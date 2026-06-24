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Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng mức cao nhất 9,8% từ năm 2027

Luân Dũng
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Chiều 23/6, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ nhất bàn về mức lương tối thiểu năm 2027. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng là 9,8% và 8,5%.

Bên lề phiên họp, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng .

Cụ thể, phương án 1, tăng lương tối thiểu vùng ở mức 9,8%. Phương án 2, mức tăng là 8,5%. Mức tăng theo đề xuất này để đảm bảo mức sống cơ bản cho công nhân, lao động.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 9 , 8 % từ năm 2027 để cải thiện đời sống lao động - Ảnh 1.

Đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2027.

Căn cứ để xây dựng 2 phương án trên dựa trên tăng trưởng về GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lao động trong khu vực chính thức chọn làm công việc có thu nhập trả lương theo giờ cao hơn. Các khu vực xây dựng, dịch vụ có mức lương trả thực tế cho người lao động khá cao. Theo đại diện Tổng Liên đoàn, lương tối thiểu hiện nay đang lạc hậu so với tình hình thực tế.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng thuận với nhận định cần thiết phải điều chỉnh tiền lương tối thiểu, với tỷ lệ tăng phù hợp.

Về thời điểm, đại diện phía người sử dụng lao động đưa ra mong muốn thời điểm điều chỉnh sẽ là 1/7/2027.

Theo vị đại diện này, hiện tại nhiều doanh nghiệp khó khăn do các yếu tố chủ quan và khách quan. Vì vậy, nếu mức tăng cao quá sẽ khiến các chi phí của doanh nghiệp bị đội lên. Do vậy, việc điều chỉnh như thế nào phải cân bằng lợi ích.

Từ đầu năm nay, mức lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng.

Mức lương này tăng 250.000 - 350.000 đồng/tháng (tương đương tăng 7,2%) so với 2025.

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tăng lương tối thiểu

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

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