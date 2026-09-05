Đêm tân hôn, chồng vừa mở chiếc hộp quà nhỏ của cô bạn thân gửi đến thì mặt cắt không còn một giọt máu

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là một món quà lưu niệm bình thường như bao người khác hay gửi gắm những lời chúc phúc chân thành.

Hôm đó là ngày trọng đại nhất cuộc đời, tôi bước vào phòng tân hôn với tâm trạng háo hức và hạnh phúc vô bờ. Sau bao năm tháng yêu nhau, vượt qua bao thăng trầm, cuối cùng chúng tôi cũng chính thức về chung một nhà dưới sự chúc phúc của gia đình hai bên. Trên chiếc giường hoa ngập tràn nến và hoa hồng, những món quà cưới từ họ hàng, bạn bè được bày biện ngăn nắp.

Chồng tôi vừa cười nói vui vẻ vừa lần lượt tháo gỡ từng lớp giấy gói quà để cùng tôi điểm lại những tình cảm mà mọi người dành tặng. Không khí ấm cúng và ngọt ngào bao trùm căn phòng nhỏ cho đến khi anh cầm trên tay một chiếc hộp quà nhỏ nhắn, gói ghém khá giản dị được gửi từ Lan – cô bạn thân thiết từ thời đại học của anh. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là một món quà lưu niệm bình thường như bao người khác hay gửi gắm những lời chúc phúc chân thành.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nắp hộp vừa được bật ra, ánh mắt đang rạng rỡ niềm vui của chồng tôi bỗng khựng lại, sắc mặt tái mét đi và đôi tay cầm hộp quà bắt đầu run lẩy bẩy không kiểm soát được. Tôi tò mò rướn người nhìn vào bên trong, thứ đập vào mắt không phải là một món đồ trang sức hay khung ảnh kỷ niệm như tưởng tượng, mà là một chiếc chiếc USB màu đen cũ kỹ kèm theo mảnh giấy nhỏ viết tay vài dòng chữ nguệch ngoạc.

Ảnh minh họa

Chưa kịp để tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra, chồng tôi đã hoảng hốt vội vàng giật lấy chiếc hộp, đóng sập lại rồi giấu vụt ra sau lưng với một vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Anh lắp bắp giải thích rằng đó chỉ là trò đùa quá trớn của bạn bè cũ thời độc thân nhằm trêu chọc ngày cưới.

Hành động bất thường và sự che giấu lúng túng ấy không những không xoa dịu được sự tò mò mà ngược lại còn khơi mào cho một dự cảm chẳng lành đang cuộn trào trong lồng ngực tôi. Đêm tân hôn đầu tiên thay vì những lời thì thầm ngọt ngào lại chìm vào một bầu không khí ngột ngạt, nặng nề đến nghẹt thở khi tôi nhận ra giữa chồng và cô bạn thân ấy vẫn còn tồn tại những góc khuất chưa bao giờ dám mang ra ánh sáng.

Tôi đã cưới được 2 tháng nhưng vẫn chưa tìm cách lấy được chiếc usb, mỗi lần hỏi khéo chồng lại bảo "giờ anh là chồng em những gì thuộc về quá khứ em cần gì phải quan tâm". Tôi phải làm sao đây? Tôi có âm thầm dò hỏi từ bạn bè anh ấy thì trước kia 2 người họ không hề có mối quan hệ tình cảm nào cả. Tôi có nên liên lạc với Lan để tìm kiếm sự thật không?