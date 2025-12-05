Đèn sưởi nhà tắm bất ngờ phát nổ: Cận cảnh hiện trường khiến nhiều người hoang mang

Mới đây, một câu chuyện liên quan tới thiết bị quen thuộc, được ưa chuộng vào mùa lạnh - đèn sưởi nhà tắm, được nhiều người quan tâm. Cụ thể chị Phạm Huệ chia sẻ, đèn sưởi nhà mình bất ngờ phát nổ khi gia đình đang sử dụng. Chính chủ cho biết thêm, may mắn tại thời điểm đó, con chị vừa bước ra khỏi khu vực phòng tắm, chị vào sau thì bóng đèn của đèn sưởi mới phát nổ.

Các mảnh vỡ từ đèn bắn ra cùng các mảnh kim loại. Do đèn vừa dùng xong nên các mảnh này đều rất nóng. "Cái cảm giác nó rát đến cháy da cháy thịt luôn. Không biết vào người trẻ con thì sẽ như thế nào", chị Huệ nhận xét.

Cận cảnh chiếc đèn sưởi phát nổ (Ảnh Phạm Huệ)

Trong thực tế, nhiều vụ việc liên quan đến đèn sưởi nhà tắm phát nổ hoặc gây cháy đã được ghi nhận tại cả Việt Nam và quốc tế, trở thành lời nhắc nhở về mức độ an toàn của thiết bị này trong mùa lạnh. Ở New Zealand, báo NZ Herald đưa tin vào năm 2013 về một trường hợp đèn sưởi quá nhiệt rồi bốc cháy, thiêu rụi hoàn toàn phòng tắm của một ngôi nhà ở Papamoa.

Tại Úc, kênh 7News trong báo cáo năm 2024 cũng cảnh báo số vụ cháy nhà tăng lên liên quan đến bathroom heat lamps, trong đó có gia đình ở Adelaide phải tháo chạy khi ngọn lửa từ bóng sưởi lan lên trần nhà. Cơ quan WorkSafe New Zealand vào tháng 3/2022 từng ra thông báo khẩn, chỉ rõ nhiều mẫu đèn sưởi – quạt – chiếu sáng đời cũ có đui nhựa xuống cấp, dễ gây chập, quá nhiệt và dẫn đến cháy nổ nếu không được kiểm tra định kỳ.

Đèn sưởi phát nổ hay bốc cháy không phải là hiếm ở cả Việt Nam và nước ngoài (Ảnh từ 1 vụ việc khác ở Việt Nam)

Tại Việt Nam, VietNamNet từng đưa tin về sự cố xảy ra vào tối 14/11 tại Thái Nguyên, khi một gia đình bật đèn sưởi được vài phút thì bóng đèn bất ngờ phát nổ, mảnh thủy tinh và kim loại văng trúng người khiến hai thành viên bị bỏng nhẹ. Cũng theo nguồn này, trước đó một hộ dân ở phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đã trải qua tình huống tương tự khi đèn sưởi trong phòng tắm bất ngờ nổ tung, bắn vỡ thủy tinh khắp không gian khiến người dùng “hú vía” vì may mắn quay lưng lại đúng lúc.

Vì sao đèn sưởi phát nổ?

Có nhiều nguyên nhân khiến đèn sưởi nhà tắm – vốn được xem là thiết bị quen thuộc trong mùa lạnh – có thể bất ngờ phát nổ, vỡ tung hoặc gây cháy, và phần lớn đều xuất phát từ đặc điểm môi trường ẩm ướt cũng như cách thức vận hành thiết bị. Trước hết, chất lượng bóng đèn là yếu tố quan trọng nhất.

Tài liệu an toàn của Đại học Y khoa Nebraska (UNMC, Mỹ) cho biết các bóng đèn sưởi làm từ thủy tinh mỏng hoặc kém chất lượng có nguy cơ nứt vỡ rất cao khi nhiệt độ tăng nhanh, đặc biệt khi đang nóng rồi gặp hơi nước lạnh, tạo ra hiện tượng “thermal shock” khiến bóng có thể vỡ nổ ngay lập tức. Đây cũng là cơ chế thường thấy trong nhiều sự cố ghi nhận tại phòng tắm – nơi hơi nước bắn vào bóng đèn rất khó kiểm soát.

Ảnh minh hoạ

Một nguyên nhân khác đến từ linh kiện lão hóa, nhất là ở các thiết bị đã sử dụng nhiều năm. Trong cảnh báo được WorkSafe New Zealand ban hành tháng 3/2022, cơ quan này cho biết nhiều mẫu đèn sưởi – quạt – chiếu sáng đời cũ dùng đui đèn bằng nhựa, vật liệu dễ bị mục, giòn và kém bền khi tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao. Khi đui nhựa xuống cấp, dòng điện có thể bị đánh lửa hoặc chập tại điểm tiếp xúc, làm bóng đèn nóng lên bất thường và dẫn đến cháy nổ. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong không gian kín như phòng tắm, nơi luồng khí khó lưu thông khiến nhiệt tích tụ càng nhanh hơn.

Sai sót trong quá trình lắp đặt và sử dụng cũng góp phần không nhỏ. Theo VietNamNet, nhiều sự cố tại Việt Nam xảy ra khi đèn được lắp quá thấp, gần trực tiếp với vòi sen khiến nước hoặc hơi ẩm dễ tiếp xúc với bề mặt bóng đang ở nhiệt độ cao, làm tăng nguy cơ nổ vỡ. Ngoài ra, việc bật đèn sưởi liên tục trong thời gian dài, thay bóng không đúng công suất, hoặc sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc, thiếu tiêu chuẩn chống nước đều là các yếu tố khiến rủi ro tăng lên đáng kể.

Khi những nguyên nhân này kết hợp với môi trường ẩm đặc trưng của nhà tắm, đèn sưởi có thể trở thành thiết bị tiềm ẩn nguy hiểm nếu không được kiểm tra và bảo trì đúng cách.

Ảnh Reddit

Để sử dụng đèn sưởi an toàn và hiệu quả trong mùa lạnh, người dùng cần đặc biệt chú ý đến cách lắp đặt và vận hành thiết bị trong môi trường ẩm ướt của phòng tắm. Tài liệu an toàn của Đại học Y khoa Nebraska (UNMC, Mỹ) khuyến cáo chỉ dùng đèn sưởi đúng chủng loại, đúng công suất, tránh để thiết bị hoạt động liên tục quá lâu để hạn chế nguy cơ quá nhiệt.

Với các mẫu đèn sưởi – quạt – chiếu sáng đời cũ, WorkSafe New Zealand (3/2022) lưu ý người dùng nên kiểm tra định kỳ đui đèn và dây dẫn, thay mới khi có dấu hiệu xuống cấp để tránh chập điện. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo được VietNamNet trích dẫn, đèn sưởi cần được lắp ở vị trí cao, tránh trực tiếp luồng nước và người dùng nên ưu tiên sản phẩm có chuẩn chống nước rõ ràng. Tuân thủ đúng các nguyên tắc này không chỉ giúp thiết bị bền hơn mà còn giảm đáng kể nguy cơ nổ vỡ trong phòng tắm.

Ảnh minh hoạ



