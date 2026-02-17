595 chủ ô tô, xe máy trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

1. 36B-302.67 16-01-2026 07:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2. 36K-057.07 16-01-2026 07:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3. 80A-007.29 16-01-2026 07:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4. 30K-367.71 16-01-2026 07:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

5. 36A-643.23 16-01-2026 07:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6. 89H-102.97 16-01-2026 07:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-327.05 16-01-2026 07:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47F-000.53 16-01-2026 07:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-547.26 16-01-2026 08:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-872.12 16-01-2026 08:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-120.36 16-01-2026 08:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-168.69 16-01-2026 08:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30H-800.72 16-01-2026 08:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-249.13 16-01-2026 08:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-283.19 16-01-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51H-617.77 16-01-2026 08:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-323.44 16-01-2026 08:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37RM-02965 16-01-2026 09:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-504.02 16-01-2026 09:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-104.05 16-01-2026 09:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-539.97 16-01-2026 09:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-072.95 17-01-2026 07:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-623.75 17-01-2026 07:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-002.78 17-01-2026 08:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-461.17 17-01-2026 08:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-169.54 17-01-2026 08:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17C-186.95 17-01-2026 08:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-465.41 17-01-2026 08:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17C-102.40 17-01-2026 08:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-188.25 17-01-2026 08:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35H-070.90 17-01-2026 08:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-057.64 17-01-2026 08:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-477.07 17-01-2026 08:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-655.90 17-01-2026 09:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

81H-063.05 17-01-2026 09:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-073.68 17-01-2026 09:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-194.05 17-01-2026 09:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-540.84 17-01-2026 09:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-760.87 17-01-2026 09:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-461.17 17-01-2026 09:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-135.84 18-01-2026 07:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-161.53 18-01-2026 07:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-377.90 18-01-2026 07:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-125.52 18-01-2026 07:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-506.61 18-01-2026 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-699.95 18-01-2026 08:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-344.71 18-01-2026 08:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-543.05 18-01-2026 08:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-481.06 18-01-2026 08:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-628.17 18-01-2026 08:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-027.86 18-01-2026 08:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-210.09 18-01-2026 09:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14A-324.60 18-01-2026 09:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14A-511.88 18-01-2026 09:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-106.30 18-01-2026 09:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-094.73 18-01-2026 09:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-086.45 18-01-2026 09:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-037.68 18-01-2026 09:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-039.62 18-01-2026 09:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-376.44 19-01-2026 08:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89H-098.82 19-01-2026 08:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-516.84 19-01-2026 08:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-796.81 19-01-2026 08:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-152.23 19-01-2026 08:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-763.23 19-01-2026 09:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-620.42 19-01-2026 09:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-001.32 19-01-2026 09:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-510.26 19-01-2026 09:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-047.26 19-01-2026 10:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-100.24 19-01-2026 10:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-344.47 19-01-2026 10:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

99A-434.51 19-01-2026 10:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-692.87 19-01-2026 10:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-607.50 19-01-2026 10:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-038.04 19-01-2026 10:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98A-351.42 19-01-2026 10:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-481.19 19-01-2026 11:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-173.80 19-01-2026 11:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-313.39 20-01-2026 08:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-522.27 20-01-2026 08:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-857.26 20-01-2026 08:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-644.28 20-01-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-058.77 20-01-2026 08:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-070.43 20-01-2026 09:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19C-221.07 20-01-2026 09:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51L-215.82 20-01-2026 09:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-562.81 20-01-2026 09:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-116.98 20-01-2026 09:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-158.43 20-01-2026 10:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-223.57 20-01-2026 10:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-653.77 20-01-2026 10:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-279.09 20-01-2026 10:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-266.14 20-01-2026 11:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-344.47 21-01-2026 08:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-362.35 21-01-2026 08:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-727.83 21-01-2026 09:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19A-547.20 21-01-2026 09:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-364.92 21-01-2026 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-161.21 21-01-2026 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-420.85 21-01-2026 09:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-075.42 21-01-2026 09:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-261.40 21-01-2026 10:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-185.81 21-01-2026 10:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-809.99 21-01-2026 10:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-761.40 21-01-2026 10:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51M-231.40 21-01-2026 11:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-492.48 21-01-2026 11:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-504.07 21-01-2026 11:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-779.13 21-01-2026 11:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-109.87 21-01-2026 11:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-957.11 22-01-2026 07:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-058.92 22-01-2026 07:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-141.48 22-01-2026 08:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-074.30 22-01-2026 08:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-356.76 22-01-2026 08:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-788.05 22-01-2026 08:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-168.23 22-01-2026 08:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-182.90 22-01-2026 08:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90C-147.97 22-01-2026 09:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-340.75 22-01-2026 09:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-877.77 22-01-2026 09:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

36C-416.30 22-01-2026 09:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-975.65 22-01-2026 09:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-133.31 22-01-2026 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90H-009.99 22-01-2026 09:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-306.65 22-01-2026 09:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-477.71 22-01-2026 10:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74A-224.29 22-01-2026 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-019.15 22-01-2026 10:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-162.09 22-01-2026 10:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-605.23 22-01-2026 10:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-329.12 22-01-2026 10:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-356.10 23-01-2026 11:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37B-016.74 23-01-2026 11:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-375.15 23-01-2026 11:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-743.63 23-01-2026 12:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37H-124.77 23-01-2026 12:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37F-001.57 23-01-2026 12:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-435.04 23-01-2026 12:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29A-015.26 23-01-2026 12:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36CD-00369 23-01-2026 12:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37A-507.45 23-01-2026 12:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

18C-141.75 24-01-2026 08:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-123.88 24-01-2026 08:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-722.45 24-01-2026 08:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-719.33 24-01-2026 08:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-116.28 24-01-2026 08:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-419.55 24-01-2026 08:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-175.42 24-01-2026 08:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-375.21 24-01-2026 09:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-605.20 24-01-2026 09:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30M-986.96 24-01-2026 09:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-672.53 24-01-2026 09:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-571.09 24-01-2026 09:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43C-265.03 24-01-2026 09:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36D-039.37 24-01-2026 09:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-443.84 24-01-2026 09:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90H-050.41 24-01-2026 09:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-875.66 24-01-2026 09:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-948.51 24-01-2026 09:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-791.60 24-01-2026 09:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-620.28 24-01-2026 09:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-714.42 24-01-2026 10:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-930.87 24-01-2026 10:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-482.29 24-01-2026 10:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-186.61 24-01-2026 10:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-471.75 24-01-2026 10:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-113.92 24-01-2026 11:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-879.18 24-01-2026 11:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99A-273.31 24-01-2026 11:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-892.09 24-01-2026 11:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-477.00 25-01-2026 08:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36M-9276 25-01-2026 08:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-246.20 25-01-2026 08:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-444.28 25-01-2026 08:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17F-003.00 25-01-2026 08:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-031.91 25-01-2026 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-101.23 25-01-2026 09:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-133.41 25-01-2026 09:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-391.03 25-01-2026 09:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-190.73 25-01-2026 09:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-588.98 25-01-2026 09:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-830.10 25-01-2026 09:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30L-846.52 25-01-2026 09:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-951.47 25-01-2026 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-063.72 25-01-2026 09:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-067.14 25-01-2026 09:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90H-005.86 25-01-2026 09:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-041.18 25-01-2026 10:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-189.43 25-01-2026 10:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-278.02 25-01-2026 10:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-161.12 25-01-2026 10:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-471.10 25-01-2026 10:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-002.78 26-01-2026 08:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-254.32 26-01-2026 08:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-567.35 26-01-2026 08:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29D-040.09 26-01-2026 08:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-893.85 26-01-2026 08:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-674.72 26-01-2026 08:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34C-415.54 26-01-2026 08:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-412.14 26-01-2026 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-498.45 26-01-2026 10:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18A-710.27 26-01-2026 10:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-682.27 26-01-2026 10:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-321.22 26-01-2026 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-008.41 26-01-2026 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-099.08 26-01-2026 11:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-930.24 27-01-2026 08:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-662.06 27-01-2026 08:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-573.69 27-01-2026 08:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-356.68 27-01-2026 08:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-501.53 27-01-2026 08:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-750.71 27-01-2026 08:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-275.68 27-01-2026 08:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-336.44 27-01-2026 08:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-344.47 27-01-2026 09:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-581.10 27-01-2026 09:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-794.89 27-01-2026 09:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-730.48 27-01-2026 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-573.69 27-01-2026 09:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-357.01 27-01-2026 09:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-999.20 28-01-2026 08:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-514.89 28-01-2026 08:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-519.69 28-01-2026 09:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-276.98 28-01-2026 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-096.65 28-01-2026 09:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-558.99 28-01-2026 10:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-144.71 28-01-2026 10:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-042.80 28-01-2026 10:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-038.68 28-01-2026 10:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-481.48 28-01-2026 10:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-798.19 28-01-2026 10:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-441.29 28-01-2026 10:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-450.49 29-01-2026 08:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-433.87 29-01-2026 08:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-655.69 29-01-2026 08:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-143.44 29-01-2026 08:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-182.89 29-01-2026 08:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-567.75 29-01-2026 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-776.03 29-01-2026 08:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99E-004.39 29-01-2026 09:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-638.88 29-01-2026 09:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51K-173.79 29-01-2026 09:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-326.90 29-01-2026 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-356.45 29-01-2026 09:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-976.20 29-01-2026 09:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-577.79 29-01-2026 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29C-885.67 29-01-2026 10:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-027.73 29-01-2026 10:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30E-316.83 29-01-2026 10:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-914.88 29-01-2026 10:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98C-347.81 29-01-2026 10:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34A-461.50 29-01-2026 10:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-114.00 30-01-2026 07:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17C-152.40 30-01-2026 07:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-272.27 30-01-2026 08:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-545.37 30-01-2026 08:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18H-053.55 30-01-2026 08:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-258.57 30-01-2026 08:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88C-111.12 30-01-2026 08:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-704.45 30-01-2026 09:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-277.19 30-01-2026 09:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-407.89 30-01-2026 09:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90A-127.65 30-01-2026 09:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60C-477.67 30-01-2026 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-979.78 30-01-2026 09:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-606.67 30-01-2026 09:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-274.01 30-01-2026 10:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-924.79 30-01-2026 10:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-258.57 30-01-2026 10:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-957.41 30-01-2026 10:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-425.19 30-01-2026 10:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-548.46 30-01-2026 10:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-124.88 31-01-2026 08:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-938.63 31-01-2026 08:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-353.63 31-01-2026 08:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-960.70 31-01-2026 08:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-607.61 31-01-2026 08:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-299.63 31-01-2026 08:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-193.36 31-01-2026 08:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-218.16 31-01-2026 09:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-338.68 31-01-2026 09:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-399.82 31-01-2026 09:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-182.37 31-01-2026 09:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-293.14 31-01-2026 09:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-939.71 31-01-2026 09:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A- 43451 31-01-2026 09:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-225.47 31-01-2026 09:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89A-721.70 31-01-2026 10:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-035.20 31-01-2026 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-872.16 31-01-2026 10:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h