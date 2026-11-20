Phiên bản loa màu xanh đặc biệt của Devialet được giới thiệu tại Hà Nội với thiết kế lấy cảm hứng từ tay đua Isack Hadjar, kết hợp trải nghiệm âm thanh và mô phỏng đường đua F1.

Devialet vừa tổ chức sự kiện Inside The Driver's Head tại Hà Nội, giới thiệu Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue, phiên bản đặc biệt của dòng loa đầu bảng Phantom Ultimate. Sự kiện kết hợp trưng bày sản phẩm, trải nghiệm âm thanh và mô phỏng đường đua, lấy cảm hứng từ thế giới Công thức 1 (F1).

Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue được phát triển cùng cảm hứng từ Isack Hadjar, tay đua F1 người Pháp gốc Algeria và Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Devialet. Sắc xanh trên sản phẩm không chỉ là yếu tố thiết kế mà còn gắn với hình ảnh tốc độ, sự tập trung và khả năng giữ bình tĩnh trong những tình huống chỉ có vài phần giây để đưa ra quyết định. Devialet gọi trạng thái tập trung cao độ này là "vùng xanh trong tâm trí", cũng là ý tưởng được thể hiện xuyên suốt sự kiện Inside The Driver's Head.

Màu xanh vốn quen thuộc với Isack Hadjar và người hâm mộ F1. Hai đội đua gần nhất mà tay đua này từng góp mặt là RB và Red Bull Racing đều sử dụng những sắc xanh khác nhau trên xe đua và trang phục. Khi trở thành Đại sứ thương hiệu của Devialet, Hadjar cũng được thiết kế riêng một bộ trang phục mang màu sắc này.

Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue sử dụng mã màu RAL 5011, với sắc độ thay đổi theo hướng và cường độ ánh sáng chiếu vào. Phần thân loa được hoàn thiện nhám, trong khi hai tấm chắn bên có bề mặt tráng gương, tạo hiệu ứng phản chiếu và biến đổi màu sắc khi đặt trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Tại sự kiện, thiết kế của loa được khai thác thông qua hệ thống trưng bày và ánh sáng, nhấn mạnh sự kết hợp giữa thiết bị âm thanh và yếu tố thẩm mỹ trong không gian nội thất.

Bên trong Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue là hệ thống công nghệ âm thanh của Devialet, trong đó có công nghệ khuếch đại ADH độc quyền. Theo hãng, phiên bản 98 dB có thể tích chưa đến 30% so với phiên bản 108 dB, nhưng áp suất âm tối đa chỉ thấp hơn chưa đến 10%. Sản phẩm đồng thời được trang bị đầy đủ các công nghệ cốt lõi tương tự phiên bản công suất lớn hơn.

Tại sự kiện, khách mời có thể trực tiếp so sánh Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue với cặp Phantom Ultimate 108 dB. Phiên bản 108 dB được sử dụng để phát các bản nhạc điện tử, tạo âm trường rộng và mức âm lượng lớn. Devialet cho biết áp suất âm tối đa của hệ thống đạt 108 dB, tương đương âm thanh của một chiếc xe F1 chạy qua.

Bên cạnh trải nghiệm nghe nhạc, chương trình còn có hệ thống mô phỏng buồng lái kết nối với bộ loa stereo Phantom Ultimate 98 dB Pulse Blue. Khách tham dự có thể trực tiếp ngồi vào vị trí lái và trải nghiệm đường đua mô phỏng, qua đó cảm nhận phần nào áp lực, tốc độ và sự tập trung cần thiết trong quá trình thi đấu F1. Hoạt động này được xây dựng nhằm đưa khách mời đến gần hơn với ý tưởng về trạng thái tinh thần của một tay đua, đặc biệt là những pha xử lý đòi hỏi phản ứng nhanh của Isack Hadjar.

Sự kiện cũng khai thác trải nghiệm đa giác quan với ánh sáng, hương thơm và cocktail, bên cạnh âm thanh. Theo ý tưởng "Intensity has a sound", Devialet muốn thể hiện sự mãnh liệt của Pulse Blue thông qua nhiều yếu tố khác nhau, thay vì chỉ giới hạn ở trải nghiệm nghe.

Đại diện Devialet tham dự chương trình là ông Martin Ku, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng đại diện nhà phân phối chính thức Tam Sơn. Sự góp mặt của đại diện thương hiệu tại sự kiện cũng thể hiện sự quan tâm đến thị trường Việt Nam và cộng đồng người yêu âm thanh trong nước.

Tại Việt Nam, Devialet được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn. Người dùng có thể trải nghiệm sản phẩm tại Devialet Flagship Store ở số 58 Tràng Tiền, Hà Nội, hoặc tầng 1 Hotel Continental Saigon, số 132 - 134 Đồng Khởi, TP.HCM.



