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Đề nghị truy tố Khổng Minh Hùng SN 2006

Duy Anh
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Đối tượng bị truy tố về tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Quảng Ninh cho biết đã kết luận điều tra và chuyển vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 Quảng Ninh đề nghị truy tố Khổng Minh Hùng, sinh năm 2006, trú tại tổ 6, khu Yên Lâm 2, phường Đông Triều, thành phố Quảng Ninh về tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Bị can Khổng Minh Hùng (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền chi tiêu cá nhân, từ ngày 24/5 đến 10/6, Khổng Minh Hùng đã trộm cắp 4 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave có tổng giá trị là 39.550.000đ để trong Trụ sở Công an xã Đầm Hà, sau đó bán cho anh T.D.H, sinh năm 1998, trú tại xã Quảng Tân, thành phố Quảng Ninh với số tiền 11,2 triệu đồng, sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cùng với đó, Khổng Minh Hùng còn hứa hẹn bán xe mô tô trộm cắp cho anh N.T.V, sinh năm 2007, trú tại xã Quảng Tân, thành phố Quảng Ninh để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,3 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Khổng Minh Hùng về tội trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 173 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Quảng Ninh đã kết luận điều tra vụ án hình sự, chuyển vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 Quảng Ninh đề nghị truy tố Khổng Minh Hùng về các tội danh trên.

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