Đến Sa Pa mùa lúa chín, ngoài săn ảnh còn có một cách khác để ngắm núi rừng Tây Bắc

Tháng 9, những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa chuyển sang sắc vàng, tạo nên một trong những thời điểm đẹp nhất để khám phá vùng núi phía Bắc. Trong mùa thu hoạch năm nay, một triển lãm quy tụ 28 tác phẩm của năm nghệ sĩ Việt Nam sẽ mang đến thêm một cách nhìn về cảnh quan và văn hóa Sa Pa.

Sa Pa vào tháng 9 mang một diện mạo khác so với những tháng còn lại trong năm. Khi lúa trên những thửa ruộng bậc thang bắt đầu chín, sắc xanh dần được thay thế bởi màu vàng trải dài trên các sườn núi và thung lũng. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách tìm đến Sa Pa để trekking qua các bản làng, ngắm mùa vàng và trải nghiệm đời sống của cộng đồng dân tộc địa phương.

Sapa đang bước vào mùa lúa chín, tạo nên khung cảnh vô cùng yên bình và thơ mộng - Ảnh: BTC

Thung lũng Mường Hoa là một trong những điểm đến nổi bật trong hành trình này. Nằm về phía đông nam thị trấn Sa Pa, thung lũng sở hữu hệ thống ruộng bậc thang trải rộng trên các sườn núi, xen giữa những bản làng và dòng suối. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tháng 9 là mùa thu hoạch lúa ở Mường Hoa, khi những thửa ruộng chuyển sang màu vàng và tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.

Ruộng bậc thang ở đây không đơn thuần là cảnh quan tự nhiên mà còn gắn với quá trình canh tác lâu đời của người dân địa phương. Những thửa ruộng được tạo nên để thích nghi với địa hình núi dốc, trở thành một phần của đời sống sản xuất cũng như văn hóa bản địa. Du khách có thể kết hợp ngắm mùa lúa chín với những cung đường trekking qua Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào hay các khu vực lân cận Mường Hoa.

Cận cảnh những thửa ruộng bậc thang được nhuộm màu vàng - Ảnh: Trần Hậu

Bên cạnh Mường Hoa, Sa Pa còn hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảnh quan núi cao và đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc. Đỉnh Fansipan cao 3.143 m là điểm đến nổi bật, trong khi núi Hàm Rồng, các bản làng và những tuyến đường quanh thị trấn mở ra những góc nhìn khác nhau về vùng đất này. Trang thông tin du lịch chính thức của Sa Pa cũng giới thiệu Mường Hoa, Hàm Rồng và Nhà thờ Đá là những điểm tham quan tiêu biểu của khu vực.

Trong bối cảnh đó, từ ngày 25/9 đến 25/10, Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection tổ chức triển lãm Upon the Mountain, Down on the Hill (Trên núi, dưới đồi), giới thiệu 28 tác phẩm của năm nghệ sĩ đương đại Việt Nam gồm Phạm Thái Bình, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quốc Trung, Phạm Trà My và Phạm Thủy Tiên.

Các tác phẩm được thực hiện trên nhiều chất liệu và hình thức, từ hội họa, điêu khắc, sơn mài, tranh lụa đến nghệ thuật sắp đặt. Thay vì chỉ tái hiện phong cảnh, triển lãm hướng đến những cách diễn giải khác nhau về mối quan hệ giữa con người với núi rừng, ký ức và cảnh quan.

Triển lãm "Trên núi, dưới đồi" giới thiệu 28 tác phẩm của năm nghệ sĩ đương đại Việt Nam - Ảnh: BTC

Trong số các nghệ sĩ tham gia, Phạm Thái Bình theo đuổi lĩnh vực điêu khắc, Nguyễn Quốc Trung hoạt động song song trong sáng tác và giảng dạy, trong khi Phạm Trà My tập trung vào chất liệu sơn mài. Phạm Thủy Tiên thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ hơn, thực hành nhiều loại hình từ tranh lụa, sơn mài đến sắp đặt. Nguyễn Ngọc Thanh cũng có quá trình tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế.

Việc đưa triển lãm diễn ra vào thời điểm mùa lúa chín tạo nên sự kết nối giữa cảnh quan thực tế và cách nhìn của nghệ sĩ. Du khách có thể bắt đầu hành trình từ những thửa ruộng bậc thang, bản làng và núi rừng Sa Pa, sau đó tiếp cận cùng một không gian qua màu sắc, chất liệu và ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại.

Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection tổ chức triển lãm Upon the Mountain, Down on the Hill (Trên núi, dưới đồi) - Ảnh: BTC

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động Heritage Days 2026 của MGallery Collection, lấy cảm hứng từ Ngày Di sản châu Âu. Sự kiện khai mạc diễn ra từ 14h30 đến 17h ngày 25/9; triển lãm mở cửa miễn phí cho khách tham quan trong thời gian từ 25/9 đến 25/10.

Với những du khách đến Sa Pa vào cuối tháng 9, mùa lúa chín vẫn là điểm nhấn chính của hành trình. Từ Mường Hoa, Lao Chải, Tả Van đến những cung đường trên Hoàng Liên Sơn, cảnh quan vùng cao khi bước vào mùa thu hoạch mang đến những trải nghiệm gắn với thiên nhiên và đời sống địa phương. Triển lãm Upon the Mountain, Down on the Hill vì thế có thể được xem như một điểm dừng bổ sung, giúp du khách tiếp tục khám phá Sa Pa qua một góc nhìn khác: không chỉ là nơi để ngắm cảnh, mà còn là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật.