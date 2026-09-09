Đêm 9/9, không khí lạnh tràn về, Hà Nội có mưa dông

Một đợt không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển xuống nước ta sẽ gây mưa mát ở Bắc Bộ, mưa lớn ở Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (08/9), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 31-34 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: khoảng đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 09/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Khu vực Hà Nội: từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 9/9 trời chuyển mát.

Trên biển:

Từ đêm 09/9, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5; từ trưa chiều 10/9 mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Từ chiều tối ngày 9/9 đến ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 10/9, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh và thành phố Quảng Ninh, Quảng Ngãi và Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực các tỉnh trên.

Theo đó, từ 15h30 đến 20h30 ngày 8/9, khu vực các tỉnh và thành phố tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như: Quảng Ninh 10-30mm, có nơi trên 50mm; Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng 20-40mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường:

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12h đến 14h ngày 8/9, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to như: Quất Đông 51mm (Quảng Ninh); Hành Dũng 62mm (Quảng Ngãi); Tam Lộc 81mm, Đầu mối hồ Phước Hà 70mm (thành phố Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh và thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đối với tình hình lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24h giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Lúc 13h ngày 8/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,17m, trên báo động 1 0,17m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 8, ngày 9/9:

TP Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.