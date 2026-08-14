Đề Văn thi lại tốt nghiệp tại THPT chuyên Tuyên Quang

Sáng 14/8, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang hoàn thành bài thi lại môn Ngữ văn,.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Dưới đây là đề Văn chính thức thi tốt nghiệp THPT 2026:

Đề thi lại môn Ngữ văn.

Theo lịch, chiều nay, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán. Sáng 15/8, các em làm hai môn tự chọn theo đăng ký.

Đợt thi lại được tổ chức sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị hủy. Các thí sinh phải thực hiện lại các bài thi theo quy định để có kết quả mới phục vụ xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.