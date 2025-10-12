Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết bà và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã duy trì liên lạc trực tiếp trong nhiều tháng qua, tham gia vào một sáng kiến ngoại giao hậu trường liên quan đến các trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, ABC News đưa tin.

"Chúng tôi đã đồng ý hợp tác vì lợi ích của tất cả những người liên quan đến cuộc chiến này", bà Menalina phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/10, "Thực tế, đã có 8 trẻ em được đoàn tụ với gia đình trong vòng 24 giờ qua".

Trước đó, bà Melania đã viết một bức thư gửi ông Putin, kêu gọi bảo vệ các trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột kéo dài. Bức thư được Tổng thống Donald Trump đích thân chuyển tận tay ông Putin trong cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8.

"Ông ấy đã hồi đáp bằng văn bản, thể hiện thiện chí hợp tác trực tiếp với tôi và cung cấp thông tin chi tiết về các trẻ em Ukraine đang sống tại Nga", bà Melania cho biết.

Bà Melania nói rằng đại diện của bà đã làm việc trực tiếp với đội ngũ của ông Putin để hỗ trợ công tác đoàn tụ các trẻ em bị ly tán khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.

"Phía Nga đã thể hiện thiện chí trong việc cung cấp thông tin khách quan và chi tiết phản ánh đúng tình hình hiện tại", bà Melania nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng cho biết bà đã nhận được một "báo cáo chi tiết" về 8 trẻ em đã được đoàn tụ, trong đó có các dữ liệu được chính phủ Mỹ xác nhận.

"Đây là một sáng kiến quan trọng đối với tôi. Nó được xây dựng trên mục tiêu chung và tác động lâu dài", bà Melania nhấn mạnh, "Trái tim của một đứa trẻ không biết đến biên giới hay lá cờ. Chúng ta phải nuôi dưỡng một tương lai cho trẻ em – nơi tràn đầy tiềm năng, an toàn và tự do - một thế giới nơi ước mơ được thực hiện thay vì bị chiến tranh xóa nhòa".