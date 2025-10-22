Ngày 21/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an phường Thái Hoà vừa bắt giữ Ngô Văn Phương, 31 tuổi, tại Hà Nội về hành vi lừa bán máy phát điện đã qua sử dụng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Trước đó, qua nắm tình hình, công an phát hiện tài khoản Facebook "Điện Máy Phương" đăng bán máy phát điện Nhật bãi giá rẻ, có dấu hiệu lừa đảo. Điều tra xác định, Phương lợi dụng tình hình thiên tai bão lũ, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đã đăng bài và yêu cầu khách phải đặt cọc tiền trước mới gửi hàng.

Đối tượng Ngô Văn Phương tại cơ quan công an - Ảnh: CA Nghệ An

Để tạo lòng tin, Phương còn sử dụng ảnh thẻ Căn cước công dân với thông tin giả để gửi cho người mua. Ngay khi nhận được tiền đặt cọc, Phương lập tức chặn liên lạc với bị hại.

Cơ quan công an cho biết, từ tháng 1/2025 đến khi bị bắt, Ngô Văn Phương (SN 1994, trú xã Hải Châu, Nghệ An) đã lừa đảo nhiều bị hại ở các tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Phương bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hà Nội. Công an phường Thái Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.