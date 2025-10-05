Với 451/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,35%), Luật Nhà giáo vừa chính thức được Quốc hội thông qua sáng nay 16/6. Luật gồm 9 chương, 42 điều và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Một trong những điểm khiến dân tình chú ý là Điều 23 của luật đã quy định rõ: lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp .

Ngoài ra, trong luật còn quy định, Nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

Tin vui này khiến nhiều người đang học hoặc làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục cấp mầm non không khỏi phấn khởi.

Review ng ành s ư ph ạm m ầm non

Ngành sư phạm mầm non (hay còn gọi là giáo dục mầm non) là ngành học đào tạo giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để chăm sóc và giáo dục trẻ ở độ tuổi mầm non. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng để hình thành nhân cách, trí tuệ và cảm xúc ban đầu cho một đứa trẻ. Không sai khi nói: giáo viên mầm non chính là những người đặt nền móng đầu tiên cho tương lai .

Các bạn sinh viên theo ngành này sẽ được học nhiều môn chuyên sâu như: Giao tiếp sư phạm, Tổ chức hoạt động thể chất cho trẻ, Giáo dục học mầm non, Sinh lý học trẻ em, Tâm lý học trẻ em, Dinh dưỡng và bệnh trẻ em, Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non… Ngoài ra còn có các môn năng khiếu như hát, múa, kể chuyện... vì đặc thù công việc cần rất nhiều sự linh hoạt, sáng tạo và biểu cảm cảm xúc.

Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những trường top đầu đào tạo ngành này.

Không giống như các ngành sư phạm khác chủ yếu là giảng dạy kiến thức, nghề mầm non đòi hỏi người làm nghề vừa là cô giáo, vừa là người chăm sóc, vừa là diễn viên. Mỗi ngày làm việc bắt đầu từ rất sớm và kết thúc khá muộn: đón trẻ, kiểm tra lớp học, tổ chức trò chơi, cho ăn, cho ngủ, xử lý các tình huống phát sinh, dỗ trẻ, nắm bắt tâm lý… tất cả đều diễn ra liên tục và không có phút lơ là.

Đặc biệt, giáo viên mầm non cần có năng khiếu nghệ thuật nhất định, bởi không ít lúc phải hát hay, múa đẹp, kể chuyện cuốn, thậm chí biết nhảy nhót vui nhộn để lôi cuốn trẻ vào hoạt động. Mỗi tiết dạy giống như một “vở kịch ngắn” do chính cô giáo làm đạo diễn, diễn viên, MC và đôi khi cả nhạc công. Không chỉ cần kiến thức sư phạm, người giáo viên mầm non còn phải đầy năng lượng, linh hoạt và truyền cảm hứng từng phút giây trong lớp học.

Học được miễn học phí

Ngành này được Bộ GD&ĐT quy định ngưỡng đầu vào riêng. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, điểm sàn vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học là 19 điểm, còn cao đẳng là 17 điểm (xét theo tổ hợp 3 môn văn hóa). Ngoài các tổ hợp truyền thống như C00 (Văn – Sử – Địa), D00 (Toán – Văn – Anh), bạn có thể xét tuyển khối M00, M01, M02 – là các khối có thi năng khiếu như hát, múa, kể chuyện, thẩm âm tiết tấu…

Đặc biệt, theo quy định, sinh viên học ngành sư phạm mầm non sẽ được miễn học phí 100% và hàng tháng được hỗ trợ 3,63 triệu đồng để trang trải sinh hoạt phí trong quá trình học. Một chính sách quá nhân văn với những ai thật sự muốn theo nghề giáo.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành này có thể đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau như: Giáo viên mầm non tại trường công lập hoặc tư thục, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, nghiên cứu viên tại các trung tâm về giáo dục trẻ em, hoặc trở thành cán bộ quản lý, chuyên viên giáo dục mầm non ở các sở, phòng giáo dục.

Các trường đào tạo uy tín ngành này hiện nay gồm có: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Tây Bắc, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm Huế...

Dù nghề giáo viên mầm non còn nhiều thử thách và vất vả, nhưng với tình yêu thương trẻ nhỏ, sự kiên nhẫn và năng lượng tích cực, đây chắc chắn là một trong những nghề ý nghĩa và bền vững nhất trong xã hội hiện đại.

Sắp tới, khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, giáo viên mầm non sẽ được nâng cao về đãi ngộ, lương thưởng và vị thế nghề nghiệp.