Đêm nhạc 3.000 khán giả của Hà Lê, Tăng Phúc, Liên Bỉnh Phát, Đỗ Hoàng Hiệp có gì đặc biệt?

Đêm nhạc được mang tên "Không lùi bước" diễn ra tại Tây Ninh, với sự góp mặt của 4 ca sĩ nổi tiếng bước ra từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai": Tăng Phúc, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp và Liên Bỉnh Phát.

Dưới sự dẫn dắt của MC Minh Xù, các nghệ sĩ đã mang tới những tiết mục âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu. Các tiết mục được sắp xếp theo từng mạch câu chuyện riêng, nhất quán về ý tưởng và dàn dựng.

Nếu Đỗ Hoàng Hiệp đại diện cho sự máu lửa, sung sức và tinh thần "chiến binh" đúng như hình ảnh rocker mà anh theo đuổi với các ca khúc Chạm, Như trẻ con, Đón bình minh thì Hà Lê lại mang tới những ca khúc mang tính chiêm nghiệm về sự cô đơn, thất bại và vượt qua như: Nắng thủy tinh, Đường về, Thành phố buồn…

4 anh tài trong đêm nhạc ở Tây Ninh.

Màn kết hợp giữa Hà Lê và Tăng Phúc với Diễm xưa đã chạm vào cảm xúc người nghe. Sau đó, Tăng Phúc tiếp tục trình diễn Buồn thì cứ khóc đi, Đừng chờ anh nữa, Xem như... Đặc biệt, trong chương trình nam ca sĩ còn lần đầu hát rock với bài "Nếu điều đó xảy ra".

Liên Bỉnh Phát xuất hiện với một màu sắc khác biệt hoàn toàn trong Hãy về đây bên anh, Quên một lời thề, Từng yêu… đều là những bài hát đã quá quen thuộc với người yêu nhạc.

Cuối chương trình cả 4 anh tài còn kết hợp với nhau trong các ca khúc: Kỳ vọng sai lầm, Nếu điều đó xảy ra, Trống vắng và Hongkong1 để lại ấn tượng sâu sắc và sự hài lòng trọn vẹn cho đêm nhạc.

Đây là lần đầu tiên, 4 anh tài đứng chung sân khấu kể từ sau Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Chia sẻ về đêm nhạc, Tăng Phúc nói: "Đây đều là những ca khúc bất hủ, nổi tiếng nên bài toán của các anh em là làm mới cảm xúc nhưng vẫn giữ được linh hồn của tác phẩm.

Thử thách này mang đến sự mới mẻ cho chính nghệ sĩ và khán giả lần đầu lắng nghe. Sau phần trình diễn, tôi vui mừng khi thấy sự đón nhận và yêu thích của khán giả về những bản phối mới này".

Đêm nhạc thu hút 3.000 khán giả.

Hà Lê bày tỏ: "Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, các anh em hiếm có sự kết hợp cùng nhau trên sân khấu nên những dịp thế này là cách để tình cảm chúng tôi thêm bền chặt. Sự đầu tư ở một đêm nhạc như thế này còn khiến mọi người gợi nhớ về quãng thời gian diễn concert trước đó".