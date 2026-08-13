VTV.vn - Bộ Tài chính đề xuất giảm lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

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Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số được miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí, bao gồm:

Giảm lệ phí trước bạ như sau:

Giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ.

Giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi khi đăng ký quyền sở hữu theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ.

Giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô nộp lệ phí trước bạ lần 2 trở đi khi đăng ký quyền sở hữu theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ. Xe mô tô tại điểm này xác định theo quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chính sách giảm mức thu lệ phí trước bạ theo quy định trên chỉ áp dụng 01 lần duy nhất/01 tài sản (nhà, đất; ô tô; xe mô tô)/01 công dân trong 01 năm (kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành). Số tiền lệ phí trước bạ được giảm tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ).

Dự thảo nêu rõ, điều kiện giảm lệ phí trước bạ quy định tại STT 1 Phụ lục III ban hành kèm Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP được quy định như sau:

Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Đối với nhà, đất: Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân hoặc thông tin về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng (nếu có) và 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Đối với xe (ô tô, xe máy xe mô tô): Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VnneID thông tin mã số thuế cá nhân hoặc thông tin đăng ký xe hoặc quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất miễn nhiều khoản phí, lệ phí khác cho công dân số như: Miễn phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch quy định tại Điều 4 Thông tư số 281/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

Miễn lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú và tách hộ quy định tại Điều 5 Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước, cấp đổi thẻ căn cước và cấp lại thẻ căn cước quy định tại Điều 4 Thông tư số 73/2024/TT-BTC quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp quy định tại Điều 4 Thông tư số 16/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Miễn lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giao thông đường bộ đối với việc đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) quy định tại Số TT 2 Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 154/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Miễn lệ phí cấp chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới đối với các trường hợp cấp đổi, cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời quy định tại Điều 5 Thông tư số 155/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Miễn lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB theo quy định tại mục I Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 28/2026/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 81/2026/TT-BTC.

Ngoài ra , giảm 50% mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm quy định tại Số TT 1 và Số TT 2 Biểu mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm ban hành kèm theo Thông tư số 61/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Giảm 50% mức phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 4 Thông tư số 70/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy. Mức thu tối thiểu là 250.000 đồng/dự án và mức thu tối đa là 75.000.000 đồng/dự án.



