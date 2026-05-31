Đến nhà bạn lấy máy xay trên giá để giày, người đàn ông tưởng bị mèo cào nhưng phải đi cấp cứu gấp

Gia Linh
|

Câu chuyện mà một người đàn ông ở Malaysia là bài học cho nhiều người khác, đặc biệt là trong thời điểm mùa hè nắng nóng như thế này.

Thông tin được báo Mothership dẫn lại từ báo Sin Chew Daily cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10 rưỡi 30 tối ngày thứ Tư, 27/10 vừa qua tại một nhà dân ở Kampung Kuala, Renal, Malaysia.

Một người đàn ông đến nhà bạn để lấy một chiếc máy xay để trên giá giày. Khi với tay vào, anh cảm thấy bị cắn đột ngột và nhận thấy một vết thương nhỏ. Vì không có chảy máu rõ ràng hay vết thương nghiêm trọng nên anh cho rằng có lẽ mình chỉ bị mèo cào và không nghĩ gì thêm.

Sau đó, người đàn ông lái xe máy về nhà. Tuy nhiên trên đường về nhà, những biểu hiện lạ nhanh chóng xuất hiện khiến anh hoảng sợ, khi mắt phải của anh ta bắt đầu sụp xuống và có cảm giác khó nuốt. Báo Oriental Daily đưa tin khi về đến nhà, người đàn ông không thể chịu đựng được cơn đau và phải cầu cứu sự giúp đỡ của vợ. 

Đến nhà bạn lấy máy xay trên giá để giày, người đàn ông tưởng bị mèo cào nhưng phải lập tức về nhà gấp - Ảnh 1.

Tay của người đàn ông chuyển sang màu đen một cách đáng sợ.

Người vợ đưa anh đến một phòng khám tư nhân gần đó, nhưng họ không thể giúp được. Một đội cứu hộ tình nguyện đã nhanh chóng can thiệp và đưa người đàn ông đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết người đàn ông đã bị rắn độc cắn, may mắn được phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Hiện tình trạng của anh ta đã ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi.

Theo báo Oriental Daily, chủ tịch đội cứu hộ đã đưa ra những lời khuyên cho người dân để tránh khả năng bị rắn cắn. Đó là nên dùng gậy gõ nhẹ vào khu vực hoặc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thò tay vào những khu vực tối, kín như giá giày hoặc tủ đựng đồ,... vì rắn thường ẩn náu ở những nơi mát mẻ và kín đáo, đặc biệt là trong thời tiết nóng bức của mùa hè như thế này. Ông cũng cảnh báo rằng không nên xem nhẹ vết rắn cắn và kêu gọi bất cứ ai bị rắn cắn nên đến cơ sở y tế ngay lập tức trước khi nọc độc có cơ hội lan rộng, nguy hiểm đến tính mạng.

Gia Linh (Theo Mothership)

