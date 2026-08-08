Đề xuất cấm hội phụ huynh phân biệt đối xử với phụ huynh, học sinh

Theo dự thảo mới của Bộ GD&ĐT, các khoản hỗ trợ cho nhà trường phải hoàn toàn tự nguyện, đồng thời hội phụ huynh không được gây áp lực với những người không đóng góp.

Hiện, Bộ GDĐT đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh dự kiến thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, cập nhật nhiều quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa gia đình và nhà trường, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và khắc phục những bất cập phát sinh trong thực tiễn thời gian qua.

Cụ thể, hội phụ huynh không được can thiệp vào bộ máy quản trị, điều hành và hoạt động chuyên môn của trường; không tự đặt ra khoản thu, quy định mức đóng góp hoặc vận động, ép buộc người khác tham gia.

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Các khoản hỗ trợ phải theo nguyên tắc tự nguyện. Ý kiến hoặc quyết định của đa số thành viên trong hội phụ huynh không có nghĩa tất cả phải đồng thuận đóng góp. Hội phụ huynh không được gây áp lực, phân biệt đối xử, gây bất lợi dưới mọi hình thức cho giáo viên, phụ huynh và con em, nếu họ không đóng góp hoặc tham gia các hoạt động của hội.

Hội phụ huynh cũng bị cấm thu thập, cung cấp, sử dụng hoặc công khai trái quy định thông tin về người trong trường. Hội không được đứng ra thu, tiếp nhận các khoản tài trợ cho nhà trường; không có tư cách pháp nhân hay lợi dụng danh nghĩa ban phụ huynh để hoạt động ngoài quyền hạn.

Nếu được thông qua, thông tư mới sẽ thay thế quy định hiện hành từ năm 2011. Theo Bộ, nó đã bộc lộ một số hạn chế, như cơ chế phối hợp giữa gia đình và trường chưa đầy đủ; việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ tự nguyện chưa thống nhất; một số nơi còn xảy ra tình trạng lạm thu, vận động đóng góp không đúng quy định...

Bên cạnh đó, quá trình đổi mới, tăng cường quản trị nhà trường, chuyển đổi số đòi hỏi cơ chế phối hợp rõ ràng hơn.

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