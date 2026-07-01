Đây là trường tư thục có thành tích thi tốt nghiệp THPT ĐỈNH nhất năm nay: Nổi tiếng với kỷ luật cao, học sinh không được dùng điện thoại!

Những năm gần đây, trường thuộc top dẫn đầu ở TPHCM và cả nước về Thủ khoa, Á khoa và điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. 100% học sinh của trường đều tốt nghiệp THPT và đỗ đại học với điểm cao.

8h sáng ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phổ điểm của 12 môn thi. Theo số liệu thống kê, kỳ thi tốt nghiệp năm nay cả nước có 5 thủ khoa 30 điểm, gồm 1 thủ khoa khối A và 4 thủ khoa khối B; gồm các em: Nguyễn Khắc Công - THPT Tân Yên số 1, Bắc Ninh; Huỳnh Diễm My - THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ, Đăk Lăk; Trần Quang Thắng - THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM; Nguyễn Lê Yến Nhi - TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TP HCM; Đinh Ngọc Hải Lam - TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TP HCM.

Bên cạnh đó, thủ khoa các khối A01, D01 và C00 có tới 4 em đến từ Hà Nội và 1 em đến từ Hưng Yên. Cụ thể là các em: Nguyễn Hương Giang (THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội) A01- 9,75- 10 - 10; Nguyễn Trung Thái Sơn (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội) A01- 10 - 10 - 9,75; Hoàng Quang Minh (THPT Ân Thi, Hưng Yên) A01 - 10 - 10 - 9,75; Nguyễn Xuân Tuệ Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội) D01 - 10 - 9 - 10; Nguyễn Diệp Anh (THCS-THPT Dewey, Hà Nội) D01 - 10 - 9 - 10; Nguyễn Thanh Bình (Thí sinh tự do, Hà Nội) C00 - 9,25 - 9,5 - 10.

Trong danh sách các trường có thủ khoa, đáng chú ý là trường tư thục TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TP HCM với 2 thủ khoa toàn quốc đạt trọn vẹn 30 điểm.

Một góc sân trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông

Được biết, TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông thuộc hệ thống trường tư thục Nguyễn Khuyến ở TP HCM, được thành lập từ năm 2019. Học sinh ở đây đến từ nhiều tỉnh thành, học theo hai dạng là bán trú và nội trú.

Những năm gần đây, trường thuộc top dẫn đầu ở TPHCM và cả nước về Thủ khoa, Á khoa và điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. 100% học sinh của trường đều tốt nghiệp THPT và đỗ đại học với điểm cao.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trường có thủ khoa khối B00 với điểm tuyệt đối 30/30 là em Trần Đức Tài. Năm 2024, trường cũng có thủ khoa A01 (Toán, Lý, Anh) là em Nguyễn Hạo Thiên với 29,6 điểm. Không chỉ vậy, 100% học sinh 4 lớp ban B (Toán, Hóa, Sinh) của trường còn đều đỗ vào các đại học Y lớn ở phía Nam.

Cuối tháng 6, trường cũng gây xôn xao khi có 35% học sinh lớp 11 đạt 7.0 IELTS trở lên, trong đó có 5 em đạt 8.5. Cụ thể, 512 học sinh của trường tham gia dự thi kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS và có 179 học sinh (tương ứng 35%) đạt kết quả 7.0 IELTS, trong đó có 23 học sinh đạt 8.0 IELTS và 5 học sinh đạt 8.5 IELTS.

Điểm trung bình của 512 em thi đợt này là 6.4. Trong đó, có 1 lớp có kết quả rất tốt. Cụ thể, tập thể lớp 11E1 của trường trong kỳ thi này có 46/47 em đạt 7.0 trở lên, trong đó có 4 em 8.5, 14 em 8.0, 19 em 7.5, 9 em 7.0 và 1 em 6.5 điểm trung bình của lớp là 7.62.

Bên cạnh đó, học sinh của trường cũng đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi HSG cấp thành phố, các cuộc thi quốc tế,..

Được biết, TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông có phương pháp dạy với cường độ, kỷ luật cao hơn nhiều so với những nơi khác. Ngoài hai buổi trên lớp mỗi ngày, học sinh có thêm giờ học buổi tối từ 18 - 22h, trừ thứ bảy và chủ nhật. Trong trường, các em không được dùng điện thoại di động, nếu cần thì dùng máy của trường hoặc mượn giáo viên chủ nhiệm.

Về cơ sở vật chất, nhà trường có sân thoáng đãng với diện tích gần 5.000 m2, hồ bơi riêng biệt gần 300 m2, sân bóng đá mini…, thư viện,...

Nhà trường cũng nổi tiếng với 3 công khai: công khai chất lượng giáo dục, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai chi - thu tài chính.

Với khối THPT, năm học 2025 - 2026, nhà trường có các mức học phí như dưới đây: