Đề xuất đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo vào danh mục công nghiệp hỗ trợ

Bộ Công thương đề xuất mở rộng danh mục công nghiệp hỗ trợ, bổ sung nhiều lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo.

Ngày 8-9, Bộ Công thương cho biết, bộ đang đề xuất cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, theo hướng bổ sung những lĩnh vực phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 như năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đường sắt tốc độ cao, công nghệ số…

Điều chỉnh này nhằm tạo cơ sở tập trung nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sản xuất linh kiện, vật tư, nguyên liệu phục vụ các ngành công nghiệp mới và nâng cao năng lực cung ứng trong nước.

Theo đề xuất, thay vì quy định cứng toàn bộ danh mục trong nghị định, Chính phủ sẽ quy định các nguyên tắc và nhóm ngành làm cơ sở xác định sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên. Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành danh mục chi tiết và có thể rà soát, cập nhật định kỳ theo tình hình thay đổi của thị trường, công nghệ.

Bộ Công thương cũng đề xuất siết tiêu chí xác định hoạt động “chế tạo, gia công thực chất”. Doanh nghiệp muốn được xác nhận ưu đãi phải thực hiện ít nhất một công đoạn sản xuất trực tiếp làm thay đổi vật liệu, kết cấu, trạng thái công nghệ, hình dạng hoặc chức năng của sản phẩm.

Các hoạt động như lắp ráp linh kiện đã hoàn chỉnh, cài đặt phần mềm, kiểm tra, phân loại, đóng gói, dán nhãn… không được xem là "chế tạo, gia công thực chất" để đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi.