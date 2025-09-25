Denis Đặng cứ xuất hiện là thành thảm họa

Trong nhiều năm qua, Denis Đặng được biết đến như một “phù thủy MV” với khả năng dàn dựng hình ảnh độc đáo và loạt sản phẩm gây bão mạng xã hội. Nhưng mọi chuyện đã khác hẳn khi anh quyết định lấn sân sang diễn xuất chuyên nghiệp, đóng phim truyền hình chứ không chỉ dừng lại ở việc đóng MV.

Ở dự án phim mới nhất, Denis Đặng từ một đạo diễn hình ảnh đứng sau máy quay bỗng trở thành nam chính trên màn ảnh. Thay vì nhận được sự ủng hộ, sự xuất hiện của anh lại khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi, với vô số bình luận chê bai nặng nề.

Từ tổng tài bản gốc đến màn thể hiện gây tranh cãi của Denis Đặng

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được làm lại từ bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết - bộ phim từng gây sốt màn ảnh Hoa ngữ. Trong nguyên tác, nhân vật tổng tài Lương Chính Hiền không sở hữu ngoại hình quá xuất sắc, thậm chí còn bị nhận xét là kém sắc. Tuy nhiên, điểm làm nên sức hút của nhân vật này nằm ở thần thái lãng tử, sự khôn khéo trong giao tiếp và khả năng thả thính đầy tinh tế, khiến cho Mạn Ni - một phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, tôn thờ chủ nghĩa độc thân vẫn phải sa vào lưới tình. Nhân vật này là kiểu “tra nam” điển hình: không hoàn hảo, thậm chí nhiều khuyết điểm, nhưng lại có sức hấp dẫn riêng khó phủ nhận.

Màn ra mắt của Denis trên sóng truyền hình

Chính vì vậy, khi bản Việt ra mắt nhân vật Trường (Denis Đặng), kỳ vọng của khán giả là rất lớn. Trong kịch bản, Trường được xây dựng sang trọng và hào nhoáng: anh là chủ khách sạn, có du thuyền riêng, xuất hiện lần đầu đã thể hiện sự ga lăng với Ngân (Việt Hoa). Chỉ với vài cử chỉ như pha cocktail mời người đẹp, giải quyết rắc rối giúp cô hay thăng hạng phòng miễn phí, Trường đã nhanh chóng tạo ra một màn tiếp xúc đầy thuận lợi. Đây là điểm khởi đầu để nhân vật dần chinh phục Ngân - vốn là một người phụ nữ đề cao chủ nghĩa độc thân.

Thế nhưng, trái ngược với kịch bản, nhân vật Trường do Denis Đặng thể hiện lại gặp phải làn sóng phản ứng dữ dội. Denis vốn nổi tiếng trong vai trò giám đốc sáng tạo, đứng sau nhiều MV đình đám nhưng đây là lần đầu tiên Denis Đặng thử sức ở mảng phim truyền hình, và chính sự thiếu kinh nghiệm này đã khiến màn ra mắt của anh gặp nhiều khó khăn. Gương mặt non trẻ, thiếu khí chất cùng cách thoại đều đều khiến nhân vật Trường trở nên nhạt nhòa. Thậm chí, không ít người thừa nhận họ bị tụt mood ngay khi nhân vật vừa bước ra màn ảnh, chưa kịp cất lời thoại và mỗi phân cảnh có sự xuất hiện của anh đều biến thành thảm họa.

Khán giả không chấp nhận được hình tượng tổng tài này

Loạt bình luận gay gắt từ khán giả

Ngay sau khi tập phim phát sóng, trên fanpage của nhà đài đã xuất hiện hàng loạt bình luận thể hiện sự thất vọng. Nhiều người không ngần ngại dùng từ ngữ gay gắt để bày tỏ cảm xúc của mình về sự xuất hiện của Denis Đặng. "Chưa kịp nghe thoại đã muốn tắt phim vì cái mặt non choẹt này. Tổng tài gì mà nhìn buồn cười thế?", "Denis Đặng hợp cosplay cổ trang chứ tổng tài thì chịu", "Mới mở miệng đã thấy giọng đều đều, chẳng có chút khí chất nào". "Lương Chính Hiền??? Trò đùa hả? VTV hết diễn viên rồi sao?".

Ngoài ra, vấn đề tạo hình cũng bị đem ra mổ xẻ. Có ý kiến cho rằng Denis bị dìm hàng vì trang phục không phù hợp, màu tóc khiến gương mặt kém sắc và các góc quay cận mặt làm lộ rõ khuyết điểm. "Góc quay sát mặt kiểu này ai cũng xấu thôi, nhưng với Denis thì lại càng lộ nhược điểm. Nếu chọn vai thanh niên trẻ thì có lẽ sẽ ổn hơn nhiều" - một bình luận của khán giả trên page VTV Giải Trí.

Tuy nhiên, đa số đều thống nhất ở một điểm rằng sự thất bại của nhân vật Trường nằm chủ yếu ở diễn xuất. Từ ngữ điệu chưa có nhấn nhá, ánh mắt thiếu cảm xúc cho tới cử chỉ gượng gạo, tất cả khiến cho những phân cảnh đáng lẽ phải lãng mạn và ga lăng lại trở thành trò cười. Từ một giám đốc sáng tạo được khen ngợi ở lĩnh vực sản xuất và đóng chính MV, Denis bước sang phim truyền hình với nhiều kỳ vọng, nhưng thực tế phản ứng công chúng lại đang đặt anh vào thế khó.