Đe dọa Honda SH350i, xe tay ga ADV Ariic Gobi 250 2026 trình làng với giá chưa tới 90 triệu đồng

Mẫu xe tay ga ADV Ariic Gobi 250 2026 vừa chính thức trình làng tại Malaysia với giá bán quy đổi khoảng 89 triệu đồng. Sở hữu khối động cơ 249 cc mạnh mẽ, phuộc USD, hệ thống phanh ABS hai kênh và TCS có thể tắt mở cùng camera hành trình tích hợp, đây sẽ là đối thủ nặng ký.

Thị trường xe tay ga dung tích lớn tại khu vực Đông Nam Á vừa đón nhận một bước đi đầy táo bạo đến từ thương hiệu Ariic. Mẫu xe tay ga ADV Ariic Gobi 250 phiên bản 2026 đã chính thức được mở bán tại Malaysia với mức giá niêm yết vô cùng hấp dẫn 13.988 RM, tương đương khoảng 89 triệu đồng.

Đi kèm với mức giá cạnh tranh này là chính sách bảo hành 2 năm không giới hạn số km cho các lỗi sản xuất, cùng 3 tùy chọn màu sắc ngoại thất hiện đại bao gồm Đen Carbon Black, Xám Velocity Grey và Tím Mystic Purple. Mức giá này ngay lập tức tạo nên một làn sóng quan tâm lớn, bởi nó rẻ hơn đáng kể so với các dòng xe tay ga phân khối lớn đến từ Nhật Bản hay châu Âu.

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Về mặt ngoại hình, Ariic Gobi 250 mang đậm DNA của một dòng xe tay ga ADV thực thụ với những đường nét góc cạnh, hầm hố và phong cách adventure dũng mãnh. Điểm đáng giá đầu tiên ở phần ngoại thất chính là việc nhà sản xuất đã trang bị sẵn bộ khung chống đồ bằng thép kiên cố bao bọc quanh thân xe, giúp bảo vệ dàn áo tối đa trong các chuyến hành trình băng rừng vượt mộc.

Bên cạnh đó, phần đầu xe nổi bật với kính chắn gió có thể điều chỉnh 2 vị trí linh hoạt, giúp cản gió hiệu quả khi di chuyển ở tốc độ cao trên đường cao tốc. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng từ đèn pha, đèn hậu, xi-nhan cho đến đèn khẩn cấp hazard đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, mang lại hiệu suất chiếu sáng tối ưu và độ bền vượt trội.

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Nằm ở trung tâm khung gầm của Ariic Gobi 250 là khối động cơ xylanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch với dung tích 249 cc. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 22,4 PS tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 23,5 Nm ngay tại dải vòng tua thấp 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT và dây curoa truyền động.

Với thông số mô-men xoắn đạt đỉnh sớm, xe hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc vô cùng bốc, giúp người lái dễ dàng vượt qua các đoạn đường dốc hay địa hình gồ ghề.

Đáng chú ý, Ariic Gobi 250 được trang bị bình xăng dung tích cực lớn lên tới 12,5 lít, giúp tối ưu hóa quãng đường di chuyển sau mỗi lần đổ đầy, giải quyết triệt để nỗi lo hết xăng mid-way của các phượt thủ. Trọng lượng khô của xe được duy trì ở mức 176 kg, tạo sự đầm chắc cần thiết khi vận hành ở tốc độ cao.

Không dừng lại ở sức mạnh động cơ, dàn chân của Ariic Gobi 250 cũng thể hiện sự đầu tư bài bản cho nhu cầu đi địa hình. Phía trước xe sử dụng phuộc ống lồng hành trình ngược USD cao cấp - một trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe mô tô phân khối lớn đắt tiền, giúp tăng độ ổn định và khả năng dập tắt dao động khi qua đường xóc. Phía sau là cặp phuộc lò xo đôi có thể điều chỉnh tải trước linh hoạt theo tải trọng người và hành lý.

Hệ thống an toàn của xe bao gồm phanh đĩa thủy lực đơn cho cả hai bánh, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh tiêu chuẩn. Đặc biệt, hệ thống ABS này có tính năng tắt/bật linh hoạt cho bánh sau, cho phép người lái chủ động thực hiện các kỹ thuật trượt bánh bám đường khi di chuyển trên bề mặt đường đất sỏi off-road.

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Về mặt công nghệ và tiện ích giải trí, Ariic Gobi 250 thực sự vượt tầm phân khúc khi được trang bị màn hình màu TFT-LCD hiển thị thông số sắc nét. Màn hình này hỗ trợ kết nối Bluetooth trực tiếp với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng MotoFun, giúp người lái quản lý cuộc gọi và điều hướng bản đồ trực quan.

Khóa thông minh keyless mang lại sự tiện lợi tối đa khi không cần rút chìa. Giống như các mẫu xe cao cấp hiện nay, Gobi 250 tích hợp sẵn cả hai loại cổng sạc USB Type-A và Type-C ngay ở hốc đồ trước, giúp sạc nhanh các thiết bị điện tử trong suốt chuyến đi. Không thể không nhắc tới sự xuất hiện của camera hành trình phía trước được tích hợp nguyên bản, giúp ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc trên mọi cung đường mà không cần tốn chi phí độ thêm.

Các công nghệ hỗ trợ an toàn điện tử trên Ariic Gobi 250 cũng rất đầy đủ với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS có thể chủ động tắt/bật tùy theo điều kiện mặt đường, ngăn ngừa tình trạng trượt bánh khi tăng tốc trên đường trơn trượt. Bên cạnh đó, hệ thống cảm biến giám sát áp suất lốp TPMS giúp người lái liên tục theo dõi tình trạng hơi của bánh xe ngay trên màn hình trung tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước mỗi chuyến đi xa.

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Nếu đặt giả thuyết mẫu xe tay ga ADV Ariic Gobi 250 được đưa về thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dao động quanh mốc 100 đến 110 triệu đồng, đây sẽ là một "cú hích" cực lớn làm thay đổi cục diện phân khúc xe tay ga 250-300 cc.

Hiện tại, những cái tên đình đám như Honda SH350i hay Yamaha XMAX 300 đang có giá bán từ 130 đến hơn 150 triệu đồng, vượt xa tầm tài chính của đại đa số người tiêu dùng phổ thông.

Với mức giá thấp hơn nhưng lại sở hữu động cơ 250 cc mạnh mẽ cùng danh sách công nghệ miên man từ phuộc USD, phanh ABS tắt mở off-road, TCS cho tới camera hành trình, Gobi 250 sẽ là một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn đối với tệp khách hàng trẻ tuổi chuộng công nghệ và thích dịch chuyển.

Mặc dù vậy, nếu muốn chinh phục hoàn toàn khách hàng Việt Nam, Ariic Gobi 250 cũng phải vượt qua không ít thách thức lớn. Thương hiệu Ariic còn khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam khi so sánh với các gã khổng lồ như Honda hay Yamaha.

Tâm lý lo ngại về độ bền dài hạn, khả năng giữ giá khi bán lại cũng như hệ thống đại lý bảo dưỡng và linh kiện thay thế sẽ là những rào cản không nhỏ. Tuy nhiên, nếu nhà phân phối xây dựng được chính sách bảo hành uy tín cùng mức giá đổ bộ hợp lý, Ariic Gobi 250 hoàn toàn có thể tạo nên một làn gió mới, mở ra xu hướng chơi xe tay ga ADV phân khối lớn giá rẻ cho người tiêu dùng trong nước.

Tham khảo: Paultan