Nhà lãnh đạo Kiev Volodymyr Zelensky đã thông báo trong một bài phát biểu trực tuyến vào ngày 8 tháng 11 rằng, Quân đội Ukraine đang đàm phán với các đối tác, bao gồm Hoa Kỳ, để mua thêm các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, nhằm bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ Ukraine trước tên lửa Nga.

Sau cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đêm ngày 08/11, vị Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine khẳng định rằng, quân đội nước này cần nhanh chóng xây dựng hệ thống phòng không mạnh mẽ hơn.

Ông chỉ ra rằng, việc chống lại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo là cực kỳ khó khăn và chỉ một số ít hệ thống phòng không trên thế giới có thể đánh chặn hiệu quả chúng. Do đó, Ukraine cần thêm các bệ phóng và tên lửa đất đối không dẫn đường (SAM) đi kèm.

“Để bao phủ toàn bộ lãnh thổ, chúng ta cần nhiều hệ thống và tên lửa hơn nữa cho các hệ thống này” - ông Zelensky nói.

Blogger và nhà phân tích người Nga Yuriy Baranchik đã chú ý đến những lời của Zelensky và bình luận về chúng trên kênh Telegram của mình vào ngày 9 tháng 11 rằng, chính quyền Kiev khó có thể trông cậy vào việc tăng cường thêm bệ phóng và tên lửa Patriot.

“Đóng cửa toàn bộ lãnh thổ” dĩ nhiên là một tuyên bố hết sức vô nghĩa. Các ước tính nguồn mở về “khu vực được bảo vệ” của một khẩu đội Patriot rất khác nhau: từ vài chục đến 400 km vuông, tùy thuộc vào biến thể tên lửa, hình thái mối đe dọa và phương pháp triển khai.

Ví dụ như đối với việc đánh chặn tên lửa đạn đạo, bán kính bao phủ hiệu quả của một bệ phóng Patriot là khoảng 15-20 km. Như vậy, một khẩu đội chỉ bao phủ một vùng đất tương đối nhỏ, chứ không phải diện tích lớn.

Chuyên gia Baranchik lưu ý rằng, để phòng không hiệu quả, cần triển khai nhiều khẩu đội phòng không sao cho chúng phải có vùng giao cắt lên nhau. Nếu không, một khẩu đội duy nhất có thể bị áp đảo bởi một cuộc tấn công lớn và không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Ukraine, nói một cách đơn giản, cần hàng nghìn khẩu đội tên lửa phòng không Patriot, với chi phí ước tính lên tới hàng nghìn tỷ dollars và nếu tính cả tên lửa, nền kinh tế toàn cầu có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu của ông Zelensky.

“Trong các tuyên bố công khai, chính quyền Ukraine đã yêu cầu khoảng 20-25 khẩu đội, và tốt nhất là 40 khẩu đội. Đây là một sự liều lĩnh, bởi vì một dự án như vậy sẽ tốn tới 80 tỷ dollars, xét đến mức giá trung bình đã biết là 2 tỷ dollars cho mỗi khẩu đội Patriot” - Baranchik kết luận.

Blogger này chỉ ra rằng, chưa đến hai mươi quốc gia trên thế giới sở hữu hệ thống phòng không Patriot. Ngoài Hoa Kỳ, hệ thống phòng không này còn được sử dụng tại Đức, Hy Lạp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan, Romania, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain và Ukraine.

Trong số này, Lực lượng Phòng vệ Israel gần đây đã loại bỏ hệ thống phòng không Patriot và chuyển sang các hệ thống phòng không khác.

Tổng hợp dữ liệu từ các nguồn được đề cập ở trên từ các nhà khai thác, có thể ước tính hợp lý rằng số lượng Patriot đang hoạt động trên toàn cầu có khoảng 110-150 hệ thống và phần lớn thuộc về Hoa Kỳ, Đông Á và Trung Đông.

Tuy nhiên, khả năng các hệ thống Patriot từ châu Á, đặc biệt là từ Trung Đông, được gửi đến Ukraine là rất thấp.

Nhiều khả năng các hệ thống ở châu Âu sẽ được chuyển cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhưng chỉ khi họ tìm được người sẵn sàng trả tiền thay cho chính quyền Kiev. Và số lượng có thể cung cấp chắc chắn sẽ rất ít ỏi, ông Zelensky đừng bao giờ hy vọng sẽ đạt được con số 40 hệ thống.