Đến mồng 6 Tết mới thấy rõ: Thứ này trong tủ lạnh đang âm thầm hỏng, nhiều nhà vẫn tiếc không bỏ

Mồng 6 Tết, khi không khí sum họp dần lắng xuống, nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp lại căn bếp. Lúc này, không ít người mới nhận ra khay thịt đông đã tách nước, giò chả có dấu hiệu nhớt nhẹ, bánh chưng hơi chua. Những món ăn quen thuộc của ngày Tết đang âm thầm biến chất sau vài ngày bảo quản.

Ảnh minh họa

Sau 4–5 ngày bảo quản: Nguy cơ tăng dần dù vẫn để trong tủ lạnh

Theo khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thực phẩm chín chỉ nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 2–4°C và sử dụng trong vòng 2–3 ngày. Sau thời gian này, nguy cơ nhiễm khuẩn tăng lên, ngay cả khi thực phẩm chưa có biểu hiện hư hỏng rõ ràng.

Thịt đông – món phổ biến ở miền Bắc dịp Tết – dễ bị tách lớp mỡ và nước sau vài ngày. Nếu bị mở ra nhiều lần, tiếp xúc không khí, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh hơn. Khi xuất hiện mùi chua nhẹ hoặc đổi màu, đó là dấu hiệu không nên tiếp tục sử dụng.

Giò chả cũng là thực phẩm có thời gian sử dụng ngắn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng được dẫn thông tin trên Cổng thông tin của Bộ Y tế, giò chả sau khi bóc lớp bao gói cần dùng sớm, tránh để quá 3–5 ngày trong ngăn mát. Dấu hiệu như bề mặt nhớt, thâm mặt cắt hoặc mùi lạ cho thấy sản phẩm đã biến chất.

Ảnh minh họa

Với bánh chưng, tinh bột nếp và nhân thịt, đậu xanh rất dễ bị lên men nếu nhiệt độ bảo quản không ổn định. Khi bánh có mùi ôi, mốc trắng ở mép lá hoặc nhân đổi màu, tốt nhất nên loại bỏ.

Vì sao mồng 6 là “thời điểm lộ rõ”?

Trong những ngày Tết, tủ lạnh thường quá tải do chứa nhiều món cùng lúc. Việc mở – đóng liên tục, chênh lệch nhiệt độ và bảo quản lẫn lộn giữa đồ sống – chín khiến hiệu quả làm lạnh giảm đi. Theo khuyến cáo từ Cục An toàn thực phẩm, đây là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển.

Nguy cơ lớn nhất khi sử dụng thực phẩm đã biến chất là rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia khuyến nghị người dân cần kiểm tra kỹ mùi, màu sắc và kết cấu trước khi dùng. Khi có dấu hiệu bất thường, không nên vì tiếc của mà tiếp tục sử dụng. Chia nhỏ thực phẩm để cấp đông ngay từ đầu, bảo quản trong hộp kín và không tích trữ quá nhiều là cách hạn chế rủi ro.

Tết là dịp đủ đầy, nhưng an toàn thực phẩm sau Tết cũng quan trọng không kém. Việc dọn lại tủ lạnh vào mồng 6 không chỉ giúp căn bếp gọn gàng mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình khi bước vào những ngày làm việc đầu năm.