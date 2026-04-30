Đến bao giờ mỹ nhân này mới chịu giải nghệ: 1 tháng có 2 phim đều flop, đã diễn dở còn háo danh

Theo Sina , Nhậm Mẫn liên tiếp có phim ra mắt trong thời gian gần đây nhận được sự chú ý của công chúng. Ngày 3/5, phim cổ trang Lương Thần Mỹ Cẩm cô đóng chung với Thử Sa sẽ lên sóng. Tuy nhiên, trailer phim không được đánh giá cao về chất lượng.

Trước đó, trong tháng 4, Nhậm Mẫn xuất hiện trong hai bộ phim chính kịch chủ đề hình sự là Tòa Án Gia Đình đóng chung với Cung Tuấn và Hắc Dạ Cáo Bạch (bạn diễn là Vương Hạc Đệ và đàn anh Phan Việt Minh). Dù trong hai tác phẩm Nhậm Mẫn đều đảm nhận vai trò nữ chính trong sức ảnh hưởng của cô không nhiều, thậm chí còn bị chê không hợp vai.

Theo Sina , Nhậm Mẫn sinh năm 1999, năm nay đã bước sang tuổi 27, nhưng ngoại hình của cô vẫn còn rất trẻ, đây là ưu điểm khi đóng phim học đường, nhưng lại là nhược điểm lớn khi nữ diễn viên đảm nhận những bộ phim chính kịch, vào vai cảnh sát hay nhân viên công vụ nhà nước. Bởi Nhậm Mẫn không có khí chất mạnh mẽ cứng rắn của người, sự từng trải của người trưởng thành đi làm nhiều năm.

Không chỉ gương mặt của nữ diễn viên mang nét trẻ con mà giọng thoại của Nhậm Mẫn cũng nhỏ nhẹ nũng nịu của các cô gái trẻ ngây thơ, không phù hợp với nhân vật. Trong Hắc Dạ Cáo Bạch , vai diễn của Nhậm Mẫn là một cảnh sát nhưng cô lại diễn ra nét ngốc nghếch, thiếu chuyên nghiệp khiến người xem khó chịu.

Chính vì vậy, dù được góp mặt trong các dự án lớn, được đầu tư kinh phí cao, ê-kíp sản xuất chất lượng, Nhậm Mẫn lại không để lại dấu ấn với khán giả. Vai diễn của cô nhạt nhòa tới mức người xem không nhớ tới. Nhậm Mẫn cũng không phải ngôi sao lưu lượng, có người hâm mộ hùng hậu để hỗ trợ truyền thông cho phim. Có thể nói, nữ diễn viên vừa không có diễn xuất, cũng không có độ hot, mức độ đóng góp cho phim cực thấp.

Hai bộ phim vừa chiếu của Nhậm Mẫn là Tòa Án Gia Đình và Hắc Dạ Cáo Bạch đều thất bại về lượt xem. Trong đó, Tòa Án Gia Đình lượt xem trung bình chưa đạt 8 triệu/tập, rating chiếu trên kênh CCTV1 một đường đi xuống. Hắc Dạ Cáo Bạch lên sóng 3 ngày rồi lượt xem không phá nổi 10 triệu, quảng cáo rớt từ 7 còn 2 nhà tài trợ mỗi tập.

Theo Sina , dù thất bại của hai bộ phim trên không thể đổ tội hết cho Nhậm Mẫn, nhưng với vai trò nữ chính Nhậm Mẫn thể hiện được giá trị của mình.

Ngoài ra, các dự án trước đó của cô là Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng , Cẩm Tú Ninh An cũng không thành công. Trong Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng, cô bị chê như trẻ con mặt trộm đồ của người lớn. Gương mặt non nớt, diễn xuất điệu đà và không ăn nhập với vai trò của nhân vật khiến Nhậm Mẫn nhận sự chỉ trích chê bai của công chúng.

Nhậm Mẫn sinh năm 1999, từng được Tân Hoa Xã khen ngợi, gọi là "nữ hoàng phim bi thế hệ mới" nhờ các tác phẩm như Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông , Thanh Bình Nhạc . Nữ diễn viên tốt nghiệp trường Trung học gắn liền với Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh, do học múa từ nhỏ nên có thân hình thanh thoát thon gọn, chiều cao 1,67m cân đối và đôi chân dài miên man. Theo QQ, nếu chỉ xét vóc dáng, Nhậm Mẫn thuộc hàng ưu tú nổi trội trong giới giải trí Hoa ngữ. Đó cũng là lý do những bức ảnh ngoài đời của cô rất thu hút khán giả.

Thế nhưng, khi vào phim, Nhậm Mẫn bị chê nhan sắc quá bình thường, càng trưởng thành, các nét trên khuôn mặt của nữ diễn viên càng nở to hơn, đặc biệt là trong các cảnh quay cận mặt khiến khuyết điểm của nữ diễn viên được phóng đại, kém sắc.

Ngoài khả năng diễn xuất gây tranh cãi, mới đây Nhậm Mẫn còn trở thành đề tài bàn tán khi đăng ảnh selfie với cảnh phục. Nhưng theo luật pháp Trung Quốc việc mặc cảnh phục lên phim hoặc biểu diễn nghệ thuật phải có sự chấp thuận từ cơ quan cấp Tỉnh đổ lên. Cảnh phục không được phép sử dụng chụp ảnh trong giờ giải lao hoặc ảnh tự sướng. Từng có trường hợp một người mặc cảnh phục lên livestream bị bắt tạm giam 7 ngày.

Nhậm Mẫn bị chỉ trích vì háo danh, kém hiểu biết, EQ thấp gây ảnh hưởng tới danh tiếng của đoàn phim Hắc Dạ Cáo Bạch . Sau những tranh cãi, Nhậm Mẫn bị buộc phải xóa ảnh.

Theo Sina, Nhậm Mẫn hiện là diễn viên mà nhiều người hâm mộ không muốn thần tượng của mình hợp tác cùng vì thành tích phim kém cỏi, ngoại hình không nổi bật còn gây rắc rối.