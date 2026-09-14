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Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Thái Nguyên rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ

Thanh Hiếu
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Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn, ưu tiên tăng cường cán bộ có năng lực cho cơ sở.

Chiều 13/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 225 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trong đó, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và khắc phục những hạn chế sau các kết luận kiểm tra, giám sát trước đó.

Toàn cảnh hội nghị chiều 13/9

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế như: Cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; nguồn cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, chuyên sâu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn hạn chế...

Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được.

Đối với những tồn tại đã được chỉ ra, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục sau kiểm tra.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn của từng địa bàn. Việc điều động, luân chuyển cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ, cơ cấu đội ngũ và mục tiêu đào tạo, rèn luyện, ưu tiên tăng cường cán bộ có năng lực cho cơ sở. Đồng thời, tiếp tục nâng cao tính thực chất trong đánh giá cán bộ, kiên quyết khắc phục biểu hiện nể nang, né tránh, hình thức.

Cùng với đó, thực hiện chặt chẽ các quy trình nhân sự, ưu tiên cán bộ cấp xã, cán bộ trong quy hoạch, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng và nhân lực chuyên sâu...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn kiểm tra, giám sát.

Bí thư Trịnh Xuân Trường khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tags

phan văn giang

Bộ Quốc phòng

Bộ Chính trị

tỉnh thái nguyên

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