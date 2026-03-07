Du lịch Trung Quốc những năm gần đây ngày càng thu hút nhiều du khách Việt, đặc biệt là những địa danh nổi tiếng gắn với văn hóa và lịch sử lâu đời. Với nhiều người, hành trình này không chỉ là ngắm cảnh mà còn là dịp khám phá những trải nghiệm đời sống rất khác biệt, từ ẩm thực cho đến cách sinh hoạt thường ngày.

Mới đây, một nữ du khách Việt có tên Đông An đã chia sẻ lại trải nghiệm thú vị của mình trong chuyến đi tới núi Nga Mi (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Chỉ một bữa cơm tối trước ngày khởi hành leo núi cũng đủ khiến cô có một kỷ niệm khó quên.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo chia sẻ, vì tour lên núi Nga Mi của cô bắt đầu từ rất sớm - khoảng 4 giờ sáng - nên Đông An đã quyết định đến khu vực gần điểm xuất phát từ tối hôm trước để nghỉ ngơi. Sau khi nhận phòng khách sạn, cô ghé vào một tiệm cơm nhỏ gần đó để ăn tối.

Trước khi đến Trung Quốc, Đông An cho biết cô cũng đã tìm hiểu khá nhiều về các món ăn và thói quen ẩm thực của người địa phương qua mạng xã hội. Vì vậy, cô nghĩ rằng mình sẽ không quá bất ngờ trước những điều mình nhìn thấy. Thế nhưng khi tô cơm được mang ra, nữ du khách vẫn không khỏi sững sờ.

Thay vì được đựng trong bát sứ như thường thấy, hoặc đơn giản là bát nhựa như nhiều quán ăn bình dân, phần cơm của cô lại được đặt trong một dụng cụ hoàn toàn bằng gỗ. Hình dáng của nó khá đặc biệt, trông giống như một chiếc thùng nhỏ, gọn gàng và có phần mộc mạc.

Chính chi tiết này khiến Đông An phải bật cười vì quá bất ngờ.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nữ du khách chia sẻ: "Mình cũng không biết dụng cụ đó gọi là gì. Nhìn thấy nó mình khá là bất ngờ vì dù biết là Trung Quốc có kiểu dụng cụ đó nhưng mình chỉ thường thấy trong mấy bộ phim cổ trang. Nó tạo cho mình cảm giác như xuyên không vậy ấy."

Theo lời kể, chiếc "tô cơm" bằng gỗ khiến cả bàn ăn của cô trở nên thú vị hơn hẳn. Cảm giác cầm một dụng cụ mang phong cách cổ xưa để ăn cơm giữa khung cảnh hiện đại khiến cô có cảm giác như đang bước vào một bối cảnh trong phim cổ trang của Trung Quốc.

Tuy vậy, không phải tất cả dụng cụ trong quán đều mang phong cách đặc biệt như vậy. Đông An cho biết các loại bát, đĩa dùng để đựng thức ăn khác vẫn là những loại thông dụng hiện nay, giống với nhiều quán ăn bình thường. Chỉ riêng phần cơm là được đựng trong chiếc dụng cụ gỗ khiến cô chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chính sự kết hợp giữa những chi tiết hiện đại và một chút "hơi thở cổ trang" này đã tạo nên một trải nghiệm khá thú vị đối với nữ du khách Việt. Dù chỉ là một bữa ăn đơn giản trước chuyến leo núi vào sáng sớm hôm sau, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy "tô cơm" đặc biệt ấy vẫn khiến cô nhớ mãi.

Với Đông An, chuyến đi tới núi Nga Mi không chỉ có cảnh núi non hùng vĩ, mà còn có cả một bữa cơm tối khiến cô "tưởng như xuyên không" - một kỷ niệm nhỏ nhưng đầy thú vị trong hành trình khám phá Trung Quốc.