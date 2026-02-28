Đến năm 2030, toàn bộ taxi ở Hà Nội chuyển sang xe điện

UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch chuyển đổi toàn bộ taxi sử dụng xăng, dầu sang sử dụng điện, năng lượng xanh, thực hiện theo Quyết định số 876/QĐ-TT và Quyết định số 2530/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu chậm nhất đến năm 2030, 100% taxi trên địa bàn thành phố sử dụng điện, năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị.

Lộ trình cụ thể, năm 2026 đạt 63 - 64%; 2027 đạt 68 - 70%; 2028 đạt 74 - 77%; 2029 đạt 88 - 96%; năm 2030 đạt 100%.

Hà Nội ban hành kế hoạch chuyển đổi toàn bộ taxi sử dụng xăng, dầu sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Thành phố sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ lãi suất, ưu đãi lệ phí đăng ký; phát triển đồng bộ hạ tầng trạm sạc tại khu vực trung tâm, vành đai, sân bay, nhà ga, bến xe; gắn với triển khai vùng phát thải thấp và ứng dụng công nghệ trong quản lý, xếp hạng chất lượng dịch vụ taxi.

Việc chuyển đổi được thực hiện theo lộ trình khả thi, đồng bộ giữa phương tiện và hạ tầng, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước – doanh nghiệp – người dân, hướng tới hệ thống giao thông xanh, bền vững cho Thủ đô.

Thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện toàn bộ kế hoạch. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ rà soát, lắp đặt trạm sạc và bố trí điểm dừng, đỗ để đón, trả khách cho xe taxi.

UBND Hà Nội giao công an thành phố rà soát quy trình thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp đổi biển số định danh phục vụ chuyển đổi xe taxi; hướng dẫn thống nhất rút ngắn thời gian giải quyết đảm bảo nhanh chóng, không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.