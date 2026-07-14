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Đề xuất bổ sung 3 chức vụ của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

chinhphu.vn
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Bộ Quốc phòng đề xuất bổ sung Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong chức vụ cơ bản của sĩ quan.

Tại hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật về quân sự, quốc phòng đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Quốc phòng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung các điểm g, h, i, k, n, o khoản 1 (chức vụ cơ bản của sĩ quan) Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:

"g) Tư lệnh, Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh;

h) Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân; Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh;

i) Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn;

k) Phó Sư đoàn trưởng, Phó Chính ủy Sư đoàn; Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Lữ đoàn;

n) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ;

o) Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ;".

Như vậy, so với quy định cũ, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được đề xuất trong quy định chức vụ cơ bản của sĩ quan.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị

Bộ Quốc phòng cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau:

"Điều 38. Tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị quy định như sau:

Cấp úy: 53;

Thiếu tá: 55;

Trung tá: 57;

Thượng tá: 59;

Đại tá: 61;

Cấp Tướng: 63."

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Bộ Quốc phòng

bộ tư pháp

Ban chỉ huy quân sự

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