Bộ Tài chính đề xuất bổ sung loại hình xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay, được cung cấp trên môi trường trực tuyến. Người chơi có thể lựa chọn ký hiệu, chữ cái hoặc chữ số và biết kết quả ngay sau khi xác nhận tham gia dự thưởng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Điểm đáng chú ý là đề xuất bổ sung loại hình xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay, bên cạnh các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán hiện hành

Người tham gia lựa chọn một hoặc nhiều ký hiệu, dấu hiệu, chữ cái hoặc chữ số theo quy tắc của từng sản phẩm. Kết quả được xác định trước bằng hệ thống tạo kết quả ngẫu nhiên và thông báo ngay sau khi người chơi xác nhận tham gia dự thưởng.

Các sản phẩm có thể dựa trên một ký hiệu, dấu hiệu, chữ cái hoặc chữ số; kết hợp từ hai nhóm trở lên và những sản phẩm khác do Bộ Tài chính quyết định. Khác với các loại xổ số phải chờ kỳ quay thưởng theo lịch, loại hình mới cho phép người chơi biết kết quả gần như tức thời.

Đề xuất bổ sung loại hình xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay, bên cạnh các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán hiện hành. Ảnh minh họa: Vietlott.

Về giá trị tham gia, dự thảo tiếp tục giữ mức tối đa 10.000 đồng cho mỗi lần dự thưởng đối với xổ số tự chọn số điện toán như quy định hiện hành. Riêng loại hình xổ số kỹ thuật số biết kết quả ngay, giá trị tham gia là bội số nguyên của 10.000 đồng. Mức tham gia tối đa trong ngày do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định và công bố trong thể lệ dự thưởng.

Tỷ lệ trả thưởng tối đa dự kiến vẫn giữ ở mức 60% tổng giá trị vé bán ra. Thời gian phát hành vé đối với loại hình mới không quá 18 giờ mỗi ngày, khung giờ cụ thể do doanh nghiệp quy định.

Do sản phẩm được cung cấp trực tuyến và xác định kết quả ngay, dự thảo cũng bổ sung nhiều yêu cầu về kiểm soát công nghệ. Hệ thống tạo kết quả ngẫu nhiên phải được tổ chức kiểm định độc lập kiểm tra. Cơ quan quản lý được truy cập hệ thống giám sát độc lập theo thời gian thực để xem dữ liệu, phục vụ quản lý và kiểm tra.

Mỗi vé tham gia phải có chữ ký số hoặc mã hóa riêng để bảo đảm khả năng nhận diện, xác thực. Hệ thống công nghệ thông tin phải đáp ứng cấp độ an toàn thông tin tối thiểu cấp độ 3, áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Dữ liệu kinh doanh phải được lưu trữ tối thiểu 5 năm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán hiện do Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thực hiện.

Về kênh phân phối, Vietlott hiện bán vé trực tiếp qua thiết bị đầu cuối và qua điện thoại di động thông qua ứng dụng Vietlott SMS. Tháng 9/2026, Bộ Tài chính đã chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp triển khai phân phối xổ số điện toán qua internet, song kênh này chưa được triển khai.

Giai đoạn 2019-2026, doanh thu xổ số tự chọn số điện toán đạt hơn 49.360 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 17,3% mỗi năm. Số nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 11.901 tỷ đồng. Hoạt động này cũng tạo việc làm cho khoảng 11.000 lao động.