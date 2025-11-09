Xe tay ga 'phi thuyền' của Honda đang được rao bán ở Việt Nam, dùng chung một thứ với xe dẫn đoàn CSGT

Vừa mới đây, thị trường xe cũ tại Việt Nam đã xuất hiện một mẫu xe có kiểu dáng rất lạ. Chiếc xe đang được rao bán là Honda NM4-02 ABS 750 đời 2015. Đây là mẫu "xe tay ga" phân khối lớn có dáng ngồi tương tự các xe thuộc dòng Touring, gây ấn tượng mạnh khi có thiết kế rất lạ mắt, bề thế như phi thuyền.

Honda NM4-02 lần đầu xuất hiện tại các triển lãm xe ở Osaka và Tokyo vào năm 2014. Chiếc NM4-02 trong bài dường như cũng là một trong những chiếc đầu tiên được đưa về Việt Nam.

Chiếc Honda NM4-02 vừa được rao bán trên sàn xe cũ.

Ngay từ lúc được giới thiệu, Honda NM4 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ thiết kế khác biệt: Phần đầu xe góc cạnh, cụm đèn LED sắc sảo và dáng ngồi “feet-forward” – người lái duỗi chân về phía trước, gợi nhớ tới những chiếc phi thuyền trong phim Akira hay Tron.

Phiên bản NM4-02 là bản cao cấp hơn với hai thùng chứa đồ gắn liền thân xe, tăng tính tiện dụng cho những chuyến đi xa. Tư thế lái thấp, yên chỉ khoảng 650 mm, giúp người điều khiển dễ chống chân, phù hợp cả với vóc dáng trung bình của người Việt Nam.

Honda NM4-02 có thiết kế gợi tưởng dến các mẫu phi thuyền không gian.

Honda trang bị cho NM4-02 khối động cơ SOHC 745 cc hai xi-lanh làm mát bằng dung dịch, cho công suất cực đại khoảng 54 mã lực tại 6.250 vòng/phút. Honda gọi đây là “New Concept Platform”, là nền tảng dùng chung cho NC700/750S, NC750X, Integra scooter, và NM4-02.

Tại Việt Nam, Honda NC750X cũng là một trong những mẫu xe lực lượng CSGT sử dụng làm xe đặc chủng, xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn.

Tuy nhiên, mẫu xe của CSGT khác với mẫu xe đang rao bán ở việc sử dụng hộp số 6 cấp sang số bằng tay, còn với NM4-02 là hộp số ly hợp kép (DCT – Dual Clutch Transmission) 6 cấp, có thể chuyển số tự động hoặc bán tự động.

Xe đặc chủng Honda NC750 của CSGT Việt Nam.

Trọng lượng của Honda NM4-02 rơi vào khoảng 245 kg, đi cùng hệ thống phanh ABS tiêu chuẩn, đảm bảo độ an toàn cao khi di chuyển ở tốc độ lớn. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khoảng 3,5L/100km - khá ấn tượng với một mẫu mô tô 750 phân khối.

Điểm cộng lớn của NM4-02 nằm ở khả năng kết hợp giữa công nghệ hiện đại và trải nghiệm thoải mái. Cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị sắc nét, có thể tùy chỉnh màu sắc; hệ thống chiếu sáng LED toàn phần và hai thùng chứa đồ giúp xe thích hợp cả cho việc đi phố lẫn hành trình dài.

Honda NM4-02 không hẳn là một chiếc xe tay ga khi sử dụng hộp số có cấp.

Do số lượng nhập khẩu chính ngạch không nhiều, phụ tùng và linh kiện thay thế của NM4 ở Việt Nam có thể khó tìm hơn các mẫu phổ thông. Bên cạnh đó, hộp số DCT dù rất tiện lợi nhưng chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cao hơn hộp số truyền thống. Người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng hộp số, hệ thống phanh ABS và khung gầm trước khi giao dịch.

Theo thông tin trong bài rao bán, chiếc Honda NM4-02 này đã đi khoảng 12.600 km, mang biển số thành phố, được nhập khẩu chính ngạch, và chủ xe sẵn sàng rút hồ sơ gốc để sang tên cho chủ mới. Chiếc xe này đang được rao bán với giá trên 300 triệu đồng.

Được biết, một chiếc Honda NM4-02 màu trắng tương tự cũng đã được đưa về Việt Nam vào gần cuối năm 2014 với giá đồn đoán khoảng 11.000 USD, tương đương khoảng 392 triệu đồng hiện nay nếu tính đủ lạm phát.

Một số hình ảnh khác của chiếc Honda NM4-02 đang được rao bán tại Việt Nam: