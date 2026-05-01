Đề xuất mức lương tới 150 triệu đồng/tháng

UBND TP. Huế vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng đối với dự thảo nghị quyết quy định về ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đề ra các chính sách thu hút người có tài năng trên địa bàn trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo dự thảo, thành phố xác định 4 lĩnh vực trọng điểm cần ưu tiên thu hút nhân lực gồm: văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ. Đây được xem là các trụ cột phát triển, đòi hỏi nguồn nhân lực trình độ cao , có khả năng dẫn dắt và tạo đột phá.

Thí sinh tham gia thi năng khiếu tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Ảnh: Đại Dương.

Đối tượng hướng đến là các chuyên gia , nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành; đội ngũ y, bác sĩ chất lượng cao; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; cùng những cá nhân có năng khiếu, tài năng nổi trội trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Đáng chú ý, TP. Huế đề xuất cơ chế thu hút linh hoạt thông qua hợp đồng có thời hạn hoặc thuê khoán theo công việc, sản phẩm. Tương ứng, chính sách đãi ngộ cũng được thiết kế theo hướng cạnh tranh. Trong đó, mức lương tối đa có thể lên đến 150 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành . Trường hợp thuê khoán, thù lao sẽ được thỏa thuận dựa trên tính chất và khối lượng công việc, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú và các hỗ trợ cần thiết.

Ở lĩnh vực văn hóa, những cá nhân có tài năng đặc biệt được hỗ trợ một lần 100 triệu đồng. Mức lương tối đa áp dụng là 25 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia và 20 triệu đồng/tháng đối với văn nghệ sĩ. Ngoài thu nhập, các đối tượng này còn được tạo điều kiện về môi trường làm việc, chỗ ở, trang thiết bị và cơ chế khen thưởng.

Đối với các công trình nghiên cứu, sáng kiến có giá trị, cá nhân thực hiện được hưởng tối thiểu 30% lợi nhuận từ thương mại hóa hoặc nhận mức thưởng tối đa 500 triệu đồng mỗi công trình. Những trường hợp đạt thành tích xuất sắc còn có thể được thưởng thêm đến 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến hỗ trợ tối đa 50% chi phí lưu trú, nhưng không quá 20 triệu đồng/tháng trong thời gian 1 năm đối với các trường hợp thu hút .

Đối với nguồn nhân lực chất lượng cao được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức, TP. Huế đề xuất mức hỗ trợ một lần từ 200 đến 700 triệu đồng, tùy theo trình độ từ đại học đến giáo sư. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng cũng được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành.

Ngoài các cơ chế nêu trên, những người thuộc diện thu hút còn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ, qua đó góp phần tạo môi trường làm việc thuận lợi, ổn định lâu dài và phát huy tối đa năng lực tại TP. Huế.