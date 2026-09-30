Để mỹ nhân Nhật Bản định nghĩa lại hai chữ "tiên tử", chỉ 5 giây đủ làm cả triệu người say đắm

Nhan sắc của ca sĩ này một lần nữa làm hàng triệu người mê mẩn.

Thời gian gần đây, Sana (TWICE) nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Sau khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Milan, hình ảnh và khoảnh khắc của nữ ca sĩ nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút lượng tương tác đáng kể. Một lần nữa, Sana ghi điểm trong mắt công chúng nhờ nhan sắc mặn mà, thần thái cuốn hút và hình ảnh ngày càng trưởng thành.

Thời gian gần đây, Sana (TWICE) nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Milan

Tại Tuần lễ Thời trang Milan vừa diễn ra, Sana (TWICE) xuất hiện với tư cách đại sứ của Prada và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ lẫn truyền thông. Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục đen tối giản nhưng tôn dáng, kết hợp cùng mái tóc nâu đen dài được uốn sóng nhẹ và buông xõa tự nhiên. Tổng thể không quá cầu kỳ nhưng vẫn giúp Sana nổi bật giữa dàn khách mời nhờ vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng.

Trang phục đơn giản nhưng rất thu hút của Sana

Đặc biệt, cách tạo kiểu tóc mềm mại cùng đường nét trang phục ôm sát cơ thể càng làm nổi bật hình ảnh trưởng thành và quyến rũ của nữ ca sĩ. Sana tiếp tục cho thấy khả năng biến những lựa chọn thời trang đơn giản thành diện mạo có sức hút, phù hợp với tinh thần sang trọng của nhà mốt Prada.

Đoạn fancam viral hàng triệu view trên mạng xã hội của Sana

5 giây quay đầu khoe nhan sắc sáng bừng làm bùng nổ mạng xã hội của Sana

Ngay sau khi xuất hiện tại sự kiện, Sana nhanh chóng trở thành tâm điểm của nhiều đoạn clip và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ di chuyển đến sự kiện thu hút hàng nghìn lượt bình luận, với hơn 3,4 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ. Những hình ảnh này tiếp tục cho thấy sức hút của Sana khi cô ngày càng theo đuổi hình ảnh trưởng thành, quyến rũ và mặn mà hơn.

Nhan sắc của Sana được khen ngợi hết lời

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Sana, thậm chí sử dụng những mỹ từ như “mỹ nữ giáng trần”, “tiên tử” để mô tả vẻ ngoài của nữ ca sĩ. Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, thần thái tự tin cùng diện mạo nổi bật của Sana cũng trở thành điểm được bàn luận nhiều sau sự kiện.

Việc hình ảnh Sana liên tục được chia sẻ và thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động cùng TWICE. Kể từ khi ra mắt, Sana luôn là một trong những thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ khả năng biến hóa linh hoạt giữa hình ảnh đáng yêu, tươi sáng và nét quyến rũ, trưởng thành.

Sana từ lâu đã luôn là cây hút fan hàng đầu của TWICE

Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, nữ ca sĩ đã gây chú ý nhờ ngoại hình ngọt ngào cùng nguồn năng lượng tươi sáng. Đặc biệt, câu hát “shy shy shy” trong bài hát Cheer Up nhanh chóng trở thành hiện tượng, được chia sẻ rộng rãi và liên tục xuất hiện trong các chương trình giải trí, sân khấu vào thời điểm vừa ra mắt.

Khoảnh khắc Shy shy shy từng viral khắp nơi của Sana

Khoảnh khắc này không chỉ góp phần đưa tên tuổi TWICE từng bước tiến gần đến giai đoạn đỉnh cao, mà còn trở thành một trong những dấu ấn biểu tượng trong sự nghiệp của Sana. Hình ảnh nữ ca sĩ với biểu cảm đáng yêu, trẻ trung và tràn đầy năng lượng từ đó cũng được đông đảo khán giả yêu thích.

Hiện tại, Sana ngày càng thể hiện rõ nét trưởng thành, quyến rũ và mặn mà hơn

nhưng vẫn giữ nét duyên dáng và nguồn năng lượng tươi sáng

Tuy nhiên, khi TWICE ngày càng trưởng thành, cô cũng từng bước thay đổi hình ảnh mà không hoàn toàn từ bỏ nét đáng yêu vốn có. Hiện tại, Sana ngày càng thể hiện rõ nét trưởng thành, quyến rũ và mặn mà hơn. Dù vậy, nét duyên dáng và nguồn năng lượng tươi sáng vẫn được cô duy trì trong các sân khấu của TWICE, đặc biệt ở những màn trình diễn cần sự gần gũi và tương tác với khán giả.

Chính khả năng cân bằng giữa hai hình ảnh giúp Sana duy trì sức hút dù đã hoạt động hơn 11 năm. Cô có thể xuất hiện quyến rũ, sắc sảo tại một sự kiện thời trang nhưng vẫn trở về với hình ảnh đáng yêu, rạng rỡ khi đứng trên sân khấu cùng TWICE. Sự linh hoạt này giúp Sana không bị giới hạn trong một hình tượng cố định, đồng thời giữ được những nét đặc trưng từng làm nên sức hút của cô từ những ngày đầu sự nghiệp.

Chính khả năng cân bằng giữa hai hình ảnh giúp Sana duy trì sức hút dù đã hoạt động hơn 11 năm

Song song với âm nhạc, Sana cũng từng bước mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực thời trang. Lợi thế ngoại hình cùng khả năng biến hóa hình ảnh giúp cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu quan tâm, trong đó có Prada và Ralph Lauren. Việc thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn không chỉ mang đến cho Sana cơ hội thử sức với những hình ảnh mới, mà còn góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng ngoài phạm vi fandom.

Lợi thế ngoại hình cùng khả năng biến hóa hình ảnh giúp cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu quan tâm

Ảnh: X