Đây thực sự là Chung Hân Đồng hậu phát tướng gây sốc, đột ngột tăng đến 75 kg

Chung Hần Đồng là nữ thần sắc đẹp của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, cô bắt đầu tăng cân mất kiểm soát với gương mặt tròn trịa, lộ cả cằm và bắp tay ngấn mỡ. Diện mạo phát tướng của Chung Hân Đồng khiến khán giả sốc nặng. Sau đó, nữ diễn viên chia sẻ cô đã bị tăng cân chóng mặt, có thời điểm nặng đến 75 kg. Nguyên nhân là Chung Hân Đồng bị stress vì gặp biến cố cuộc sống, lịch trình làm việc dày đặc cũng như mắc bệnh gan do uống rượu lâu ngày.

Từ năm 2025, Chung Hân Đồng đã cố cai rượu, điều chỉnh chế độ sinh hoạt cũng như ăn uống, tập luyện sao cho lành mạnh nhất có thể để cải thiện tình trạng sức khỏe và giảm cân. Sau 1 năm tập luyện thể thao, duy trì lối sống và chế độ ăn kiêng lành mạnh, Chung Hân Đồng đã chính thức lấy lại gương mặt, vóc dáng thon thả vào đầu năm 2026. Loạt ảnh chụp cam thường sự kiện và hình đón sinh nhật tuổi 45 mới đây cũng cho thấy người đẹp này giảm cân thành công, trẻ trung đáng kinh ngạc. Trên mạng xã hội, nhiều netizen bày tỏ sự ngạc nhiên với trạng thái xinh đẹp, gầy khó tin ở hiện tại của nữ diễn viên.



Hình ảnh phát tướng gây choáng của Chung Hân Đồng vào cuối năm 2024. Nữ diễn viên cho biết cô tăng đến 75 kg vì bị stress và mắc bệnh gan. Ảnh: On.

Sau 1 năm cai rượu và giảm cân, Chung Hân Đồng đã chính thức lấy lại vóc dáng thon thả, bờ vai và bắp tay gầy, gương mặt cũng hết sưng phù. Ảnh: Sina, Weibo.

Nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của Chung Hân Đồng ở tuổi 45. Ảnh: HK01.

Dù Chung Hân Đồng đã về dáng thon, song khán giả cũng khuyên cô giữ gìn sức khỏe, duy trì chế độ ăn uống và tập luyện lành mạnh lâu dài để tránh việc tăng, giảm cân liên tục. Trước đó, vào năm 2021, Chung Hân Đồng cũng từng khiến người hâm mộ lo lắng khi tăng cân mất kiểm soát sau khi trải qua biến cố ly hôn với chồng bác sĩ Lại Hoằng Quốc. Nữ ca sĩ tăng lên tới 18 kg, chạm mốc 60 kg. Vì vấn đề ngoại hình, cô còn cảm thấy căng thẳng khi tham gia sự kiện. Theo Chung Hân Đồng, nguyên nhân cô bị tăng cân là do mất cân bằng nội tiết tố.

Minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) cho biết bản thân ý thức được việc tăng cân không phanh trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến hệ lụy về sức khỏe và bắt đầu giảm cân. Đến tháng 7/2022, Chung Hân Đồng chính thức lấy lại vóc dáng thon thả, mảnh mai nhờ giảm đến hơn 10 kg.

Nữ diễn viên từng không khống chế được cân nặng, phát tướng vì bị rối loạn nội tiết tố sau khi gặp biến cố hôn nhân vào năm 2021. Ảnh: Sohu.

Đến năm 2024, Chung Hân Đồng lại tăng cân quá mức, xuống sắc không phanh vì dính drama tình ái với Dữ Diễn Long. Minh tinh hàng đầu đã bị tình trẻ Dư Diễn Long tống tiền, đe dọa tiết lộ chuyện đời tư trong 1 thời gian dài. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn bị đàm tiếu khi lần thứ 2 dính scandal lộ ảnh nhạy cảm. Do không đạt được mục đích tống tiền, Dư Diễn Long đã phát tán ảnh riêng tư của Chung Hân Đồng lên mạng xã hội. Vụ việc khiến người đẹp xứ Hương Cảng bị gièm pha dữ dội.

Không lâu sau, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), bạn Chung Hân Đồng khẳng định minh tinh 8X là người bị hại trong vụ việc. Dư Diễn Long đã lợi dụng sự yêu thích của thành viên nhóm Twins dành cho anh để dẫn dụ Chung Hân Đồng vào bẫy tình. Cụ thể, Dư Diễn Long đã nói dối Chung Hân Đồng rằng anh đã chia tay bạn gái. Sau khi biết sao nam kém 19 tuổi độc thân, Chung Hân Đồng mới đồng ý hẹn hò.

Trong thời gian yêu đương, người đẹp đã chi rất nhiều tiền cho Dư Diễn Long. Toàn bộ tiền moi được ở chỗ Chung Hân Đồng, Dư Diễn Long đều cùng bạn gái hưởng thụ. Vở kịch lừa tình, lừa tiền của Dư Diễn Long hạ màn khi bạn gái anh nổi cơn ghen tuông vì thấy bạn trai gặp gỡ Chung Hân Đồng quá nhiều, thậm chí đưa nữ ca sĩ về nhà riêng. Ngay khi phát hiện bị Dư Diễn Long lừa dối, Chung Hân Đồng đã lập tức chấm dứt mối quan hệ tình cảm này, nhưng bị tình trẻ uy hiếp và đe dọa.

Chung Hân Đồng bị tình trẻ kém 19 tuổi tống tiền, leak ảnh riêng tư ra ngoài. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu