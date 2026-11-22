MUFG và Mizuho, hai tập đoàn tài chính Nhật Bản đang nắm giữ lần lượt 19,73% vốn VietinBank và 15% vốn Vietcombank, vừa thiết lập thêm các thỏa thuận hợp tác với hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Những cái bắt tay mới diễn ra trong bối cảnh HDBank đã huy động khoản vay quốc tế 721 triệu USD với sự tham gia của MUFG, đồng thời cùng Vikki Bank đăng ký tài trợ 124.500 tỷ đồng cho các dự án tại Đông Nam Bộ.

Hai cổ đông chiến lược của Vietcombank và VietinBank cùng ký hợp tác với Sovico

Trong tháng 11/2026, hàng loạt thỏa thuận tài chính giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và những định chế tài chính lớn của Nhật Bản được công bố. Các đối tác này đồng thời đang giữ vai trò cổ đông chiến lược nước ngoài tại hai ngân hàng có vốn nhà nước lớn nhất Việt Nam.

Ngày 13/11, Tập đoàn Sovico và Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) trao thỏa thuận hợp tác chiến lược tại Tokyo, trong khuôn khổ Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản. Theo nội dung được công bố, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thị trường vốn, tài chính doanh nghiệp và tài trợ dự án, đồng thời kết nối các nhà đầu tư Nhật Bản với hệ sinh thái Sovico trong những ngành tài chính – ngân hàng, hàng không, hạ tầng, bất động sản và chuyển đổi số.

Chưa đầy một tuần sau, ngày 19/11, thông tin Sovico ký thỏa thuận hợp tác với Mizuho Bank tiếp tục được công bố. Hai bên sẽ nghiên cứu các giải pháp tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh và những dự án tiềm năng của Sovico, kết nối thị trường vốn Nhật Bản và quốc tế, đồng thời xem xét hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh, đầu tư bền vững.

Đến ngày 21/11, HDBank, ngân hàng gắn liền với hệ sinh thái Sovico, công bố thỏa thuận riêng với MUFG được ký ngày 12/11 tại Nhật Bản. Khác với hai thỏa thuận ở cấp tập đoàn, hợp tác HDBank – MUFG đi sâu hơn vào những công cụ huy động vốn cụ thể, bao gồm vay hợp vốn, đồng tài trợ, phát hành trái phiếu quốc tế, xây dựng chương trình phát hành trái phiếu và tư vấn xếp hạng tín nhiệm.

Như vậy, trong cùng đợt xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, Sovico có thỏa thuận với cả MUFG và Mizuho, trong khi HDBank thiết lập thêm một thỏa thuận riêng với MUFG. Sự xuất hiện đồng thời của hai định chế Nhật Bản thu hút sự chú ý bởi vị thế vốn có của họ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Mizuho Bank là cổ đông chiến lược nước ngoài của Vietcombank từ năm 2011. Khi đó, ngân hàng Nhật Bản đầu tư 567,3 triệu USD để sở hữu 15% vốn điều lệ Vietcombank. Sau 15 năm, Mizuho vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu này, tương ứng khoảng 1,253 tỷ cổ phiếu VCB theo báo cáo tài chính đến ngày 30/9/2026.

Trong khi đó, MUFG Bank, ngân hàng thuộc Mitsubishi UFJ Financial Group, là cổ đông chiến lược nước ngoài của VietinBank. Thương vụ được ký kết cuối năm 2012 và hoàn tất trong năm 2013, khi Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, tiền thân của MUFG Bank, chi 743 triệu USD mua gần 644,4 triệu cổ phiếu VietinBank. Khoản đầu tư giúp định chế Nhật Bản sở hữu 19,73% vốn ngân hàng.

Theo tài liệu công bố của VietinBank, MUFG Bank tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 19,73% sau các đợt tăng vốn của ngân hàng.

Từ tài trợ máy bay Vietjet đến khoản vay quốc tế 721 triệu USD của HDBank

Việc MUFG bắt tay Sovico và HDBank không phải là một quan hệ tài chính hoàn toàn mới. Trên thực tế, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã có nhiều năm hợp tác với những thành viên thuộc tập đoàn tài chính Nhật Bản này.

Tháng 9/2015, Vietjet và Mitsubishi UFJ Lease & Finance, một thành viên của MUFG, ký biên bản thỏa thuận thuê mua và cung cấp tài chính cho ba máy bay Airbus A321 mới, có tổng giá trị 347,2 triệu USD theo giá niêm yết của nhà sản xuất.

Đến tháng 6/2017, hai bên tiếp tục ký thỏa thuận tài trợ mua ba máy bay A321 với tổng giá trị được công bố khoảng 348 triệu USD. Tháng 10/2018, Vietjet tiếp tục công bố các thỏa thuận tài trợ đội bay tại Nhật Bản với Mitsubishi UFJ Lease & Finance và BNP Paribas.

Ở mảng ngân hàng, quan hệ giữa Sovico với VietinBank cũng đã hình thành từ trước. Ngày 14/4/2021, Sovico và VietinBank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện tại Hà Nội, với sự tham gia của ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch sáng lập Sovico, cùng lãnh đạo hai bên.

Đến năm 2026, mối liên hệ giữa MUFG và hệ sinh thái này tiếp tục được thể hiện qua một giao dịch huy động vốn thực tế của HDBank.

Tháng 7/2026, HDBank công bố ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế theo hình thức khoản vay xã hội (Social Loan) trị giá 721 triệu USD, cao hơn khoảng 60% so với quy mô huy động ban đầu 450 triệu USD. Giao dịch được Standard Chartered và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng điều phối, với sự tham gia thu xếp và dựng sổ của sáu định chế tài chính quốc tế, trong đó có MUFG Bank.

Ngoài MUFG Bank, nhóm thu xếp còn có ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, Maybank Securities và State Bank of India. Theo công bố của HDBank, khoản vay hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu tài chính toàn diện và phát triển bền vững.

Những dự án hàng chục nghìn tỷ đồng và bài toán huy động vốn dài hạn

Các thỏa thuận với MUFG và Mizuho xuất hiện khi hệ sinh thái Sovico đang mở rộng hoạt động trong những lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn, từ hàng không đến bất động sản, hạ tầng và dịch vụ tài chính.

Riêng trong lĩnh vực hàng không, Vietjet đang triển khai kế hoạch mở rộng đội bay và mạng đường bay quốc tế. Ở lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị, nhu cầu huy động vốn còn được thể hiện qua những cam kết tài trợ mới của HDBank và Vikki Digital Bank.

Ngày 23/10/2026, tại Hội nghị ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ, HDBank và Vikki Digital Bank đăng ký tài trợ tổng cộng 124.500 tỷ đồng cho bốn dự án hạ tầng, tài chính và đô thị tại TP.HCM, Đồng Nai. Hai ngân hàng đồng thời tham gia đồng tài trợ các dự án metro số 4 và số 5 tại TP.HCM, với giá trị chưa bao gồm trong con số 124.500 tỷ đồng.

Trong các dự án được đăng ký tài trợ có cụm công trình Biểu tượng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM (VIFC-HCMC), với quy mô vốn dự kiến 50.000 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, ba hợp đồng khác có tổng giá trị khoảng 74.500 tỷ đồng, gắn với các dự án hạ tầng, thành phố thông minh, trung tâm tài chính và đô thị tri thức.

Về phía Sovico, tập đoàn cũng từng cùng HDBank đề xuất nghiên cứu đầu tư tòa nhà biểu tượng tài chính 99 tầng tại khu vực Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,84 tỷ USD.