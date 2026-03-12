Đây là tín hiệu Wuling Mini EV nâng cấp sắp ra mắt Việt Nam: Nay đã có sạc nhanh, thêm trang bị an toàn

Thị trường ô tô điện cỡ nhỏ tại Việt Nam có thể sắp đón một sự thay đổi đáng chú ý khi phiên bản mới của Wuling Mini EV vừa xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp tháng 2/2026. Động thái này kết hợp cùng thông tin trên website của Wuling Việt Nam cho thấy khả năng mẫu xe điện mini từng gây nhiều tranh luận tại Việt Nam đang chuẩn bị bước sang một thế hệ mới.

Theo dữ liệu từ công báo sở hữu công nghiệp, hình ảnh thiết kế của Wuling Mini EV phiên bản mới đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam. Những hình ảnh này trùng khớp với thế hệ Mini EV mới đã ra mắt tại thị trường Trung Quốc trước đó, cho thấy nhiều khả năng mẫu xe chuẩn bị được giới thiệu tại Việt Nam sẽ mang thiết kế tương tự.

Hình ảnh mẫu Wuling Mini EV mới được đăng ký tại Việt Nam. Ảnh: NOIP

Cách đây vài ngày, website chính thức của Wuling Việt Nam cũng xuất hiện một thay đổi đáng chú ý. Phiên bản Mini EV hiện hành không còn được hiển thị trên trang sản phẩm, thay vào đó là hình ảnh của thế hệ mới kèm dòng chữ “Coming Soon”. Động thái này thường là bước chuẩn bị truyền thông trước khi một mẫu xe được ra mắt chính thức, dù phía hãng vẫn chưa công bố bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên phiên bản mới là thiết kế. Nếu thế hệ trước gây ấn tượng bởi kiểu dáng vuông vức, góc cạnh và mang phần nào phong cách “hộp di động”, phiên bản mới chuyển sang hướng mềm mại hơn. Các đường nét bo tròn xuất hiện nhiều hơn trên phần đầu xe, thân xe và đuôi xe, tạo cảm giác hiện đại và thân thiện hơn với người dùng đô thị.

Hình ảnh thực tế Wuling Mini EV mới tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Phía trước xuất hiện dải đèn LED định vị ban ngày với đồ họa nổi bật hơn, trong khi cụm đèn hậu được thiết kế dạng LED 3D, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại hơn so với kiểu đèn đơn giản trên đời cũ. Không chỉ thay đổi thiết kế, kích thước của xe cũng được cải thiện. Theo thông số công bố tại thị trường Trung Quốc, Wuling Mini EV thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.256 x 1.510 x 1.578 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.190 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 192 mm và trục cơ sở tăng thêm 180 mm.

Trang bị nội thất tại thị trường Trung Quốc cũng được nâng cấp đáng kể. Xe có màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau vô-lăng. Các tính năng an toàn cũng được bổ sung như túi khí đôi và hệ thống cân bằng điện tử ESC – những trang bị ngày càng trở nên phổ biến ngay cả trên các mẫu xe điện cỡ nhỏ.

Về hệ truyền động, phiên bản mới sử dụng mô-tơ điện cho công suất khoảng 40 mã lực. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 16,2 kWh, cung cấp tầm hoạt động tối đa khoảng 205 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC. Một nâng cấp đáng chú ý khác nằm ở khả năng sạc. Xe được trang bị sạc nhanh DC, tương tự nhiều mẫu xe điện phổ thông trên thị trường hiện nay. Đây được xem là cải tiến quan trọng bởi thế hệ Mini EV trước đây tại Việt Nam chỉ hỗ trợ sạc AC, đồng nghĩa với việc thời gian nạp pin khá dài và phần nào gây bất tiện trong quá trình sử dụng.

Phiên bản cũ hiện đã ngừng phân phối tại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, Wuling Mini EV từng được bán với hai phiên bản gồm LV2 120 km với giá 197 triệu đồng và LV2 170 km giá 231 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn sử dụng pin dung lượng 9,6 kWh, cho tầm vận hành khoảng 120 km và cần khoảng 6,5 tiếng để sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản cao hơn trang bị pin 13,4 kWh, cho quãng đường tối đa 170 km sau mỗi lần sạc và thời gian nạp đầy pin khoảng 9 tiếng.

Thời điểm ra mắt chính thức cũng như cấu hình cụ thể dành cho thị trường Việt Nam hiện vẫn chưa được công bố.