Đến cả Rolls-Royce cũng... giảm giá: Người thuê xe điện Spectre sẽ tiết kiệm được số tiền tương đương 65 triệu đồng

Rolls-Royce, thương hiệu xe hơi sang trọng đình đám, vừa thông báo một động thái giảm giá khá bất ngờ dành cho khách hàng tiềm năng: một chương trình ưu đãi trị giá 5.000 USD (130 triệu đồng) khi thuê mẫu Spectre EV. Con số này đã giảm 2.500 USD (65 triệu đồng) so với bảng giá thuê trước đó.

Được biết, chiếc xe có giá khởi điểm lên đến 422.000 USD (11 tỷ đồng) tại Mỹ. Vì thế, việc giảm giá này không hề tạo nên bước ngoặt nào lớn đối với khách hàng của hãng, mà chỉ giống như một phiếu giảm giá nhỏ cho các trang bị tùy chọn.

Mức giá thuê Rolls-Royce Spectre đang được giảm 2.500 USD.

Phải chăng việc giảm giá này là nỗ lực của Rolls-Royce nhằm duy trì sự cạnh tranh trên thị trường xe điện hạng sang, khi mà các đối thủ khác cũng không ngần ngại tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Maserati, ví dụ, mới đây đã công bố mức giảm 50.000 USD (1,3 tỷ đồng) khi mua mẫu GranTurismo và GranCabrio Folgore, cùng với mức giảm 25.000 USD (650 triệu đồng) dành cho chiếc SUV Grecale Folgore. Đây cũng là 2 mẫu xe thuần điện vừa ra mắt tại Việt Nam. Aston Martin cũng không đứng ngoài cuộc khi thông báo chương trình ưu đãi cho hàng tồn kho tại Mỹ, áp dụng cho cả việc mua và thuê xe, với mức giảm 7.000-15.000 USD (185-395 triệu đồng) tùy từng mẫu xe.

Rolls-Royce Spectre ra mắt vào năm 2023, là xe thuần điện đầu tiên của hãng siêu sang Anh Quốc. Bản tiêu chuẩn có công suất 577 mã lực, trong khi phiên bản Black Badge tăng công suất lên 650 mã lực. Cả hai phiên bản đều được trang bị bộ pin 120kWh, cho phép đi được quãng đường khoảng 428km.

Tại Việt Nam, mẫu xe này được phân phối chính hãng với giá khởi điểm từ 17,99 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông thường giá bán chính xác của một chiếc xe cụ thể sẽ tăng lên hàng tỷ đồng với những tùy chọn cao cấp đến từ bộ phận Bespoke.