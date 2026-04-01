Cục CSGT Bộ Công an tối 29/4/2026 cho biết, trong 24 giờ qua (28/4 – 29/4/2026), hệ thống camera AI của lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phát huy hiệu quả trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai ghi nhận 9.589 lượt phương tiện, phát hiện 31 trường hợp có dấu hiệu vi phạm, đã kiểm duyệt 31, xác định 05 trường hợp vi phạm (tỷ lệ 16,1%). Hành vi chủ yếu: không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe.

Tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống camera AI phát hiện 60 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 40 trường hợp vượt đèn đỏ và 03 trường hợp đi ngược chiều. Ở đoạn đường Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân ghi nhận 12 trường hợp đi sai làn, chưa phát hiện vi phạm.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển Hãng xe Màu xe 1 29/04/2026 06:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T112554 Trắng Không xác định Không xác định 2 29/04/2026 06:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20E144437 Trắng Không xác định Không xác định 3 29/04/2026 06:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 23AB02575 Trắng Không xác định Không xác định 4 29/04/2026 06:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12L131316 Trắng Không xác định Không xác định 5 29/04/2026 06:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99E126689 Trắng Không xác định Không xác định 6 29/04/2026 06:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C17108 Trắng Không xác định Không xác định 7 29/04/2026 05:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H12401 Trắng Không xác định Không xác định 8 29/04/2026 05:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z102259 Trắng Không xác định Không xác định 9 29/04/2026 05:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36D144425 Trắng Không xác định Không xác định 10 29/04/2026 05:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D115992 Trắng Không xác định Không xác định 11 29/04/2026 05:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P182905 Trắng Không xác định Không xác định 12 29/04/2026 04:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29MD220767 Trắng Không xác định Không xác định 13 29/04/2026 04:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC11003 Trắng Không xác định Không xác định 14 29/04/2026 02:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35H44704 Trắng Không xác định Không xác định 15 29/04/2026 02:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28B130402 Trắng Không xác định Không xác định 16 29/04/2026 02:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y137463 Trắng Không xác định Không xác định 17 29/04/2026 00:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K175064 Trắng Không xác định Không xác định 18 29/04/2026 00:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E293444 Trắng Không xác định Không xác định 19 29/04/2026 00:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34AA39371 Trắng Không xác định Không xác định 20 29/04/2026 00:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B162358 Trắng Không xác định Không xác định 21 29/04/2026 00:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15C121423 Trắng Không xác định Không xác định 22 28/04/2026 23:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 95B104434 Trắng Không xác định Không xác định 23 28/04/2026 23:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L554739 Trắng Không xác định Không xác định 24 28/04/2026 23:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B658491 Trắng Không xác định Không xác định 25 28/04/2026 23:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B647304 Trắng Không xác định Không xác định 26 28/04/2026 22:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H50649 Trắng Không xác định Không xác định 27 28/04/2026 21:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A843524 Trắng Không xác định Không xác định 28 28/04/2026 21:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z149831 Trắng Không xác định Không xác định 29 28/04/2026 20:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD10719 Trắng Không xác định Không xác định 30 28/04/2026 20:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC00131 Trắng Không xác định Không xác định 31 28/04/2026 19:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E279597 Trắng Không xác định Không xác định 32 28/04/2026 19:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BK14037 Trắng Không xác định Không xác định 33 28/04/2026 19:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y132447 Trắng Không xác định Không xác định 34 28/04/2026 19:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E197999 Trắng Không xác định Không xác định 35 28/04/2026 19:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D207767 Trắng Không xác định Không xác định 36 28/04/2026 18:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19K146092 Trắng Không xác định Không xác định 37 28/04/2026 18:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AF34063 Trắng Không xác định Không xác định 38 28/04/2026 18:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E113091 Trắng Không xác định Không xác định 39 28/04/2026 18:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B164395 Trắng Không xác định Không xác định 40 28/04/2026 17:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC48144 Trắng Không xác định Không xác định 41 29/04/2026 06:11 Không đội mũ Xe mô tô 30F61593 Trắng Không xác định Không xác định 42 29/04/2026 06:05 Không đội mũ Xe mô tô 30Z13254 Trắng Không xác định Không xác định 43 28/04/2026 21:48 Không đội mũ Xe mô tô 30L29525 Trắng Không xác định Không xác định 44 28/04/2026 21:47 Không đội mũ Xe mô tô 29X205005 Trắng Không xác định Không xác định 45 28/04/2026 21:26 Không đội mũ Xe mô tô 29Y551758 Trắng Không xác định Không xác định 46 28/04/2026 19:02 Không đội mũ Xe mô tô 29AA42538 Trắng Không xác định Không xác định 47 28/04/2026 18:58 Không đội mũ Xe mô tô 20G141436 Trắng Không xác định Không xác định 48 28/04/2026 18:37 Không đội mũ Xe mô tô 29AD48153 Trắng Không xác định Không xác định 49 28/04/2026 17:28 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng Không xác định Không xác định 50 28/04/2026 17:24 Không đội mũ Xe mô tô 43F123489 Trắng Không xác định Không xác định 51 28/04/2026 17:24 Không đội mũ Xe mô tô 15B132247 Trắng Không xác định Không xác định 52 28/04/2026 17:22 Không đội mũ Xe mô tô 30F23659 Trắng Không xác định Không xác định 53 28/04/2026 17:18 Không đội mũ Xe mô tô 29S216547 Trắng Không xác định Không xác định 54 28/04/2026 17:06 Không đội mũ Xe mô tô 29V564392 Trắng Không xác định Không xác định 55 28/04/2026 17:04 Không đội mũ Xe mô tô 29S612346 Trắng Không xác định Không xác định 56 28/04/2026 17:03 Không đội mũ Xe mô tô 21C123287 Trắng Không xác định Không xác định 57 28/04/2026 17:00 Không đội mũ Xe mô tô 29AB29994 Trắng Không xác định Không xác định 58 28/04/2026 16:47 Không đội mũ Xe mô tô 29P204346 Trắng Không xác định Không xác định 59 28/04/2026 16:43 Không đội mũ Xe mô tô 48C130970 Trắng Không xác định Không xác định 60 28/04/2026 16:30 Không đội mũ Xe mô tô 18G142689 Trắng Không xác định Không xác định 61 28/04/2026 16:29 Không đội mũ Xe mô tô 29M185438 Trắng Không xác định Không xác định 62 28/04/2026 16:16 Không đội mũ Xe mô tô 29BD07205 Trắng Không xác định Không xác định 63 28/04/2026 16:15 Không đội mũ Xe mô tô 29X13715 Trắng Không xác định Không xác định 64 28/04/2026 16:14 Không đội mũ Xe mô tô 30P41230 Trắng Không xác định Không xác định 65 28/04/2026 16:04 Không đội mũ Xe mô tô 30K89807 Trắng Không xác định Màu be 66 28/04/2026 16:02 Không đội mũ Xe mô tô 15AP08402 Trắng Không xác định Không xác định 67 28/04/2026 16:00 Không đội mũ Xe mô tô 29R63528 Trắng Không xác định Không xác định 68 28/04/2026 15:52 Không đội mũ Xe mô tô 29BC08698 Trắng Không xác định Không xác định 69 28/04/2026 15:47 Không đội mũ Xe mô tô 29AA76488 Trắng Không xác định Không xác định 70 28/04/2026 15:40 Không đội mũ Xe mô tô 19F141974 Trắng Không xác định Không xác định 71 28/04/2026 14:54 Không đội mũ Xe mô tô 29BA01695 Trắng Không xác định Không xác định 72 28/04/2026 14:52 Không đội mũ Xe mô tô 29P187588 Trắng Không xác định Không xác định 73 28/04/2026 14:29 Không đội mũ Xe mô tô 30H25019 Trắng Không xác định Không xác định 74 28/04/2026 14:25 Không đội mũ Xe mô tô 19C138959 Trắng Không xác định Không xác định 75 28/04/2026 14:10 Không đội mũ Xe mô tô 30H41489 Trắng Không xác định Không xác định 76 28/04/2026 14:00 Không đội mũ Xe mô tô 47L50232 Trắng Không xác định Không xác định 77 28/04/2026 13:49 Không đội mũ Xe mô tô 14P92936 Trắng Không xác định Không xác định 78 28/04/2026 13:20 Không đội mũ Xe mô tô 98F126977 Trắng Không xác định Không xác định 79 28/04/2026 12:42 Không đội mũ Xe mô tô 17B200099 Trắng Không xác định Không xác định 80 28/04/2026 12:18 Không đội mũ Xe mô tô 29T147514 Trắng Không xác định Không xác định 81 28/04/2026 12:05 Không đội mũ Xe mô tô 29AD84075 Trắng Không xác định Không xác định 82 28/04/2026 12:00 Không đội mũ Xe mô tô 30F23659 Trắng Không xác định Không xác định 83 28/04/2026 11:48 Không đội mũ Xe mô tô 29D180269 Trắng Không xác định Không xác định 84 28/04/2026 11:39 Không đội mũ Xe mô tô 29T188618 Trắng Không xác định Không xác định 85 28/04/2026 11:30 Không đội mũ Xe mô tô 93F158978 Trắng Không xác định Không xác định 86 28/04/2026 11:13 Không đội mũ Xe mô tô 26H100459 Trắng Không xác định Không xác định 87 28/04/2026 11:13 Không đội mũ Xe mô tô 38AN01883 Trắng Không xác định Không xác định 88 28/04/2026 10:54 Không đội mũ Xe mô tô 29F137062 Trắng Không xác định Không xác định 89 28/04/2026 10:41 Không đội mũ Xe mô tô 89C202698 Trắng Không xác định Không xác định 90 28/04/2026 10:31 Không đội mũ Xe mô tô 29K178783 Trắng Không xác định Không xác định 91 28/04/2026 10:21 Không đội mũ Xe mô tô 29E253769 Trắng Không xác định Không xác định 92 28/04/2026 10:18 Không đội mũ Xe mô tô 29MD170750 Trắng Không xác định Đen 93 28/04/2026 09:36 Không đội mũ Xe mô tô 29G166210 Trắng Không xác định Không xác định 94 28/04/2026 09:22 Không đội mũ Xe mô tô 35B101666 Trắng Không xác định Không xác định 95 28/04/2026 09:22 Không đội mũ Xe mô tô 24K78387 Trắng Không xác định Không xác định 96 28/04/2026 08:56 Không đội mũ Xe mô tô 30H51795 Trắng Không xác định Không xác định 97 28/04/2026 08:54 Không đội mũ Xe mô tô 18B136518 Trắng Không xác định Không xác định 98 28/04/2026 08:45 Không đội mũ Xe mô tô 17N26854 Trắng Không xác định Không xác định 99 28/04/2026 08:12 Không đội mũ Xe mô tô 29L170817 Trắng Không xác định Không xác định 100 28/04/2026 07:59 Không đội mũ Xe mô tô 35N158971 Trắng Không xác định Không xác định 101 28/04/2026 07:55 Không đội mũ Xe mô tô 26H100459 Trắng Không xác định Không xác định 102 28/04/2026 15:49 Chạy ngược chiều Xe mô tô 30F80294 Trắng Không xác định Không xác định 103 28/04/2026 14:32 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29B200668 Trắng Không xác định Nâu 104 29/04/2026 06:17 Vi phạm của người tham gia giao thông Đầu kéo 12H02237 Vàng 33 Đen 105 28/04/2026 23:40 Vi phạm của người tham gia giao thông Ô tô tải dưới 3,5 tấn 15H06342 Vàng 31 Xanh 106 28/04/2026 21:31 Vi phạm của người tham gia giao thông Ô tô khách 99H05415 Vàng FORD Đen 107 28/04/2026 19:11 Vi phạm của người tham gia giao thông Ô tô tải từ 3,5 tấn 99A82026 Trắng 34 Trắng 108 28/04/2026 09:43 Vi phạm của người tham gia giao thông Ô tô con 35A67549 Trắng MAZDA Trắng

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phạt nguội, người dân có thể truy cập vào đường link của Cục CSGT và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.