Soha Special
DIỆN MẠO HỒ TÂY TRONG TƯƠNG LAI
Dự án quy hoạch hồ Tây và vùng phụ cận với mức đầu tư sơ bộ khoảng 30.151 tỷ đồng hoàn thành 2030 theo hình thức PPP-BT.
Cuộn để khám phá
Siêu quy hoạch
Rộng 2.439 ha
Phạm vi nghiên cứu mở rộng lên tới 2.439 ha. Tổng diện tích không gian xanh và mặt nước lên tới 1.227,5 ha.
Nhà hát Ngọc Trai
Nhà hát nằm ở bán đảo Quảng An, sẽ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, chương trình nghệ thuật đặc biệt và đón tiếp các đoàn khách quốc tế lớn.
27 đài quan sát
Bố trí 27 địa điểm ngắm cảnh quanh hồ, xây dựng 2 quảng trường nổi (Quảng trường Văn Cao và Quảng trường bến Kim Ngưu).
6 Bến thuyền
Quy hoạch xác định hệ thống 06 bến thuyền du lịch (3 bến chính, 3 bến phụ).
- Khu vực Nhà hát Ngọc Trai
- Khu vực đôi rồng gốm
- Vườn hoa đường Nguyễn Đình Thi
2 Bãi đỗ xe ngầm
Quy hoạch cho phép bố trí bãi đỗ xe ngầm ngay dưới các công viên, vườn hoa. Hai bãi đỗ xe ngầm lớn sẽ được xây dựng tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân và Vườn hoa Lý Tự Trọng.
Mô hình TOD &
Không gian ngầm
Hồ Tây sẽ không còn "biệt lập" về giao thông công cộng. Chiến lược phát triển theo mô hình TOD sẽ được áp dụng, kết nối trực tiếp không gian ngầm với các tuyến đường sắt đô thị trong giai đoạn 2030-2050.
"Hồi sinh"
Tây Hồ Bát Cảnh
Khôi phục 8 cảnh đẹp trứ danh của Thăng Long xưa ven hồ tạo thành chuỗi trải nghiệm văn hóa xuyên suốt, kết nối quá khứ và hiện tại.
"Thay máu" nguồn nước
Giữ nguyên 520 ha mặt nước, cải tạo môi trường nước, xử lý ô nhiễm, nạo vét bùn đáy cải thiện sinh thái.
5 Trục động lực
Kết nối Di sản
Trục Sông Hồng
Không gian xanh trung tâm
Trục Hồ Tây - Ba Vì
Văn hóa Thăng Long - Xứ Đoài
Trục Hồ Tây - Cổ Loa
Di sản đô thị lịch sử
Trục Nhật Tân - Nội Bài
Cửa ngõ quốc tế
Trục Nam Hà Nội
Phát triển mở rộng
Khám phá Tây Hồ Bát Cảnh
Chạm vào thẻ để lật mở những ký ức vàng son một thuở
Bến trúc
Nghi Tàm
Tại nơi này, chúa Trịnh Giang đã cho mở một bến tắm để hàng năm vào mùa hè sẽ lên đó tắm mát và nghỉ ngơi.
Rừng bàng
Yên Thái
Xưa kia, tại làng Yên Thái có một núi đất cao, Chúa Trịnh Giang cho trồng nhiều cây bàng để lấy bóng râm cho nơi nghỉ mát.
Đàn thề
Đồng Cổ
Đàn thề Đồng Cổ thuộc làng Thụy Chương được xây hai tầng, tầng trên thờ thần, tầng dưới vua ngự.
Tượng Phật say Thụy Chương
Tương truyền có pho tượng tay chống gậy, chân bước liêu xiêu. Người ta gọi tượng là Phật say làng Thụy.
Sâm cầm
Hồ Tây
Hàng nghìn con chim sâm cầm từ đâu bay đến, bơi lội khắp mặt hồ tạo thành cảnh “sâm cầm rợp bóng”.
Cánh đồng hoa
Nghi Tàm
Những vùng trồng hoa Nghi Tàm được chọn làm hoa tiến vào Phủ Chúa và Cung Vua.
Làng cổ
Khán Xuân
Đời chúa Trịnh Giang, nơi đây lập một ly cung để nghỉ mát và mở chợ bày hàng vui chơi.
Tiếng đàn
Hành cung
Hành cung được đặt ngay tại chùa Trấn Quốc, hằng đêm vẫn rộn tiếng đàn của các cung nữ.
Thử tài quy hoạch
Kiểm tra nhanh thông tin bạn vừa đọc
1. Tổng diện tích quy hoạch khu vực Hồ Tây và phụ cận là bao nhiêu?
2. Công trình nào được xác định là điểm nhấn kiến trúc tại Bán đảo Quảng An?
3. Quy hoạch xác định bao nhiêu bến thuyền du lịch?