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-999.20
|
28-01-2026 08:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-514.89
|
28-01-2026 08:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-519.69
|
28-01-2026 09:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-276.98
|
28-01-2026 09:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-096.65
|
28-01-2026 09:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-558.99
|
28-01-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-144.71
|
28-01-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-042.80
|
28-01-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-038.68
|
28-01-2026 10:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-481.48
|
28-01-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-798.19
|
28-01-2026 10:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-441.29
|
28-01-2026 10:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-450.49
|
29-01-2026 08:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-433.87
|
29-01-2026 08:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30M-655.69
|
29-01-2026 08:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-143.44
|
29-01-2026 08:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-182.89
|
29-01-2026 08:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-567.75
|
29-01-2026 08:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-776.03
|
29-01-2026 08:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
99E-004.39
|
29-01-2026 09:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
88A-638.88
|
29-01-2026 09:12
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
51K-173.79
|
29-01-2026 09:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-326.90
|
29-01-2026 09:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-356.45
|
29-01-2026 09:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-976.20
|
29-01-2026 09:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-577.79
|
29-01-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
29C-885.67
|
29-01-2026 10:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-027.73
|
29-01-2026 10:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30E-316.83
|
29-01-2026 10:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-914.88
|
29-01-2026 10:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
98C-347.81
|
29-01-2026 10:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
34A-461.50
|
29-01-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-114.00
|
30-01-2026 07:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
17C-152.40
|
30-01-2026 07:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-272.27
|
30-01-2026 08:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
34A-545.37
|
30-01-2026 08:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
18H-053.55
|
30-01-2026 08:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-258.57
|
30-01-2026 08:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
88C-111.12
|
30-01-2026 08:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-704.45
|
30-01-2026 09:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36C-277.19
|
30-01-2026 09:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-407.89
|
30-01-2026 09:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
90A-127.65
|
30-01-2026 09:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
60C-477.67
|
30-01-2026 09:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-979.78
|
30-01-2026 09:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-606.67
|
30-01-2026 09:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-274.01
|
30-01-2026 10:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15A-924.79
|
30-01-2026 10:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-258.57
|
30-01-2026 10:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-957.41
|
30-01-2026 10:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-425.19
|
30-01-2026 10:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-548.46
|
30-01-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-124.88
|
31-01-2026 08:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30A-938.63
|
31-01-2026 08:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-353.63
|
31-01-2026 08:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-960.70
|
31-01-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-607.61
|
31-01-2026 08:38
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-299.63
|
31-01-2026 08:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
88A-193.36
|
31-01-2026 08:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-218.16
|
31-01-2026 09:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-338.68
|
31-01-2026 09:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-399.82
|
31-01-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-182.37
|
31-01-2026 09:26
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-293.14
|
31-01-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-939.71
|
31-01-2026 09:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
99A- 43451
|
31-01-2026 09:44
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-225.47
|
31-01-2026 09:52
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
89A-721.70
|
31-01-2026 10:03
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-035.20
|
31-01-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-872.16
|
31-01-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-036.05
|
31-01-2026 10:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến Quốc lộ 47B: 70 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36A-826.91
|
16-01-2026 08:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-363.09
|
16-01-2026 08:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36H-101.31
|
16-01-2026 08:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-888.54
|
16-01-2026 08:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-393.23
|
16-01-2026 08:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-342.91
|
16-01-2026 08:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-095.31
|
16-01-2026 09:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30K-802.89
|
16-01-2026 09:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-877.16
|
16-01-2026 09:11
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-780.06
|
16-01-2026 09:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-460.81
|
16-01-2026 09:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-431.39
|
16-01-2026 09:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
19A-886.47
|
16-01-2026 09:27
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-954.35
|
16-01-2026 09:42
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
29B-019.50
|
16-01-2026 10:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-184.52
|
16-01-2026 10:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-584.41
|
16-01-2026 15:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15K-144.38
|
16-01-2026 16:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-524.92
|
17-01-2026 10:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-352.64
|
17-01-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-253.21
|
17-01-2026 10:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-641.82
|
17-01-2026 10:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-489.54
|
17-01-2026 10:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-210.35
|
17-01-2026 10:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36B-554.50
|
17-01-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-343.27
|
17-01-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-300.39
|
17-01-2026 11:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-402.12
|
17-01-2026 11:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-378.44
|
17-01-2026 11:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
37H-153.79
|
17-01-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-250.42
|
17-01-2026 11:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
17C-053.21
|
17-01-2026 12:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-197.29
|
19-01-2026 08:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-082.47
|
19-01-2026 08:31
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-506.18
|
19-01-2026 08:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-955.74
|
19-01-2026 09:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-123.44
|
19-01-2026 09:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-792.19
|
19-01-2026 09:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36B-581.27
|
19-01-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-128.83
|
19-01-2026 09:14
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-175.82
|
19-01-2026 09:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
20C-166.60
|
19-01-2026 09:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-224.17
|
19-01-2026 09:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-677.84
|
19-01-2026 09:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37B-178.93
|
19-01-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-389.60
|
19-01-2026 09:41
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-086.48
|
19-01-2026 09:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-962.59
|
21-01-2026 09:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-601.07
|
21-01-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-131.08
|
21-01-2026 10:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-526.32
|
21-01-2026 10:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-312.72
|
21-01-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30H-284.38
|
21-01-2026 10:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-274.21
|
21-01-2026 10:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30F-744.09
|
23-01-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-519.73
|
23-01-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-921.81
|
23-01-2026 09:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
88C-303.54
|
23-01-2026 09:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-279.82
|
23-01-2026 09:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-887.70
|
23-01-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
99A-301.84
|
23-01-2026 10:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-279.82
|
23-01-2026 10:08
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36C-391.14
|
23-01-2026 10:16
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-594.16
|
23-01-2026 10:29
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15H-176.19
|
23-01-2026 10:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-161.94
|
23-01-2026 10:36
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-477.92
|
23-01-2026 10:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-181.56
|
23-01-2026 10:50
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-921.81
|
23-01-2026 10:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-322.04
|
23-01-2026 11:04
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến đường Hồ Chí Minh: 75 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36K-199.55
|
16-01-2026 08:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30B-137.42
|
16-01-2026 09:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-244.41
|
16-01-2026 09:07
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-178.76
|
16-01-2026 09:20
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-334.59
|
16-01-2026 09:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-184.52
|
16-01-2026 09:25
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
35A-174.87
|
16-01-2026 09:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-065.63
|
16-01-2026 15:24
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30K-856.77
|
17-01-2026 10:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-672.08
|
17-01-2026 11:21
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
15C-421.26
|
17-01-2026 12:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
37K-741.39
|
17-01-2026 12:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-186.52
|
17-01-2026 12:34
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-516.57
|
19-01-2026 09:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-501.20
|
19-01-2026 09:09
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-190.92
|
19-01-2026 09:22
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36H-133.34
|
19-01-2026 11:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-394.57
|
19-01-2026 11:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-822.66
|
19-01-2026 11:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-244.67
|
19-01-2026 11:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-500.03
|
19-01-2026 11:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-693.20
|
19-01-2026 11:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29K-002.95
|
19-01-2026 12:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30G-010.44
|
19-01-2026 12:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-188.99
|
20-01-2026 09:35
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
88A-040.87
|
20-01-2026 09:54
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36H-187.61
|
20-01-2026 09:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
98C-150.07
|
20-01-2026 09:59
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-567.18
|
20-01-2026 10:00
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-572.46
|
20-01-2026 10:06
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36K-128.71
|
20-01-2026 10:10
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-001.02
|
20-01-2026 10:18
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-077.37
|
20-01-2026 10:58
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-576.14
|
20-01-2026 11:05
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
29H-672.57
|
20-01-2026 11:28
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
19A-838.14
|
20-01-2026 11:30
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
- Tuyến Quốc lộ 15: 19 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36B-526.20
|
16-01-2026 11:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36RM-03474
|
16-01-2026 11:47
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-227.69
|
16-01-2026 11:49
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36G5-283.43
|
16-01-2026 12:01
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36C-523.77
|
16-01-2026 13:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36K-159.72
|
16-01-2026 13:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
14H-049.95
|
16-01-2026 14:48
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-381.25
|
16-01-2026 15:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36A-724.30
|
16-01-2026 15:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-162.70
|
16-01-2026 15:53
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
89A-602.34
|
16-01-2026 16:02
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
26A-147.83
|
17-01-2026 15:19
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-410.79
|
17-01-2026 15:33
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30L-253.77
|
17-01-2026 15:37
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
18A-196.61
|
17-01-2026 15:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
20A-675.23
|
17-01-2026 15:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
30M-036.06
|
17-01-2026 15:46
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-434.56
|
20-01-2026 11:51
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-609.73
|
20-01-2026 12:40
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
- Tuyến Quốc lộ 45: 9 trường hợp.
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
36A-463.01
|
24-01-2026 09:32
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36F-010.60
|
24-01-2026 09:39
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
51B-011.08
|
24-01-2026 09:43
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
|
36A-874.45
|
25-01-2026 10:45
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36K-830.10
|
25-01-2026 10:55
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
30A-348.68
|
25-01-2026 10:56
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-386.93
|
25-01-2026 11:13
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
|
36C-415.95
|
25-01-2026 11:17
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
|
36A-139.68
|
25-01-2026 11:23
|
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h