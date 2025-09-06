Trong dân gian, tháng 7 âm lịch thường gắn với nhiều điều kiêng kỵ, người ta hay nhắc đến "tháng cô hồn" với màu sắc u ám. Nhưng ở góc nhìn tử vi, chính đêm rằm tháng 7 khi trăng tròn viên mãn và sao chiếu mệnh đổi chiều lại ẩn chứa bước ngoặt lớn. Đặc biệt, có hai con giáp vốn tưởng như tình duyên lận đận, cô đơn kéo dài, bất ngờ sẽ được ông Tơ bà Nguyệt đưa lối.

Tuổi Tỵ: U tối qua rồi, duyên lành gõ cửa

Ảnh minh hoạ

Người tuổi Tỵ thường kín đáo, ít bộc lộ tình cảm. Vì thế mà trong chuyện tình duyên, bạn hay gặp cảnh lỡ dở: có cảm xúc nhưng không nói, yêu ai đó mà cứ giữ trong lòng. Nhiều năm qua, không ít tuổi Tỵ đã trải qua cảm giác cô đơn, tình đến rồi đi, để lại vết thương khó lành.

Nhưng bước sang rằm tháng 7 âm này, khi sao Thái Âm chiếu rọi kết hợp cùng trường khí của sao Mộc, tuổi Tỵ như được "cởi trói" trái tim. Một mối nhân duyên bất ngờ xuất hiện có thể là qua một cuộc gặp gỡ tình cờ trong công việc, hoặc qua lời giới thiệu của bạn bè. Người ấy mang đến sự thấu hiểu và cảm giác an toàn, khiến tuổi Tỵ tin rằng tình yêu thật sự vẫn còn hiện hữu.

Đây chính là cơ hội để tuổi Tỵ khép lại quá khứ, mạnh dạn mở lòng và đón nhận hạnh phúc mới.

Tuổi Mùi: Trái tim yếu mềm gặp được bờ vai vững chắc

Ảnh minh hoạ

Tuổi Mùi vốn hiền hòa, sống tình cảm, luôn hết mình vì người khác. Thế nhưng, nhiều bạn tuổi Mùi lại từng chịu cảnh yêu đơn phương, hoặc cho đi quá nhiều mà không được đáp lại. Có lúc, bạn bi quan rằng tình duyên không còn mỉm cười với mình nữa.

Song chính trong đêm rằm tháng 7, khi sao Nguyệt Lão kết hợp cùng sao Kim, vận đào hoa của tuổi Mùi bất ngờ khởi sắc. Người độc thân dễ gặp đối tượng khiến bạn cảm thấy "quen thuộc như đã gặp từ lâu". Mối quan hệ này không ồn ào, không vội vàng, nhưng lại bền chặt và ấm áp.

Với những tuổi Mùi đã có đôi, đây là giai đoạn tình cảm thêm gắn bó. Hai bạn có thể tính chuyện tương lai, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Tháng 7 âm lịch không chỉ là tháng của kiêng kỵ, mà còn là tháng "xoay vận" của tình duyên. Với tuổi Tỵ và tuổi Mùi, đêm trăng rằm này không còn là nỗi lo u ám, mà là khởi đầu cho một hành trình yêu thương mới.

Khi sao chiếu mệnh xoay chiều, hai con giáp này sẽ hiểu rằng: càng đi qua cô đơn, ta càng trân quý hạnh phúc đến muộn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm