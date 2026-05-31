Trong ngày Chủ nhật, 31/5/2026, tức ngày Rằm tháng 4 âm lịch, con gọi là ngày Ất Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, sự trùng phùng của địa chi Tỵ giữa ngày và tháng tạo nên cục diện "Phục Ngâm" mang hỏa khí phương Nam cực vượng của năm Bính Ngọ. Tuy nhiên, thiên can Ất (Mộc) sinh Hỏa tạo thành một trục năng lượng thông suốt, mang đến vận trình tài lộc bứt phá mạnh mẽ cho những con giáp biết cách mượn lực từ ngày Rằm để chiêu tài cầu lộc.

Ngày Ất Tỵ mang nạp âm Phúc Đăng Hỏa, tức là ngọn lửa đèn dầu, mang ánh sáng ấm áp chủ về trí tuệ soi rọi giúp bản chủ nhìn thấu mọi cơ hội trong đêm tối. Trong tháng Quý Tỵ, ngọn lửa này nhận được sự điều hòa từ nạp âm Trường Lưu Thủy, giúp kiềm chế tính nóng nảy bộc đồng và đem lại sự tỉnh táo cần thiết cho các quyết định tài chính lớn.

Sự đồng hành cùng hỏa khí xung thiên của năm Bính Ngọ giúp Phúc Đăng Hỏa như được tiếp thêm hào quang, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết dứt điểm các dự án còn dang dở ngay trong ngày Rằm. Đây là thời điểm cốt lõi nhắc nhở bạn nên dùng tư duy sáng suốt để rà soát sổ sách giấy tờ, bởi sự thấu suốt của ngày cát tường này sẽ mang lại những thành quả tài chính vững chắc nhất.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Ất Tỵ cùng cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Thân: Tiền bạc chạm đỉnh

- Chi tiết tài lộc: Nhờ cục diện Lục Hợp cát tường xuất hiện ở cả ngày và tháng ngay trong ngày Rằm, tuổi Thân sẽ là con giáp đón nhận vận may tiền bạc chạm đỉnh. Mọi kế hoạch đầu tư hoặc kinh doanh bị trì trệ trước đó bỗng nhiên được khơi thông, mang lại nguồn lợi nhuận vượt mức mong đợi. Bạn dễ dàng gặp được quý nhân là cấp trên hoặc đối tác lớn trao tay những cơ hội làm ăn béo bở, giúp nguồn thu phụ tăng vọt.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Thân nên mang theo bên mình một vật phẩm bằng kim loại màu trắng hoặc bạc để hành Kim làm cầu nối điều hòa dòng năng lượng Thủy - Hỏa. Ngoài ra, con giáp này có thể thực hiện các giao dịch ký kết hoặc chuyển khoản quan trọng vào khung giờ hoàng đạo (7h - 9h sáng) để đảm bảo sự hanh thông, thuận lợi.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tài lộc viên mãn

- Chi tiết tài lộc: Cục diện Tam Hợp giúp tuổi Dậu trở thành con giáp có một ngày gặt hái tài lộc viên mãn, tiền bạc luân chuyển liên tục vào túi trong ngày Rằm. Khả năng quản lý tài chính và tư duy nhạy bén giúp bạn chốt được những đơn hàng lớn hoặc đàm phán thành công các hợp đồng có giá trị cao. Nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn nghề tay trái đều có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ, giúp ví tiền của bạn luôn rủng rỉnh.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Dậu hãy đặt một quả cầu thạch anh vàng hoặc ví tiền màu vàng đất, nâu trên bàn làm việc để tối ưu hóa năng lượng tương sinh Thổ - Kim. Buổi sáng khi bước ra khỏi nhà, con giáp này nên đi về hướng Chính Tây (hướng Tài Thần của ngày) để đón nhận cát khí và vận may tiền bạc dồi dào.

3. Con giáp tuổi Sửu: Tài chính tích cực

- Chi tiết tài lộc: Tuổi Sửu nằm trong vòng vây của bộ ba Tam Hợp nên trở thành con giáp có vận trình tài chính chuyển biến vô cùng tích cực, làm gì cũng có người nâng đỡ. Bản mệnh có duyên nhận được những khoản tiền bất ngờ trong ngày Rằm như thưởng nóng, hỷ sự hoặc thu hồi được những khoản nợ khó đòi từ lâu. Các quyết định liên quan đến đầu tư bất động sản hoặc tích lũy tài sản trong ngày này đều rất thuận lợi và an toàn.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Sửu hãy đặt một bình gốm sứ nhỏ màu vàng ở hướng Đông Bắc của phòng làm việc để củng cố nền tảng tài lộc vững chắc. Con giáp này cũng có thể diện trang phục có sắc vàng hoặc đỏ sẽ giúp bạn cộng hưởng tốt với Hỏa khí của ngày, mang lại sự quyết đoán và may mắn khi xuống tiền.

* Lưu ý chung: Trong ngày Ất Tỵ, 3 con giáp tuổi Thân, Dậu và Sửu nên tận dụng triệt để năng lượng cát tường từ các cát cục Tam Hợp và Lục Hợp để dứt điểm các hạng mục tài chính quan trọng ngay trong ngày Rằm.

Do sự trùng lặp địa chi Tỵ giữa ngày và tháng tạo nên một trục hỏa khí phương Nam cực vượng, các bạn cần đặc biệt kiểm soát cảm xúc cá nhân để tránh những quyết định đầu tư mang tính bốc đồng. Đây là thời điểm lý tưởng để làm lễ cầu tài hoặc củng cố lòng tin với các đối tác lớn nhờ ánh sáng trí tuệ soi rọi từ nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Cuối cùng, việc rà soát kỹ lưỡng mọi điều khoản giấy tờ và cam kết pháp lý trước khi ký kết vào các khung giờ hoàng đạo sẽ giúp các bạn bảo toàn trọn vẹn thành quả tài lộc của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.