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Đề Văn thi lại tốt nghiệp tại THPT chuyên Tuyên Quang

Lệ ThuViên Minh
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Sáng 14/8, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hoàn thành bài thi lại môn Ngữ văn,.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Dưới đây là đề Văn chính thức thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đề thi lại môn Ngữ văn.

Theo lịch, chiều nay, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán. Sáng 15/8, các em làm hai môn tự chọn theo đăng ký.

Đợt thi lại được tổ chức sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị hủy. Các thí sinh phải thực hiện lại các bài thi theo quy định để có kết quả mới phục vụ xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.

Theo thông tin nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau buổi làm thủ tục dự thi hôm 13/8, số thí sinh có mặt làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tính đến 15h40 là 323/328 em, đạt 98,48% tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Theo kế hoạch trước đó, Điểm thi bố trí 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Trong đó có 326 thí sinh dự thi môn Ngữ văn; 328 thí sinh dự thi môn Toán; 140 thí sinh thi Vật lí; 113 thí sinh thi Hóa học; 38 thí sinh thi Sinh học; 113 thí sinh thi Lịch sử; 37 thí sinh thi Địa lý; 4 thí sinh thi Tin học và 207 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ (gồm Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn).

Thí sinh thi các môn thi chính thức trong hai ngày 14/8 và 15/8.

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