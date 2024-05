Đêm ngủ để điều hòa 28-29 độ C có tiết kiệm điện?

Điều hoà là thiết bị gây tốn điện nên nhiều gia đình thường có thói quen đêm ngủ để điều hòa 28-29 độ C để tiết kiệm điện. Họ cho rằng mức nhiệt khá cao này sẽ không gây tốn điện mà vẫn đủ hạ nhiệt căn phòng trong ngày oi bức.

Đêm ngủ để điều hoà 28 - 29 độ C có tiết kiệm điện?

Các chuyên gia cho rằng điều hoà làm mát hiệu quả nhất là khi nhiệt độ ngoài trời nóng dưới 48 độ C và nhiệt độ phòng từ 19 độ C trở lên. Mức tiết kiệm điện nhất là khi nhiệt độ trong phòng khách chỉ chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài từ 6 đến 10 độ C.

Cụ thể, khi nhiệt độ bên ngoài ở mức 40 độ C thì bạn nên bật điều hoà ở nhiệt độ 30 độ C là đủ độ mát và giúp tiết kiệm điện; còn mức 25 độ C lại khiến điều hoà phải hoạt động hết công suất nên tốn điện hơn. Trường hợp nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 30 - 35 độ C thì để điều hoà ở mức nhiệt 25 - 28 độ C là thích hợp nhất, nếu để 30 độ C sẽ khiến cục nóng đóng ngắt liên tục và mỗi lần khởi động lại cục nóng sẽ tiêu tốn một lượng điện năng khá lớn, gây tốn điện.

Ngoài ra, để bảo vệ sức khoẻ, khi đi ngủ bạn nên cài điều hoà với chế độ sleep (chế độ ngủ đêm). Với chế độ này, sau khoảng 30 phút đến 1 tiếng, điều hoà nhà bạn sẽ tự động tăng lên 1 độ C, rồi tiếp tục tăng 1 độ nữa và duy trì ở mức nhiệt đó để bạn không bị quá lạnh khi dùng điều hoà vào ban đêm, giúp bạn có giấc ngủ ngon, không bị quá nóng hay quá lạnh.

Điều này có nghĩa là khi đi ngủ, bạn có thể để điều hoà ở mức 26 độ C và cài thêm chế độ sleep. Sau nửa tiếng đến 1 tiếng, điều hoà sẽ tự động tăng lên 27 độ C, và sau 2 tiếng sẽ nhảy lên 28 độ C. Chế độ này giúp tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với con người khi đã vào giấc ngủ say. Nhờ đó, bạn sẽ có giấc ngủ ngon và sâu giấc hơn, giúp tiết kiệm điện năng một cách đáng kể.

Những cách sử dụng điều hoà tiết kiệm vào mùa hè

Hoá đơn tiền điện những tháng mùa hè tăng đáng kể do sử dụng điều hoà. Để sử dụng điều hoà an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, bạn nên lưu ý những cách dưới đây:

Để nhiệt độ ở chế độ thích hợp

Như đã nói ở trên, bạn nên chỉnh điều hòa sao cho chênh lệch nhiệt độ giữa trong phòng và ngoài trời chỉ ở mức vừa phải để tiết kiệm điện tối đa và không gây sốc nhiệt cho con người.

Có một số cách sử dụng điều hoà tiết kiệm. (Ảnh minh hoạ: Istock)

Dùng chế độ Cool, không nên chuyển sang chế độ Dry

Nhiều người truyền nhau "bí kíp" điều hòa là để chế độ Dry (có biểu tượng hình giọt nước) thay cho chế độ Cool để tiết kiệm điện hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia điện máy, vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm hay kéo dài thì hãy cài đặt ở chế độ Cool để làm mát căn phòng, không nên cài đặt ở chế độ Dry.

Sử dụng thêm quạt

Việc kết hợp quạt điện khi dùng điều hòa giúp tăng khả năng lưu thông không khí lạnh ra khắp phòng và làm mát nhanh. Quạt gió còn giúp tránh cảm giác khô, bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.

Không bật tắt điều hòa liên tục

Để tiết kiệm điện năng, bạn không nên bật tắt điều hoà nhiều lần. Thực tế, nhiều người tiết kiệm điện bằng cách bật điều hòa đến khi nào phòng mát thì tắt đi, khi nào phòng nóng lại tiếp tục bật lên. Cách này lại tiêu tốn điện năng nhiều hơn do điều hòa phải khởi động lại nhiều lần, máy cũng hỏng nhanh hơn.

Bảo dưỡng điều hòa thường xuyên

Thông thường điều hòa được bảo dưỡng định kỳ 3-6 tháng/ lầnđể kéo dài tuổi thọ, tăng hiệu suất hoạt động và nhanh chóng phát hiện ra sự cố hư hỏng, tránh gây lãng phí điện năng.

Chọn điều hòa inverter nếu thường xuyên sử dụng điều hòa

Thị trường có các dòng điều hoà máy lạnh Inverter - sử dụng công nghệ biến tần giúp máy hoạt động ổn định và tiết kiệm điện hiệu quả hơn. Khi công suất làm lạnh vừa đủ, máy nén sẽ hoạt động chậm lại, vừa hạn chế lãng phí điện năng vừa giúp nhiệt độ được duy trì ổn định hơn.