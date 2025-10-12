HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bất ngờ tiết lộ về các cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Putin

Thư Nghiêm |

Bà Melania nhấn mạnh rằng: "Đây là một sáng kiến quan trọng đối với tôi".

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết bà và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã duy trì liên lạc trực tiếp trong nhiều tháng qua, tham gia vào một sáng kiến ngoại giao hậu trường liên quan đến các trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, ABC News đưa tin.

"Chúng tôi đã đồng ý hợp tác vì lợi ích của tất cả những người liên quan đến cuộc chiến này", bà Menalina phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/10, "Thực tế, đã có 8 trẻ em được đoàn tụ với gia đình trong vòng 24 giờ qua".

Trước đó, bà Melania đã viết một bức thư gửi ông Putin, kêu gọi bảo vệ các trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột kéo dài. Bức thư được Tổng thống Donald Trump đích thân chuyển tận tay ông Putin trong cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8.

"Ông ấy đã hồi đáp bằng văn bản, thể hiện thiện chí hợp tác trực tiếp với tôi và cung cấp thông tin chi tiết về các trẻ em Ukraine đang sống tại Nga", bà Melania cho biết.

Bà Melania nói rằng đại diện của bà đã làm việc trực tiếp với đội ngũ của ông Putin để hỗ trợ công tác đoàn tụ các trẻ em bị ly tán khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.

"Phía Nga đã thể hiện thiện chí trong việc cung cấp thông tin khách quan và chi tiết phản ánh đúng tình hình hiện tại", bà Melania nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng cho biết bà đã nhận được một "báo cáo chi tiết" về 8 trẻ em đã được đoàn tụ, trong đó có các dữ liệu được chính phủ Mỹ xác nhận.

"Đây là một sáng kiến quan trọng đối với tôi. Nó được xây dựng trên mục tiêu chung và tác động lâu dài", bà Melania nhấn mạnh, "Trái tim của một đứa trẻ không biết đến biên giới hay lá cờ. Chúng ta phải nuôi dưỡng một tương lai cho trẻ em – nơi tràn đầy tiềm năng, an toàn và tự do - một thế giới nơi ước mơ được thực hiện thay vì bị chiến tranh xóa nhòa".

Vàng tăng mạnh, lần đầu vượt mốc 4.000 USD/ounce: Nguyên nhân do đâu, báo hiệu điều gì?
Tags

Ukraine

putin

Melania Trump

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại