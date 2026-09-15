Đèn rơi từ độ cao 8 m trong căn nhà ở TP.HCM, mảnh vỡ ghim vào sofa: Các gia đình dùng đèn chùm lâu năm cần chú ý gì?

Chiếc đèn chùm treo hơn 20 năm trong một căn nhà ở TP.HCM bất ngờ rơi xuống phòng khách. May mắn, các thành viên vừa rời vị trí ngay bên dưới khoảng 3 phút nên không ai bị thương.

Sự cố xảy ra 13g35 trưa ngày 9/9 tại nhà anh Huỳnh Trung Phong (36 tuổi, phường Bàn Cờ, TP.HCM). Theo anh chia sẻ, phòng khách lúc đó có 5 người, trong đó có cả ngoại anh đã lớn tuổi và cậu con trai bốn tháng tuổi đang nằm ngủ trên sofa. Sau bữa trưa, anh Phong lên lầu nghỉ ngơi, còn người thân ngồi xem tivi, trò chuyện bên dưới. Các thành viên vừa rời khu vực ngay dưới đèn khoảng 3 phút thì chiếc đèn bất ngờ rơi xuống.

Trước khi chiếc đèn rơi xuống, cả nhà vẫn đang trò chuyện bình thường. Ảnh: FB Huỳnh Trung Phong

Chiếc đèn có khung sắt nặng, các bộ phận bằng thủy tinh, được treo ở độ cao khoảng 8 m. Khi va xuống sàn, mảnh vỡ văng khắp phòng, một số ghim vào ghế sofa. Rất may mắn, vị trí đèn rơi đúng vào khoảng trống giữa các thành viên trong gia đình đang ngồi, nên không ai bị thương. Khoảnh khắc được camera trong nhà ghi lại, sau đó anh Phong chia sẻ lên mạng xã hội nhằm cảnh báo những gia đình đang treo vật nặng trên cao.

Sau sự cố, người thân trong gia đình vẫn ngồi, nằm yên tại chỗ, không dám dịch chuyển vì sợ giẫm phải những mảnh thủy tinh sắc bén, phải nhờ một người khác quét dọn sạch sẽ rồi mới đứng dậy.

Khoảnh khắc chiếc đèn chùm rơi xuống. Ảnh: FB Huỳnh Trung Phong

Hình ảnh sau đó cho thấy khung đèn nằm trên sàn, xung quanh là vô số mảnh thủy tinh lớn nhỏ vương vãi, trải từ khu vực gạch màu vàng sang phần nền bên cạnh. Phía trên, nơi từng treo chiếc đèn là khoảng trần cao, viền nâu, bên dưới có các ô cửa sổ song sắt. Góc chụp từ dưới lên cho thấy khoảng cách lớn từ vị trí treo đèn xuống khu vực sinh hoạt của gia đình.

Anh Phong cho biết, đèn được lắp từ khi căn nhà mới xây, cách đây hơn 20 năm, vừa chiếu sáng vừa trang trí. Suốt thời gian sử dụng, đèn vẫn hoạt động tốt nên gia đình chưa từng tháo xuống, chỉ lau chùi định kỳ khoảng bốn tháng một lần. Trước sự cố, người nhà cũng không nhận thấy dấu hiệu bất thường.

Trần nhà nơi chiếc đèn được treo và mảnh vỡ vương vãi sau sự cố trên. Rất may mắn, các thành viên trong gia đình không có ai bị thương. Ảnh: Huỳnh Trung Phong

Sau sự việc, anh Phong cho biết sẽ chú ý kiểm tra các thiết bị, vật dụng đã sử dụng lâu năm. Gia đình hiện chưa có ý định lắp lại đèn mới. Nhiều người xem video cũng vừa chia sẻ sự may mắn khi gia đình anh đã an toàn sau tai nạn hy hữu trên, đồng thời để lại rất nhiều hình ảnh đèn chùm, quạt trần trong nhà mình và chia sẻ sẽ lập tức kiểm tra kỹ càng, định kỳ.

Thông qua sự việc trên, anh Phong cũng mong muốn gửi đến các gia đình nên lưu ý cả tình trạng lắp đặt của vật dụng trên cao, ngay cả khi chúng vẫn hoạt động bình thường.