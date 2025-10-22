Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

8 bị can bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985; trú tại Lào Cai; kinh doanh vàng bạc); Vàng Thị Phượng (SN 2000; trú ở Lào Cai; lao động tự do); Trần Thành Hiếu (SN 1987; trú tại Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (SN 1994; trú ở Lào Cai); Liềng Thị Thực (SN 2001; Lào Cai); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985; trú ở Lào Cai), cùng là nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (SN 1970; trú ở Lào Cai; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977; trú ở Lào Cai; lao động tự do).

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My (SN 1977; Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981; trú ở Hà Nội; Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979; trú ở Phú Thọ; kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).

Các bị can trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo và Phạm Tuấn Hải tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, Trần Thị Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá hơn 999,7 tỷ đồng (trong đó 25 kg vàng lậu, trị giá hơn 56,4 tỷ đồng, Hoàn không trực tiếp mua của Hải mà giúp Hải liên hệ, thỏa thuận bán cho khách hàng của Hoàn vào ngày 23/11/2024).

Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, Bà Béo thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Tại đây, Lương Thị Bích Hà hoặc Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Trần Thành Hiếu được giao nhiệm vụ nhận, kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng; cập nhật số lượng vào bảng exel để theo dõi; lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm tài khoản trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho Hoàn.

Sau đó các đối tượng mang vàng về Hà Nội giao cho khách hàng.

Kết luận điều tra làm rõ, bị can Trần Thị Hoàn và Trần Thành Hiếu buôn lậu hơn 546,3 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng;

Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh buôn lậu hơn 521,3 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng (trừ chuyến ngày 23/11/2024, 25 kg vàng lậu, trị giá hơn 56,4 tỷ đồng);

Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng (quy kết vào các ngày Hà liên hệ với Nga và Phượng giao nhận vàng); Vàng Thị Phượng buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208,4 tỷ đồng.

Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng. Đến nay Phạm Tuấn Hải thay đổi lời khai, không thừa nhận là người trực tiếp trao đổi, thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, không trực tiếp thuê, chỉ đạo Nguyễn Thị Phương Nga vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tuy nhiên căn cứ lời khai của Trần Thị Hoàn, Nguyễn Thị Phương Nga, tài liệu nhóm Wechat đủ căn cứ xác định, Hải là người trực tiếp trao đổi, mua bán vàng lậu với Trần Thị Hoàn, thuê, chỉ đạo Nguyễn Thị Phương Nga và một số đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ thông tin cá nhân) vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Nguyễn Thị Phương Nga giúp sức cho Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng (quy kết vào các ngày Nga liên hệ với Nông Thị Thùy Linh và Lương Thị Bích Hà để giao nhận vàng).

Trong khi đó, theo cáo buộc, tại Công ty Vàng Việt Nam, My và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Trong số đó, nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ. Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (kế toán) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của My và Thuyết cho mượn, sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm. Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.

Kết luận điều tra cáo buộc, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Kết luận nêu rõ, hành vi của 8 bị can đã phạm vào tội Buôn lậu, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.