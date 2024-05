Họp lớp tiện đường đưa “hoa khôi” về nhà, tới cửa cô bạn nói 1 câu khiến tôi nóng mặt: Rời nhóm lớp!

Những cuộc họp lớp thường là dịp để chúng ta gặp lại những người bạn thuở niên thiếu và ôn lại kỷ niệm tuổi học trò. Tuy nhiên, không phải cuộc họp lớp cũng đem lại những trải nghiệm vui vẻ và đáng nhớ. Minh chứng cho điều này phải kể tới trường hợp của anh Minh, 40 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây.



Họp lớp tiện đường đưa "hoa khôi" về nhà, tới cửa cô bạn nói 1 câu khiến tôi nóng mặt

Trước khi tham dự buổi họp lớp, tôi đã rất háo hức mong đến ngày được gặp lại những người bạn học cũ. Chẳng ngờ, kết thúc buổi họp lớp hôm đó, nhìn những dòng bình luận trong nhóm lớp, tôi quyết định rời nhóm ngay lập tức.

Ảnh minh họa

Đầu đuôi câu chuyện bắt đầu khi tôi có cuộc họp gấp nên đến họp lớp hơi muộn. Lúc đến nơi, sau khi tay bắt mặt mừng chào những người bạn cũ, tôi được lớp trưởng xếp ngồi ngay cạnh Tiểu Lý, cô bạn được mệnh danh là hoa khôi của lớp.

Tôi vừa ngồi xuống mọi người đã ồ lên cười đùa và nói rằng: "Cặp gà bông năm nào của lớp mình lại được tái ngộ rồi kìa. Mọi người nâng ly chúc mừng đôi bạn trẻ nào".

Khi nghe các bạn trêu chọc tôi có chút ngại ngùng, bởi đúng là ngày còn đi học, tôi từng có thời gian mến thầm cô bạn này nhưng không thành. Khi đó mọi người thường xuyên bày trò gán ghép tôi và Tiểu Lý với nhau. Tôi từng nhắc nhở các bạn nhưng có lẽ không đủ nghiêm túc nên mấy đứa vẫn đùa dai.

Lần này, mọi người vẫn đem câu chuyện ngày xưa của tôi ra để trêu chọc, thậm chí còn có vài hoạt động chơi theo cặp cứ bắt tôi phải vào đội với Tiểu Lý. Những lời nói đùa càng khiến tôi khó xử hơn khi biết Tiểu Lý hiện tại vẫn còn độc thân. Nhiều người nói rằng tôi nên trân trọng cơ hội này mà theo đuổi Tiểu Lý, biết đâu lại có cơ hội thành công. Tôi nghe vậy đã rất bực bội trong lòng, nhưng để tránh mất hòa khí nên cũng không tỏ thái độ mà chỉ giải thích rằng bản thân đã có bạn gái sau đó cười cho qua.

Mọi người còn bày hoạt động chơi theo cặp, bắt tôi phải vào đội với Tiểu Lý. Ảnh minh họa

Cuối buổi tiệc, mọi người chia tay nhau ai về nhà nấy. Vì đã rất muộn nên Tiểu Lý mãi không bắt được taxi. Vài người bạn ra hỏi thăm, sau khi biết nhà Tiểu Lý trên đường về của tôi thì cố ý nói tôi đưa cô bạn về.

Nhìn cô bạn có phần không tỉnh táo do say rượu, lo rằng đi taxi ngoài không an toàn nên tôi cũng đồng ý đưa Tiểu Lý về. Suốt quãng đường về, tôi lịch sự hỏi thăm Tiểu Lý vài câu hỏi về công việc và gia đình.

Khi về tới cổng nhà, lúc chuẩn bị xuống xe, Tiểu Lý đột nhiên nói với tôi rằng: "Cũng muộn rồi, hay là ngủ lại đây đi". Nghe tới đây tôi nóng mặt, chưa kịp phản ứng thì cô bạn đã nói với tôi rằng cô ấy chỉ đùa thôi. Tôi cảm thấy rất giận nên đã bỏ về ngay lập tức.

Vì những ngày trước đã phải đi công tác liên tục nên về nhà sau buổi họp lớp tôi đã đi ngủ ngay. Sáng sau, tôi lên nhóm chat thì thấy rất nhiều bình luận trêu đùa khiếm nhã về việc tôi "biến mất" cả đêm qua.

Thậm chí khi tôi nói rằng mình đã có bạn gái, nhiều người vẫn đùa dai và nói rằng vẫn chưa cưới không có vấn đề gì. Tuy nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị đem ra đùa cợt như vậy.

Trong một phút nóng giận, tôi quyết định rời khỏi nhóm lớp và xóa toàn bộ nội dung cuộc hội thoại. Việc này cũng để tránh hiểu lầm nếu chẳng may bạn gái tôi cầm điện thoại và đọc được những đoạn bình luận khiếm nhã vừa rồi.

Sau khi tôi rời nhóm lớp, một vài người đã nhắn tin giải thích rằng họ chỉ "đùa chút thôi, làm gì căng thế". Thậm chí nhiều người còn nói rằng tôi trẻ con, giận dỗi vì chuyện cỏn con. Tôi cảm thấy rất khó chịu, nên sau đó quyết không quay lại nhóm lớp nữa.