HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đi bắt dơi, người dân phát hiện 12 bộ hài cốt trong hang đá

Hoàng Thanh |

Trong quá trình vào hang bắt dơi, người dân phát hiện các bộ hài cốt và vật dụng liên quan bộ đội nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngày 10-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 cho biết đã quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, trong quá trình đi bắt dơi tại khu vực núi Chư Pa, người dân phát hiện trong một hang đá có nhiều vật dụng sinh hoạt liên quan bộ đội nên trình báo cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện 12 bộ hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Gia Lai - Ảnh 1.

Các vật dụng được phát hiện trong hang đá

Ngay sau khi nhận được tin báo, từ ngày 6 đến 8-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 triển khai tìm kiếm và cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ.

Bên trong hang đá, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như: tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu…

Người dân phát hiện 12 bộ hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Gia Lai - Ảnh 3.

12 hài cốt được đưa về hội trường xã Ia Ly tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức quân đội.

Sau khi cất bốc, 12 hài cốt liệt sĩ được đưa về hội trường xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai để tổ chức lễ dâng hương, chăm sóc hương khói theo nghi thức quân đội.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34, căn cứ các tài liệu, đây là khu vực hoạt động của các đơn vị thuộc Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 cùng các đơn vị Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3) trong giai đoạn 1966–1969.

Từ năm 2020 đến 2025, ở khu vực núi Chư Pa, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 46 hài cốt liệt sĩ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại