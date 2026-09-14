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Đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra trong Quân đội

Nguyễn Minh
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Sáng 14/9, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hội nghị có sự tham dự của các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; đại biểu chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị.

- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tổng tham mưu trình bày báo cáo về đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã giao Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến về nội dung này.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu, việc chuyển giao được thực hiện theo hướng không làm phát sinh tổ chức, biên chế, bảo đảm thống nhất, đồng bộ đầu mối tiếp nhận, quản lý, xử lý tin báo, tố giác tội phạm.

Trên cơ sở báo cáo, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung đề xuất, đồng thời phân tích, làm rõ cơ sở pháp lý, tính phù hợp và những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

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Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị.

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Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang thống nhất với nội dung đề xuất; đồng thời lưu ý một số chi tiết cần chỉnh sửa, bảo đảm báo cáo đề xuất chặt chẽ, phù hợp.

Phó Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu các cơ quan tư pháp trong Quân đội tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn; tăng cường phối hợp, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc liên quan chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý cần tiếp tục cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự khi được ban hành để áp dụng phù hợp vào thực tiễn công tác; đồng thời giao cơ quan chức năng hoàn thiện văn bản, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

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Tags

Quân ủy Trung ương

Bộ quốc phòng

phan văn giang

Nguyễn Tân Cương

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