Tối 10/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn tên lửa vào căn cứ Al Udeid do Mỹ điều hành ở Qatar và căn cứ Al Harir ở Kurdistan (Iraq).

Những vụ phóng tên lửa này được tiếp nối bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào nhóm binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, và căn cứ hải quân Juffair ở Bahrain.

Sáng sớm 11/3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin về một loạt các cuộc tấn công khác nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain.

Những đợt tên lửa của Iran cũng được phóng vào miền trung Israel. Tiếng nổ từ các hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa vang lên trước bình minh, khi người dân Israel vội vã tìm nơi trú ẩn an toàn. Chưa có thông tin ngay lập tức về việc có tên lửa nào rơi xuống đất hay không.

Iran đăng tải video phóng loạt tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Trung Đông. (Nguồn: RT)

Các cuộc tấn công mới nhất từ Iran gần như trùng khớp với đợt oanh tạc mới của Israel vào Beirut nhằm mục đích loại bỏ nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Nhóm này đã tấn công Israel từ Li-băng để thể hiện sự đoàn kết với chính phủ Tehran.

Cùng thời điểm, Mỹ và Israel tiến hành các đợt tấn công nhằm vào những mục tiêu ở Iran, mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trước đó mô tả là “ngày tấn công dữ dội nhất, với nhiều máy bay chiến đấu nhất, nhiều máy bay ném bom nhất, nhiều cuộc tấn công nhất, thông tin tình báo tinh vi và tốt hơn bao giờ hết”. Tờ Al Jazeera đưa tin, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Tehran của Iran.

Cư dân Tehran được Reuters liên lạc đã mô tả đêm oanh tạc dữ dội nhất của cuộc chiến. "Nó giống như địa ngục. Họ ném bom khắp nơi, mọi khu vực của Tehran”, một cư dân nói qua điện thoại, yêu cầu giấu tên vì lý do an ninh. "Con tôi giờ sợ không dám ngủ”.

Ở phía đông Tehran, hai tòa nhà chung cư năm tầng đã bị trúng bom, làm sập sàn và tường, chỉ còn lại khung bê tông.

Nhà Trắng hôm 10/3 nhắc lại lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc sẽ giáng đòn mạnh vào Iran nếu có các động thái nhằm ngăn chặn dòng chảy năng lượng qua Eo biển Hormuz.

Trong một thông điệp đăng tải trên nền tảng Truth Social sau đó cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố: “Vài giờ qua, chúng ta đã tấn công và phá hủy hoàn toàn 10 tàu rải thủy lôi không hoạt động của Iran”. Ông không nói rõ các cuộc tấn công diễn ra ở đâu.

Một nguồn thạo tin nói với Reuters rằng quân đội Israel muốn gây ra càng nhiều thiệt hại càng tốt trước khi thời gian cho các cuộc tấn công tiếp theo kết thúc, với giả định rằng Tổng thống Trump có thể kết thúc chiến dịch bất cứ lúc nào.

Ngoại trưởng Israel - Gideon Saar - cho biết, cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi nước ông và Mỹ xác định đã đến lúc chấm dứt các hành động thù địch, nhưng Israel không tìm kiếm một "cuộc chiến không hồi kết".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi và các đối tác của chúng tôi cho rằng đã đến lúc thích hợp để dừng lại”, ông nói.