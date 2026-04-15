"Đê tiện" số 1 màn ảnh Hong Kong và sự thật về "ông vua" chuyên trị vai đểu khiến Thành Long phải ra tay

Bảo Lâm |

Đằng sau danh xưng "ông hoàng phim cấp 3", nam diễn viên này có một cuộc đời đầy bất ngờ với nguyên tắc nghề nghiệp cực kỳ lịch sự.

Nếu có một cuộc bình chọn cho gương mặt "đê tiện" nhất điện ảnh Hong Kong thập niên 80 - 90, Tào Tra Lý chắc chắn không có đối thủ. Đằng sau những vai diễn biến thái, háo sắc trên màn ảnh là một cuộc đời đầy những ngã rẽ bất ngờ của một ông hoàng phim cấp 3.

Gương mặt vàng trong làng... "ăn đòn"

Nếu tuổi thơ bạn từng gắn liền với những bộ phim hành động hay hài nhảm Hong Kong, chắc chắn bạn không thể quên một gã đàn ông đeo kính, để ria mép, thường xuyên mặc những bộ vest bóng bẩy nhưng lại sở hữu điệu cười nhếch mép đầy gian tà. Đó chính là Tào Tra Lý (Charlie Cho-Lee).

Trước khi trở thành cái tên bảo chứng cho dòng phim người lớn, Tào Tra Lý từng là "bao cát" kinh điển trong các bộ phim hành động. Đáng nhớ nhất chính là vai phản diện trong siêu phẩm Câu Chuyện Cảnh Sát (Police Story). Cảnh tượng gã quý tộc hợm hĩnh bị Thành Long đấm vỡ kính đã trở thành một trong những khoảnh khắc thỏa mãn nhất lịch sử điện ảnh. Với gương mặt quá gợi đòn, Tào Tra Lý mặc định bị đóng đinh vào những vai phản diện bị ghét cay ghét đắng, ra đường thậm chí còn bị khán giả chỉ trỏ chửi bới.

"Ông hoàng phim cấp 3" với nguyên tắc nghề nghiệp thép

Khi dòng phim cấp 3 Hong Kong bùng nổ vào thập niên 90, Tào Tra Lý đã đưa ra một quyết định thay đổi hoàn toàn sự nghiệp. Ông chia sẻ một cách thực tế: "Đóng phim chính thống thì mãi chỉ làm vai phụ bị đánh, đóng phim cấp 3 vừa có tiền, vừa được làm vai chính, lại được vây quanh bởi dàn mỹ nhân".

Với thâm niên tham gia hơn 280 bộ phim, Tào Tra Lý được mệnh danh là "Ông hoàng phim cấp III". Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh dâm tặc hay biến thái trên phim, ngoài đời ông lại là một quý ông cực kỳ lịch sự.

Các nữ minh tinh thời đó đều khẳng định Tào Tra Lý có nguyên tắc nghề nghiệp rất cao. Ông tuyệt đối không lợi dụng bạn diễn và luôn dừng lại ngay lập tức khi đạo diễn hô "cắt". Sự tử tế này khiến ông luôn nhận được sự tôn trọng từ các đồng nghiệp nữ dù đóng những cảnh nhạy cảm.

"Anh một mắt" của Châu Tinh Trì và dòng máu lai ít người biết

Ít ai biết rằng Tào Tra Lý (sinh năm 1949) mang trong mình dòng máu lai giữa bố là người Scotland và mẹ người Hong Kong. Nét lai đặc biệt này khiến ông có ngoại hình khá tây nhưng lại bị các đạo diễn khai thác theo hướng "đểu giả".

Ngoài những vai "nóng", ông còn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng fan của Vua hài Châu Tinh Trì. Vai diễn khách mời "anh một mắt" bán thuốc trong Chuyên Gia Xảo Quyệt chính là một minh chứng cho khả năng diễn hài duyên dáng, dù chỉ xuất hiện vài phút nhưng đủ để khán giả nhớ mãi không quên.

Tuổi già độc thân: Cái giá của những vai phản diện

Thành công với những vai "dâm tặc" đã mang lại cho Tào Tra Lý tiền bạc và danh tiếng, nhưng cũng khiến đường tình duyên của ông lận đận. Ông thừa nhận vì đóng quá nhiều vai xấu xa nên các cô gái ngoài đời thường e dè và có cái nhìn định kiến khi tiếp xúc với ông.

Hiện tại ở tuổi U80, "ông hoàng" một thời sống cuộc sống độc thân, kín tiếng. Thỉnh thoảng, người ta thấy ông xuất hiện tại một vài sự kiện nhỏ hoặc đi hát để tìm kiếm niềm vui tuổi già. Dù không còn ánh hào quang vây quanh, Tào Tra Lý vẫn hài lòng với thực tại, để lại sau lưng một di sản điện ảnh đồ sộ với những vai diễn mà mỗi khi nhắc lại, khán giả vừa thấy ghét, lại vừa thấy nhớ một thời hoàng kim của điện ảnh xứ Cảng Thơm.

